Die Trikots der Super-League-Klubs 2024/25 Das Heimtrikot vom FC Basel ist eine feurige Angelegenheit. Bild: FC Basel Auch das Auswärtstrikot kommt im Flammen-Design daher. Bild: FC Basel Der FCSG setzt beim Heimtrikot auf Pixel und sein bewährtes grün-weiss. Bild: FC St.Gallen Das Auswärtstrikot ist aus farblicher Sicht was ganz neues beim FCSG. Bild: FC St.Gallen Das Heimtrikot vom FCZ erinnert an das Meistertrikot der Saison 21/22. Bild: FC Zürich Der FCZ spielt auswärts in einem Rot-Ton. Bild: FC Zürich Die Grasshoppers bleiben ihrer Linie treu – das Heimtrikot 24/25. Bild: GC Beim Auswärtstrikot holt GC die Farbe orange zurück. Bild: GC Schlicht, einfach, blau: Das Heimtrikot vom FC Luzern. Bild: FC Luzern Das Auswärtstrikot vom FCL: Weiss dominiert. Bild: FC Luzern Der FC Winterthur setzt beim Heimtrikot auf rote und weisse Streifen. Bild: FC Winterthur Das Heimtrikot von Servette kommt im Retro-Look daher ... Bild: Servette FC ... so auch das Auswärtstrikot. Bild: Servette FC Naomi Luyet (rechts) und Loris Benito präsentieren das neue YB-Heimtrikot … Bild: YB … und so läuft der Meister auswärts auf. Bild: YB So sieht das neue Heimtrikot des FC Sion aus. Bild: FC Sion Numa Lavanchy posiert im neuen Auswärtstrikot (links), Reto Ziegler trägt das Heimtrikot (Mitte) und Timothy Fayulu zeigt das neue Goalietrikot (rechts) des Super-League-Rückkehrers. Bild: FC Sion Der FC Lugano erfindet mit dem Heimtrikot 24/25 das Rad nicht neu. Bild: FC Lugano Auch das Auswärtstrikot ist schlicht gehalten. Bild: FC Lugano Die Skyline verleiht dem Heim-Shirt einen künstlerischen Touch. Bild: FC Lausanne-Sport Die Trikots der Super-League-Klubs 2024/25 Das Heimtrikot vom FC Basel ist eine feurige Angelegenheit. Bild: FC Basel Auch das Auswärtstrikot kommt im Flammen-Design daher. Bild: FC Basel Der FCSG setzt beim Heimtrikot auf Pixel und sein bewährtes grün-weiss. Bild: FC St.Gallen Das Auswärtstrikot ist aus farblicher Sicht was ganz neues beim FCSG. Bild: FC St.Gallen Das Heimtrikot vom FCZ erinnert an das Meistertrikot der Saison 21/22. Bild: FC Zürich Der FCZ spielt auswärts in einem Rot-Ton. Bild: FC Zürich Die Grasshoppers bleiben ihrer Linie treu – das Heimtrikot 24/25. Bild: GC Beim Auswärtstrikot holt GC die Farbe orange zurück. Bild: GC Schlicht, einfach, blau: Das Heimtrikot vom FC Luzern. Bild: FC Luzern Das Auswärtstrikot vom FCL: Weiss dominiert. Bild: FC Luzern Der FC Winterthur setzt beim Heimtrikot auf rote und weisse Streifen. Bild: FC Winterthur Das Heimtrikot von Servette kommt im Retro-Look daher ... Bild: Servette FC ... so auch das Auswärtstrikot. Bild: Servette FC Naomi Luyet (rechts) und Loris Benito präsentieren das neue YB-Heimtrikot … Bild: YB … und so läuft der Meister auswärts auf. Bild: YB So sieht das neue Heimtrikot des FC Sion aus. Bild: FC Sion Numa Lavanchy posiert im neuen Auswärtstrikot (links), Reto Ziegler trägt das Heimtrikot (Mitte) und Timothy Fayulu zeigt das neue Goalietrikot (rechts) des Super-League-Rückkehrers. Bild: FC Sion Der FC Lugano erfindet mit dem Heimtrikot 24/25 das Rad nicht neu. Bild: FC Lugano Auch das Auswärtstrikot ist schlicht gehalten. Bild: FC Lugano Die Skyline verleiht dem Heim-Shirt einen künstlerischen Touch. Bild: FC Lausanne-Sport

Die Super-League-Klubs präsentieren ihre Trikots der Saison 24/25. Bei den Fans kommt allen voran jenes des FC Basel weniger gut an.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Super-League-Klubs präsentieren vor dem Saisonstart ihre neuen Trikots – mit Ausnahme von Yverdon, das zu Beginn der neuen Spielzeit noch im alten Dress aufläuft.

Vor allem das Trikot des FC Basel löst zahlreiche gemischte Reaktionen aus. Das Outfit des FCZ erinnert derweil an jenes der Meistersaison 21/22. Mehr anzeigen

Feurige Angelegenheit beim FC Basel: Die Trikots des 20-fachen Schweizer Meisters kommen für die neue Saison in einem ungewöhnlichen Look daher. Der Mensch ist bekanntlich ein Gewohnheitstier. Veränderung löst in einigen Fällen erst einmal Irritation aus.

So stösst auch das neue Trikot in den sozialen Medien vorerst mal auf Kritik. «Katastophal», schreibt ein User. Das Trikot sei viel zu verspeilt und weit entfernt von einem traditionellen FCB-Leibchen. «Fasnachtstrikot? Jesses Maria», steht in einem weiteren Kommentar.

Trotz der vielen negativ behafteten Kommentare können sich einige Fans mit den neuen Trikots abfinden. «Es ist mal etwas anderes und es schaut gut aus», so ein User. Auch Flammen-Emojis sind in den Kommentarspalten vereinzelt anzutreffen.

Der FCZ erinnert an die Meistersaison

Überwiegend positiv sind die Rückmeldungen auf die Trikot-Sätze des FC St.Gallen, obschon die Ostschweizer bei den Auswärtsleibchen etwas Neues wagen. Ein türkiser Ton kombiniert mit schwarz. «Sehr geil», so ein Kommentar. «Chapeau», heisst es von einem weiteren User.

Trikots von einem neuen Ausrüster präsentieren der FC Zürich und der FC Luzern. Der FCL geht mit Erreà statt Craft in die neue Saison, der FCZ macht mit Castore gemeinsame Sache.

Das Trikot des FCZ erinnert an jenes der Meistersaison 21/22. Kräftige, vertikale Streifen stehen im Fokus des neuen Tenues.

Diente das Trikot aus der Meistersaison 21/22 als Inspiration für das neue Heimtrikot? IMAGO/Geisser

Der FC Yverdon hat seinen neusten Trikot-Satz noch nicht präsentiert und startet mit den bisherigen Leibchen in die Saison. Und es gibt Spekulationen: Wie der FCB haben auch die Waadtländer Macron als Ausrüster. Lauft auch Yverdon bald in einem neuen, bisher unbekannten Look auf? Das neue Trikot soll im August vorgestellt werden.

«Der Titel geht über YB» – das sagt Rolf Fringer vor dem Saisonstart 18.07.2024

Gianni Wyler nennt die Gründe: Deshalb kannst du dich auf den Super-League-Start freuen Kaum ist die EM vorbei, geht es in der Super League wieder rund. blue Sport Moderator Gianni Wyler nennt die Gründe, wieso du dich auf den anstehenden Saisonstart freuen darfst. 16.07.2024