Langsam wirds lächerlich. Do het me sich während dr letschte Saison viel Zyt gno für d Trainersuechi (zwar Doppelbelastig gha), behauptet er sig vo Afang dr Wunsch gsi, denn s ganze Kader übere Huffe gworfe und jetzt übernimmt me nach 7 Spiel wieder selber