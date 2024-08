So tickt der neue FCB-Stürmer-Star Kevin Carlos Zwei Tage vor seinem Wechsel zum FCB besuchte blue Sport Stürmerstar Kevin Carlos am Neuenburgersee und sprach mit dem 23-jährigen Spanier über das Leben, die Familie und den Fussball. 23.08.2024

Der FC Basel ersetzt den nach Spanien abgewanderten Thierno Barry mit Kevin Carlos. Der letztjährige Super-League-Torschützenkönig wechselt per sofort von Yverdon zum FCB.

Der FC Basel verpflichtet den 23-jährigen Stürmer Kevin Carlos von Yverdon Sport. Das gab der FCB am Freitagabend bekannt. Der spanische Angreifer unterschreibt in Basel einen Vertrag bis 2028. Er tritt damit die Nachfolge von Thierno Barry an, der den Verein kürzlich in Richtung Villarreal verlassen hatte.

Kevin Carlos stiess im Sommer 2023 von Huesca aus der spanischen Segunda Division zu den Waadtländern und überzeugte in der vergangenen Saison mit 14 Toren sowie vier Assists in 35 Meisterschaftsspielen. Damit krönte er sich – zusammen mit Luganos Zan Celar und St.Gallens Chadrac Akolo – zum Torschützenkönig der Super League.

«Es ist ein grossartiges Gefühl, beim FCB unterschrieben zu haben. Wie gross dieser Verein ist, spürt man in jedem Spiel und sieht man in jeder Ecke des Stadions», so Carlos nach Vertragsunterschrift. Vom Interesse aus Basel sei er sofort begeistert gewesen, verrät der 23-Jährige. «Ich war bei mehreren Clubs im Gespräch, aber der Plan, den mir der FCB für mich und den Club generell aufgezeigt hat, überzeugte mich schnell. Ich freue mich riesig auf mein erstes Spiel für Rotblau.»

