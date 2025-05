Ricardo Moniz ist ab sofort nicht mehr FCZ-Trainer. Bild: Keystone

Der FC Zürich entlässt Trainer Ricardo Moniz. Damit reagieren die Verantwortlichen auf eine enttäuschende Saison.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport Luca Betschart

Moniz übernahm das Amt am 22. April 2024 interimistisch, nachdem die Co-Trainer Murat Ural und Umberto Romano abgesetzt worden waren. Zuvor war er beim FCZ als U21-Trainer angestellt. Gut einen Monat später, nach drei Siegen in den ersten vier Partien, erhielt Moniz einen Vertrag bis 2026.

Der Start in die abgelaufene Saison glückte. Nach 14 Runden führte der FCZ die Rangliste der Super League an. In den nächsten 19 Partien holten die Zürcher dann allerdings nur noch 21 Punkte, weshalb sie den Gang in die Abstiegsrunde antreten mussten. Damit wurde das Ziel, nächste Saison europäisch zu spielen, verpasst. Letztendlich schaute der 7. Tabellenrang heraus. Nach dem letzten Saisonspiel, einem 2:3 in Yverdon, sagte Moniz: «Natürlich komme ich zurück, mein Vertrag läuft noch ein Jahr». Nun zogen aber die Verantwortlichen die Reissleine.

𝐕𝐞𝐫𝐚̈𝐧𝐝𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐢𝐦 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐛 𝐝𝐞𝐬 𝐅𝐂 𝐙𝐮̈𝐫𝐢𝐜𝐡



Die sportliche Führung des FC Zürich hat anlässlich eines Meetings am heutigen Dienstag entschieden, sich von Cheftrainer Ricardo Moniz zu trennen. Der 60-jährige Niederländer kam im Oktober 2023… pic.twitter.com/qMraisjJ3q — FC Zürich (@fc_zuerich) May 27, 2025

Moniz hat polarisiert. So ein akribischer Arbeiter er ist, so unzimperlich ging er manchmal mit den Spielern um. Das führte zu der einen oder anderen Schlagzeile. So warf der Vater von Labinot Bajrami am 18. August 2024 im Cupspiel gegen Zug einen Schirm in Richtung Moniz, nachdem sein eingewechselter Sohn nach nur 18 Minuten Spielzeit wieder ausgewechselt worden war. Auch eingefleischte FCZ-Fans hatten Mühe mit der Art von Moniz, der oft kein Blatt vor den Mund nahm. Zuletzt allerdings zeigte er sich von einer anderen, ruhigeren Seite.

Weitere Veränderungen im Staff

Den FCZ verlassen wird auch Assistenztrainer Alessandro Riedle. Der Vertrag mit dem 33-jährigen Deutschen wurde in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst, wie es beim FCZ heisst. Für ihn werde der bisherige U21-Trainer Dennis Hediger zum Assistenztrainer der ersten Mannschaft befördert.

Bei der U21 rückt Burim Kukeli als Cheftrainer nach. Der 41-Jährige spielte bereits als Aktiver von 2012 bis 2017 beim FCZ und bestritt in dieser Zeit 100 Pflichtspiele. Seine Trainerkarriere lancierte er 2020 als Assistenztrainer beim SC Kriens. In derselben Funktion amtete er beim FC Wil 1900, beim FC Sion und beim Grasshopper Club Zürich. Als Cheftrainer betreute er im Frühjahr 2023 die U21 von GC.

Mehr zum FC Zürich

FCZ-Trainer Moniz kontert Reporter: «Das ist frech von dir» 10.05.2025

Admir Mehmedi: «FCZ-Trainer Moniz wirkt gereizt» 10.05.2025