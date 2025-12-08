Der FC Zürich trauert um Ex-Präsident Sven Hotz

Am 14. Mai 2006 gibt der damalige FCZ-Präsident Sven Hotz gibt seinen «Meistertanz» zum Besten. Keystone

Sven Hotz, der ehemalige Präsident des FC Zürich, ist am Sonntagabend im Alter von 96 Jahren verstorben. Dies teilt sein ehemaliger Klub am Montag mit.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Ex-FCZ-Präsident Sven Hotz ist am Sonntagabend mit 96 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Hotz hinterliess beim FCZ grosse Spuren – ob als Spieler, Vorstandsmitglied oder Präsident. Von 1944 bis 1964 spielte er für die Junioren und die zweite Mannschaft. Ab 1958 war er für sieben Jahre Vorstandsmitglied und wurde 1986 schliesslich für 20 Jahre Präsident des Klubs. In seiner Amtszeit jubelte der FCZ über zwei Cupsiege (2000 und 2005) und einen Meistertitel 2006. Nebst seiner Tätigkeit im Fussball war der gelernte Maurer Hotz auch Immobilienentwickler.

«Tief betroffen muss ich Ihnen mitteilen, dass unser ehemaliger Präsident Sven Hotz gestern Abend verstorben ist. Es ist für uns alle tröstlich, dass Sven nach langer Krankheit friedlich einschlafen durfte. Wir sprechen den Angehörigen von Sven unsere tiefempfundene Anteilnahme aus», wird Nachfolger Ancillo Canepa in einer Mitteilung auf der Vereinswebseite zitiert. «In Gedanken werden wir Sven Hotz vermissen und dafür Sorge tragen, sein Lebenswerk weiter zu führen. Und danke für alles, was Du für den FCZ geleistet hast!»