FC Zürich Dennis Hediger wird vom Interimscoach zum Cheftrainer

Jan Arnet

19.12.2025

Dennis Hediger wird zum FCZ-Cheftrainer.
Keystone

Dennis Hediger wird per 1. Januar 2026 definitiv der Cheftrainer der ersten Mannschaft des FC Zürich. Dies teilen die Zürcher am Freitag mit.

19.12.2025, 10:18

Anfang 2024 wurde Dennis Hediger vom FCZ ursprünglich als U16-Trainer verpflichtet und betreute in den letzten zwei Jahren als Cheftrainer die U19 und zuletzt die U21. Im Oktober 2025 übernahm er nach der Entlassung von Mitchell van der Gaag interimistisch die Cheftrainer-Funktion der ersten Mannschaft. Jetzt wurde er zum neuen Cheftrainer ernannt.

Die höchste Trainerausbildung im europäischen Fussball, die UEFA-Pro-Lizenz, wird Hediger im Frühjahr 2026 abschliessen, gibt der FCZ bekannt. Der 39-Jährige war einst selbst Profispieler gewesen, für den FC Thun bestritt er 240 Spiele in der Super League. Wie lange sein Vertrag beim FC Zürich nun läuft, teilt der Klub nicht mit.

«Wir freuen uns sehr auf die weiterhin gute und zukünftige Zusammenarbeit und wünschen Dennis Hediger in seiner neuen Funktion viel Erfolg», heisst es in der Mitteilung. Unterschrieben wird diese von Präsident Ancillo Canepa und auch vom designierten Verwaltungsrat Claudio Cisullo.

Wie von blue News angekündigt. Der FCZ trennt sich von Sportchef Malenovic

Wie von blue News angekündigtDer FCZ trennt sich von Sportchef Malenovic

