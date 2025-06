Das Stade de Tourbillon soll einem Neubauprojekt weichen. KEYSTONE

In Sitten VS soll ein neues Fussballstadion gebaut werden. Die Stadt, der Kanton Wallis und der FC Sion haben sich gegen eine Renovation des Stadions Tourbillon entschieden. Somit steht dem Neubauprojekt Christian Constantins nichts mehr im Wege.

Keystone-SDA SDA

Das Stadion von Tourbillon wird nicht renoviert. Ein entsprechender Beschluss wurde von der Stadt Sitten, dem Staat Wallis und dem Super-League-Verein gefasst. Somit steht einem neuen Stadion, das von Christian Constantin mit 450 Millionen Franken finanziert wird, nichts im Wege.

Im Januar 2024 hatten die Stadt Sitten, das kantonale Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport, der Walliser Fussballverband und der FC Sion eine Absichtserklärung unterzeichnet, die den Fortbestand des Profifussballs und des Nachwuchses im Wallis zum Ziel hatte.

Nach 18 Monaten Arbeit haben die vier Partner mehrere Grundsatzentscheidungen getroffen, die am Freitag an einer Pressekonferenz mitgeteilt wurden. Dabei kam aus: Die Variante einer Renovierung des Stade de Tourbillon wird nicht weiter verfolgt.

Die Infrastruktur bleibt bis zum Bau eines neuen Stadions in Betrieb. Dieses wird dann von Privaten getragen, ohne öffentliche finanzielle Beteiligung, so Christian Constantin. Und die Unterzeichner bekräftigen ihre Absicht, in Sitten eine Fussballakademie zu entwickeln, um den Nachwuchs für die Elite, Männer und Frauen, auszubilden.

