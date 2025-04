Xherdan Shaqiri hat seit seiner Rückkehr zum FC Basel viel Grund zum Jubeln. KEYSTONE

25 Scorerpunkte in 27 Liga-Spielen. Mit einer Quote von 0,93 ist Xherdan Shaqiri torgefährlicher als Gimenez oder Streller, auch als Knup oder Salah. So effizient wie Shaq war in der Geschichte des FCB erst ein Offensiv-Star.

Michael Schifferle Michael Wegmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit seiner Rückkehr aus den USA verzaubert Xherdan Shaqiri die FCB-Fans, das Joggeli und die ganze Super League.

25 Scorerpunkte in 27 Liga-Spielen – Shaq ist in dieser Saison an 40 Prozent aller Basler Tore beteiligt und hat bisher eine Quote von 0,93 Torbeteiligungen pro Liga-Spiel.

Darum die Frage: Ist er der beste Skorer der Basler Vereinsgeschichte? blue Sport hat die Statistikbücher gewälzt. Mehr anzeigen

Seit er das erste Mal einen Schweizer Profi-Rasen betreten hat, wird er mit Superlativen übergossen: Er war der Zauberzwerg, Shaq Attack; er war «quadratisch, praktisch, gut» – vor allem aber war er immer er selbst, auch mit 33 Jahren ist er es: echt, unverfälscht, nie um ein Wort gegenüber Gegner, Refs oder kritischen Journalisten verlegen – vor allem aber nie um einen genialen Moment.

Sei es ein elegantes Pässchen, das er zur perfekten Zeit mit der gebotenen Schärfe in den klügsten Raum spielt. Sei es eine Flanke, die millimetergenau den Kopf seines Mitspielers am zweiten Pfosten trifft. Sei es ein Chipball, mit dem er den gegnerischen Goalie übertölpelt. Hätte er nur das Quäntchen Glück gehabt und sein direkt getretener Freistoss im EM-Viertelfinal gegen England hätte nicht die Latte getroffen, sondern ins Tor – Shaqiri sässe im Olymp des europäischen Fussballs weit oben. Nun, denn.

Im Spätsommer ist er an seinen Sehnsuchtsort zurückgekehrt, ins Basler Joggeli, wo ihn alle seit seinem Abgang 2012 zu den Münchner Bayern vermissten – Klubs und Titel sammelte er seither bei Inter, Stoke, Liverpool, Lyon und Chicago. Und mag Shaqiri auf seinen prominenten Stationen nicht immer unbestritten als Stammkraft gewirkt haben – Basel, die FCB-Fans, das Joggeli verzaubert er seither. Und die ganze Super League.

14 Shaqiri-Assists - Liga-Bestwert

11 Tore hat er inzwischen erzielt – einzig Dereck Kutesa von Servette (13 Tore) und Alvyn Sanches von Lausanne (12) sind noch besser in dieser Statistik. Dafür übertrumpft Shaqiri, der fast alle wichtigen Standards der Basler schiesst, die Konkurrenten bei den Assists. Mit 14 Torvorlagen liegt er alleine auf weiter Flur.

25 Scorerpunkte – Shaq ist an 40 Prozent aller Basler Tore beteiligt und hat bisher eine Quote von 0,93 Torbeteiligungen pro Liga-Spiel.

Die Highlights von Xherdan Shaqiri in der Champions League 08.04.2025

Darum die Frage: Ist er der beste Skorer der Basler Vereinsgeschichte? Besser als Seppe Hügi, die erste Klublegende? Als Karli Odermatt, das Vereinsoriginal? Als Ottmar Hitzfeld, den späteren Welttrainer? Als Adrian Knup, den nachmaligen Nati- und Bundesliga-Star? Als Christian Gimenez, Julio Hernan Rossi, das FCB-Traumpaar? Als Hakan Yakin oder Matias Delgado? Und was ist mit dem Schweizer Knipser-Paar schlechthin: Alex Frei und Marco Streller? Und was mit Mo Salah, dem weltweit wohl berühmtesten Fussballer, der einst das rotblaue Trikot getragen hat?

blue Sport hat die Statistikbücher gewälzt – und mit Alex Frei einen klaren Sieger erkoren. Frei, der beste Natitorschütze der Geschichte, schwingt auch bei seinem Herzensklub oben aus – mit einer sagenhaften Skorerquote von 0,93 Toren und Assists pro Spiel (Rangliste siehe unten).

Zuunterst? Salah, Odermatt und Knup

Zweitschlechtester der Besten ist in der Rangliste von blue Sport, die mit Zahlen und Daten und Transfermarkt.ch aufgestellt wurde, ausgerechnet der Einzige, der den Rang des Weltstars erreichte: der Ägypter Mo Salah. Er hatte eine Quote von lediglich 0,42 Punkte pro Spiel – dass auch ein Siegtor gegen José Mourinhos Chelsea 2013 dabei war und dem FCB Millionen einbrachte, sei allerdings nicht verschwiegen.

Dass Adrian Knup mit 0,3 Punkten an letzter Stelle liegt, sei ihm alleine wegen seiner Tore für die Nati gegen Rumänien an der WM 1994 verziehen – und ist gewiss der Basler Baisse Ende der 80er-Jahre geschuldet, in die Knups Spielerzeit hauptsächlich fiel. Nur knapp besser ist Karli Odermatt, bis heute Vereinsoriginal und Sehnsuchtsspieler ganzer Generationen: Er skorte nur in 0,3 Fällen pro Spiel. Sein Wert, seine Bedeutung als Klassespieler geht aber weit über Tore und Assists hinaus – zumal er kein Torjäger klassischer Gattung war. Ohnehin: Generationen von Basler Fussballfans wurden von ihm geprägt. Bis heute.

Selbiges gilt für Seppe Hügi, der Fussball-Basel zwischen 1948 und 1963 in seinen Bann zog und laut der Fussball-Fibel von Josef Zindel (1953-2021), dem berühmten FCB-Medienchef und -Historiker, in 363 Spielen 282 Tore schoss – was eine Quote von rund 0,78 Toren pro Spiel ergibt. Leider wurden zu dieser Zeit die Assists nicht erfasst, weshalb Hügi nur zu Teilen in der Rangliste vertreten sein kann. Erstaunlich: Selbst ohne gewertete Assists liegt er in der ewigen Scorerliste auf Platz drei.

Und Shaq, der Mann, auf dessen Schultern alle Basler Titelerwartungen lasten? Er liegt insgesamt bei 0,52 Scorerpunkten für den FCB pro Spiel. Seit seiner Rückkehr sind's 0,93. Mit dieser Quote wäre er auf Platz 1 zusammen mit Frei.

Die effizientesten FCB-Angreifer aller Zeiten Alex Fre i: 167 Spiele, 108 Tore, 48 Assists, Scorerpunkte pro Spiel: 0,93

Christian Gimenez : 123 Spiele, 94 Tore, 11 Assists, Scorerpunkte pro Spiel; 0,85

Josef Seppe Hügi: 363 Spiele, 282 Tore, ? Assists, Scrorerpunkte pro Spiel (ohne Assists): 0,78

Marco Streller : 325 Spiele, 144 Tore, 100 Assists, Scorerpunkte pro Spiel: 0,75

Ottmar Hitzfeld: 128 Spiele, 94 Tore, 0 Assists, Scorerpunkte pro Spiel: 0,73

Shkelzen Gashi: 57 Spiele, 32 Tore, 9 Assists, Scorerpunkte pro Spiel: 0,72

Seydou Doumbia: 34 Spiele, 21 Tore, 2 Assists, Scorerpunkte pro Spiel: 0,68

Marc Janko , 66 Spiele, 34 Tore, 7 Assists, Scorerpunkte pro Spiel: 0,62

Matias Delgado : 266 Spiele, 83 Tore, 72 Assists, Scorerpunkte pro Spiel: 0,58

Xherdan Shaqiri: 119 Spiele, 29 Tore, 33 Assists, Scorerpunkte pro Spiel: 0,52

Julio Hernan Rossi: 161 Spiele, 53 Tore, 27 Assists, Scorerpunkte pro Spiel: 0,49

Hakan Yakin: 185 Spiele, 61 Tore, 21 Assists, Scorerpunkte pro Spiel: 0,44

Karl Odermatt: 358 Spiele, 109 Tore, 2 Assists, Scorerpunkte pro Spiel: 0,31

Mo Salah: 79 Spiele, 20 Tore, 13 Assists, Scorerpunkte pro Spiel: 0,42

Adrian Knup: 103 Spiele, 31 Tore, 0 Assists, Scorerpunkte pro Spiel: 0,3

Quellen: Transfermarkt.ch / FC Basel - die ersten 125 Jahre, Josef Zindel Mehr anzeigen

Mehr zu Xherdan Shaqiri

Die Highlights von Xherdan Shaqiri im Studio von blue Sport Xherdan Shaqiri hat die Champions League gleich zwei Mal gewonnen. Für das Duell seiner Ex-Klubs Bayern und Inter ist er im Studio von blue Sport zu Gast. 09.04.2025