Transferwirbel in Bern Ugrinic vor Abgang, Athekame bittet YB um Freigabe – und weitere Spieler sollen gehen

Jan Arnet

7.8.2025

YB droht der Verlust von zwei wichtigen Spielern. Zachary Athekame steht bei Milan hoch im Kurs und Filip Ugrinic steht vor dem Wechsel zu Valencia. Im Studio von blue Sport werden die Personalien diskutiert.

06.08.2025

YB droht der Verlust von mehreren wichtigen Spielern. Zachary Athekame steht bei Milan hoch im Kurs und Filip Ugrinic steht vor dem Wechsel zu Valencia. Im Studio von blue Sport werden die Personalien diskutiert.

Jan Arnet

07.08.2025, 08:04

07.08.2025, 08:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Transfer-Sommer ist für die Young Boys längst nicht vorbei. Vor allem auf der Verkaufsseite steht noch einiges an.
  • Der Abgang von Filip Ugrinic dürfte wohl bald verkündet werden und auch um Zachary Athekame gibt es heisse Gerüchte.
  • Mit Meschack Elia, Kastriot Imeri, Donat Rrudhani, Miguel Chaiwa, Noah Persson und David von Ballmoos stehen weitere YB-Spieler vor dem Abschied.
Mehr anzeigen

Lange haben die Verantwortlichen der Young Boys nicht Zeit, um die 1:4-Schlappe vom Mittwochabend in Basel zu analysieren. Denn die Berner stecken mitten in Transferverhandlungen – bei gleich mehreren Spielern. Da wäre zum einen Filip Ugrinic. Er fehlt am Mittwoch im Aufgebot, weil er für Vertragsverhandlungen freigestellt wurde, bestätigt YB. Laut Medienberichten ist er auf dem Sprung zu Valencia in die spanische LaLiga.

«Es ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber der Transfer ist weit fortgeschritten», sagt YB-Boss Christoph Spycher vor dem Spiel in Basel dem SRF. «Weil es eine intensive Phase für Filip war, verzichteten wir heute auf ihn. Es kann sein, dass es bald etwas zu verkünden gibt.»

Filip Ugrinic steht vor dem Wechsel zu Valencia.
Filip Ugrinic steht vor dem Wechsel zu Valencia.
Keystone

Von einer «Win-win-Situation» spricht blue Sport Experte Rolf Fringer: «Ugrinic will weg, sein Vertrag läuft Ende Saison aus. So ist es für beide Parteien gut, wenn er einen guten Verein findet – und Valencia wäre ein Traum für ihn. Da wäre er glücklich und YB mit der Ablösesumme sicher auch.» Eine Summe zwischen 3 und 5 Millionen Euro soll YB erhalten.

Athekame auf dem Sprung zu Milan – oder doch nicht?

Auch bei Zachary Athekame gibt es in Bern womöglich bald etwas zu verkünden. Laut Transferexperte Fabrizio Romano soll der Wechsel zu Milan bis zum Ende dieser Woche durch sein. Der 20-jährige U21-Nati-Spieler soll die Berner um die Transferfreigabe bitten, heisst es.

Milan bietet offenbar 8 Millionen Euro plus Bonuszahlungen, doch Spycher tritt auf die Bremse: «Ja, es gibt Angebote. Aber nicht nur von dem Verein, der immer genannt wird. Wir sind noch weit weg von einer Lösung. Entsprechend setzen wir weiter auf ihn.» Tatsächlich steht Athekame gegen Basel in der Startelf und spielt durch.

8 Millionen für Athekame wären für die Young Boys «ein guter Deal», findet Ex-YB-Coach Patrick Rahmen, der am Mittwoch bei blue Sport zu Gast ist. «Er war erst ein Jahr in Bern Stammspieler und könnte jetzt einen solchen Transfer machen – ohne internationale Spiele auf dem Buckel. Das wäre eine gute Sache für YB, zumal sie ja mit Saidy Janko und Lewin Blum auch erfahrene Rechtsverteidiger mit Qualität haben.»

Neben Ugrinic und Athekame stehen in Bern weitere Spieler auf der Transferliste. Meschack Elia, Kastriot Imeri, Donat Rrudhani, Miguel Chaiwa, Noah Persson und David von Ballmoos dürften den Verein ebenfalls noch verlassen. Spycher: «In den nächsten 10 bis 14 Tagen wird da Bewegung reinkommen.»

