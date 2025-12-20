  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Gespräche endgültig und abschliessend beendet» Der FC Zürich und Milos Malenovic werden nicht mehr länger zusammenarbeiten

Sandro Zappella

20.12.2025

Milos Malenovic arbeitet nicht länger für den FC Zürich.
Milos Malenovic arbeitet nicht länger für den FC Zürich.
Keystone

Der FC Zürich beendet die Zusammenarbeit mit Sportchef Milos Malenovic per sofort. Dies gab der Klub in einer Mitteilung bekannt.

Sandro Zappella

20.12.2025, 21:41

20.12.2025, 21:48

Der FC Zürich wird in näherer Zukunft nicht mehr mit Milos Malenovic zusammenarbeiten. Der Stadtklub, der sich gestern von Malenovic als Sportchef trennte, liess es vorerst offen, ob der 40-Jährige in einer «künftig nicht-exekutiven Rolle im Mandatsverhältnis» weiter für den FCZ arbeiten werde. 

Nun schreibt der FCZ in einer Medienmitteilung, dass diese Zusammenarbeit nicht zustande kommen wird: «Die Gespräche über ein mögliches externes Mandatsverhältnis wurden endgültig und abschliessend beendet», heisst es.

Weiter verkündet der FCZ deutlich: «Milos Malenovic ist mit sofortiger Wirkung von sämtlichen Funktionen, Aufgaben, Zuständigkeiten sowie jeglichen Vertretungsbefugnissen für den FC Zürich entbunden.»

Man wolle sich beim FC Zürich nicht weiter zu dieser Angelegenheit äussern, heisst es weiter. 

Mehr zu Milos Malenovic

«Weihnachten, Geburtstag und Hochzeit zusammen». FCZ-Fans brechen nach Malenovic-Entscheid in Jubelstürme aus

«Weihnachten, Geburtstag und Hochzeit zusammen»FCZ-Fans brechen nach Malenovic-Entscheid in Jubelstürme aus

Chronologie des Scheiterns. Wie Malenovic beim FC Zürich in Ungnade gefallen ist

Chronologie des ScheiternsWie Malenovic beim FC Zürich in Ungnade gefallen ist

Knall in Zürich. Malenovic als Sportchef entlassen – aber der FCZ lässt eine Hintertür offen

Knall in ZürichMalenovic als Sportchef entlassen – aber der FCZ lässt eine Hintertür offen

Videos aus dem Ressort

Malenovic mit Medienschelte: «Das war unprofessionell»

Malenovic mit Medienschelte: «Das war unprofessionell»

FCZ-Sportchef Milos Malenovic ist aufgrund der negativen Berichterstattung einiger Medien verärgert.

05.02.2025

Meistgelesen

Kein Sieger im St. Jakob-Park: Basel und Servette trennen sich 1:1
Gerichtsakten erwähnen mehrfach «Witness from Switzerland»
Das ist der Schweizer Ski-Aufsteiger Alessio Miggiano
Thun schlägt den FCZ trotz 0:2-Rückstand und ist Wintermeister!
Putin-Gesandter in Miami eingetroffen +++ Selenskyj weist Wahlforderung zurück

Mehr Super League

«Zu wenig dreckig gespielt». Yanick Brecher erklärt, was das grosse Problem beim FCZ ist

«Zu wenig dreckig gespielt»Yanick Brecher erklärt, was das grosse Problem beim FCZ ist

FCB viertes Heimspiel in Folge sieglos. Kein Sieger im St. Jakob-Park: Basel und Servette trennen sich 1:1

FCB viertes Heimspiel in Folge sieglosKein Sieger im St. Jakob-Park: Basel und Servette trennen sich 1:1

Aufsteiger krönt fantastisches Jahr. Thun schlägt den FCZ trotz 0:2-Rückstand und ist Wintermeister!

Aufsteiger krönt fantastisches JahrThun schlägt den FCZ trotz 0:2-Rückstand und ist Wintermeister!

Fussball Videos

Basel – Servette 1:1

Basel – Servette 1:1

Super League | 19. Runde | Saison 25/26

20.12.2025

Bellinzona – Wil 0:2

Bellinzona – Wil 0:2

Challenge League | 18. Runde | Saison 25/26

20.12.2025

Thun – Zürich 4:2

Thun – Zürich 4:2

Super League | 19. Runde | Saison 25/26

20.12.2025

Basel – Servette 1:1

Basel – Servette 1:1

Bellinzona – Wil 0:2

Bellinzona – Wil 0:2

Thun – Zürich 4:2

Thun – Zürich 4:2

Mehr Videos