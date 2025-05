Die FCB-Fans strömen auf den Barfi ++ So jubeln die Spieler nach dem Schlusspfiff in Genf

Der Zufall will es, dass ausgerechnet in diesen Tagen in Basel der Eurovision Song Contest (ESC) über die Bühne geht – und das auch rund um den Barfüsserplatz. Ein Problem? Nein.

Der Kanton Basel-Stadt hat in einer Mitteilung am Samstagabend mitgeteilt, dass die Musik auf der Bühne am Barfi im Falle des Meistertitels schon etwas früher verstummen würde, es sei ein neuer «Höhepunkt zum ESC-Startprogramm». Die Mannschaft werde frühestens ab 20.30 Uhr auf dem Balkon am Barfüsserplatz erscheinen und sich von den Fans feiern lassen.