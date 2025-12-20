Milos Malenovic arbeitet nicht länger für den FC Zürich. Keystone

Der FC Zürich beendet die Zusammenarbeit mit Sportchef Milos Malenovic per sofort. Dies gab der Klub in einer Mitteilung bekannt.

Der FC Zürich wird in näherer Zukunft nicht mehr mit Milos Malenovic zusammenarbeiten. Der Stadtklub, der sich gestern von Malenovic als Sportchef trennte, liess es vorerst offen, ob der 40-Jährige in einer «künftig nicht-exekutiven Rolle im Mandatsverhältnis» weiter für den FCZ arbeiten werde.

Nun schreibt der FCZ in einer Medienmitteilung, dass diese Zusammenarbeit nicht zustande kommen wird: «Die Gespräche über ein mögliches externes Mandatsverhältnis wurden endgültig und abschliessend beendet», heisst es.

Weiter verkündet der FCZ deutlich: «Milos Malenovic ist mit sofortiger Wirkung von sämtlichen Funktionen, Aufgaben, Zuständigkeiten sowie jeglichen Vertretungsbefugnissen für den FC Zürich entbunden.»

Man wolle sich beim FC Zürich nicht weiter zu dieser Angelegenheit äussern, heisst es weiter.

