FCZ weiterhin auf Trainersuche Dennis Hediger bleibt vorerst bis Ende Jahr Cheftrainer

Syl Battistuzzi

15.11.2025

Denis Hediger bleibt vorerst Cheftrainer.
Denis Hediger bleibt vorerst Cheftrainer.
sda

Der FC Zürich setzt bis Ende Jahr auf Dennis Hediger als Cheftrainer ad interim. Damit will sich der Klub «genügend Zeit verschaffen, die Wahl des neuen Cheftrainers sorgfältig und ohne Zeitdruck vorbereiten zu können», schreibt FCZ-Präsident Ancillo Canepa am Samstag in einer Mitteilung.

Syl Battistuzzi

15.11.2025, 16:46

15.11.2025, 17:08

Zugleich verstärkt der Tabellenneunte der Super League seinen Trainerstab mit Ercüment Sahin, der als Assistent von Hediger fungieren wird. Der frühere türkische Internationale spielte von 1987 bis 1991 und 1993 bis 1995 selbst für die Stadtzürcher. Vor acht Jahren kehrte Sahin zum FCZ zurück und betreute seither diverse Juniorenteams im Verein.

Denis Hediger fungiert beim FCZ seit der Entlassung von Mitchell van der Gaag vor rund drei Wochen als Interims-Cheftrainer. Nach drei Niederlagen gegen YB, Basel und Lausanne-Sport feierten die Zürcher vor der Nationalmannschaftspause mit einem 3:2 zuhause gegen Luzern den ersten Sieg unter Hediger.

Hediger: «Es geht hier nicht um mich»

Hediger: «Es geht hier nicht um mich»

08.11.2025

