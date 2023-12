Fabio Celestini und der FC Basel reisen nicht ins Trainingslager nach Spanien. Bild: Imago

Der FC Basel streicht das Trainingslager in Marbella im Januar. Grund dafür sollen finanzielle Überlegungen sein – und der FC Bayern München.

Am 6. Januar ist der FC Bayern München zu Gast in der Schweiz. Im St.Jakob-Park absolviert der deutsche Rekordmeister ein Testspiel gegen den FC Basel. Das sorgt beim Schweizer FCB offenbar für Umplanungen.

Die Basler reisen im Januar erstmals seit Jahren nicht ins Trainingslager nach Marbella. Weil die Rückrunde schon am 21. Januar startet, wäre nur ein Kurztrip nach der Partie gegen die Bayern dringelegen. Darauf verzichtet der FCB – offenbar auch aufgrund finanzieller Überlegungen.

🔴🔵 𝕂𝕠𝕞𝕞 𝕒𝕟𝕤 𝕖𝕣𝕤𝕥𝕖 𝔽𝕦𝕤𝕤𝕓𝕒𝕝𝕝𝕤𝕔𝕙𝕞𝕒𝕟𝕜𝕖𝕣𝕝 𝕚𝕞 𝟚𝟘𝟚𝟜 𝕘𝕖𝕘𝕖𝕟 𝕕𝕖𝕟 𝔽ℂ 𝔹𝕒𝕪𝕖𝕣𝕟 𝕄ü𝕟𝕔𝕙𝕖𝕟 – 𝕤𝕚𝕔𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕕𝕚𝕣 𝕛𝕖𝕥𝕫𝕥 𝕕𝕖𝕚𝕟 𝕋𝕚𝕔𝕜𝕖𝕥 🔴⚪️



⚽ FC Basel 1893 vs @fcbayern

🗓️ 6. Januar 2024, 15.30 Uhr

📍 St. Jakob-Park

🎟️… pic.twitter.com/pZmbvxQZ9v — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) December 7, 2023

Wie der «Blick» schreibt, können die Bebbi so rund 200'000 Franken einsparen. Statt in Spanien wird sich die Mannschaft von Fabio Celestini voraussichtlich auf den Trainingsplätzen neben dem St.Jakob-Park auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten.

Zuerst stehen in diesem Jahr aber noch zwei Super-League-Spiele auf dem Programm. Am Samstag um 18 Uhr empfängt der FCB die Grasshoppers, bevor am 17. Dezember zum Jahresabschluss das Auswärtsspiel in Luzern wartet. Beide Partien siehst du live bei blue Sport.

