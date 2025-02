Contini über die ersten Gespräche mit YB 20.02.2025

Giorgio Contini hat das Steuer bei YB übernommen. Ausgerechnet im Kreise von alten Wegbegleitern aus St.Gallen bekommt er den Anruf aus Bern.

Syl Battistuzzi Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Fussball-Talk Heimspiel spricht Giorgio Contini über die ersten Gespräche mit YB.

Der damalige Nati-Assistenz-Coach ist mit alten FCSG-Wegbegleitern in der Ski-Hütte am Abendessen, als sich die Berner Verantwortlichen melden.

Die Herausforderung beim kriselnden Meister nimmt Contini ohne Assistenten in Angriff. Aktuell vertraut er dem alten YB-Staff. Zukünftige Änderungen will er sich aber offen lassen.

Giorgio Contini ist noch Nati-Assistent, als er am letzten Wochenende vor den Weihnachten mit seiner Männer-Gruppe ein Ski-Weekend in den Bergen verbringt. Mit im Bunde sind dabei einige seiner früheren Wegbegleiter in St. Gallen. Mit Pascal Thüler, Patrick Winkler oder Sascha Müller gewann Contini mit dem FCSG 2000 überraschend die Meisterschaft – natürlich gibt es eine Riesen-Party danach, von der viele in der Ostschweiz heute noch reden.

Später arbeiteten alle noch beim Klub, was sie wieder zusammenführte. Mit weiteren Mitarbeitern wie Ärzten oder Physios treffen sie sich seit knapp 20 Jahren alle paar Wochen für ein Apéro oder Abendessen.

In der geselligen Männer-Runde essen sie also gemeinsam in einer Skihütte Fondue Bourguignonne, als das Mobiltelefon von Contini klingelt. Am anderen Ende ist YB. Die Berner sind auf der Suche nach Ersatz für Interimstrainer Joel Magnin. So muss sich Contini geheimniskrämerisch entschuldigen, um draussen vor der Türe zu telefonieren. Welcher Klub dran ist, lässt Contini gegenüber seinen Freunden zwar offen. Am Ende wird es YB. «Auf den haben wir getippt», hält Thüler schmunzelnd im Fussball-Talk Heimspiel fest.

Schwieriger Zeitpunkt, um alles auf den Kopf zu stellen

Bei den kriselnden Bernern geht es darum, «Korrekturen anzubringen», wie Contini es ausdrückt. Für Andreas Böni, Chefredaktor von blue Sport, ist ein Trainerwechsel dabei nicht zu unterschätzen. Schliesslich müsse man sich mit den internen Gepflogenheiten auseinandersetzen und Vertrauenspersonen finden. Sein Fazit: «Der Trainer bei YB hat eine ganz schwierige Situation.»

Dabei hilft Contini seine Persönlichkeit: «Ich bin ein sehr offener Typ und habe keine Angst vor Nähe. So bin ich authentisch auf die Leute zugegangen. Sie wissen, was sie an mir haben Ich habe sehr viel aufgenommen und habe viel zugehört.»

Böni zeigt sich überrascht, dass Contini die Herausforderung alleine annimmt – so hat der 51-Jährige bei YB keine eigenen Assistenten mitgenommen, die mit ihm den Klub auf seine Linie einschwören. «Als ich gekommen bin, haben sie bereits im Staff Korrekturen angebracht, es war also bereits ein laufender Prozess», so Contini.

Er führt aus: «Der Zeitpunkt war schwierig. Mein Start war am 28. Dezember und am 2. Januar geht man schon ins Trainingslager. Die Mechanismen wären mit einem neuen Staff für die Mannschaft viel komplizierter gewesen. Ich musste ja sofort Informationen über das Team haben, um zu reagieren. Die bereits vorhandenen Assistenten kannte ich persönlich und habe gewusst, sie haben ihre Chance verdient», erläutert er.

Zukünftige Änderungen im Staff nicht ausgeschlossen

Er lasse ihnen auch viel Freiheit, er wolle die Spezialisten arbeiten lassen und von ihnen innovative und kreative Ideen sehen, meint Contini. «In den letzten Wochen hat sich das eingespielt, ob Videoanalyse, Individualtraining, Athletikteil oder die Philosophie, wie wir arbeiten wollen», resümiert er.

«Für mich war das auch etwas Neues, mit einem bereits vorhandenen Staff zu arbeiten», gesteht Contini. Die aktuelle Team-Konstellation auf der YB-Bank ist aber nicht in Stein gemeisselt: «Ich lasse mir aber die Chance offen, dass wir vielleicht irgendwann Korrekturen anbringen müssen.»

