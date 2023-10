Der FC Basel setzt in Zukunft auf eine Sportkommission statt auf Sportchef Heiko Vogel. Keystone

Der FC Basel krempelt um. In Zukunft wird der FCB mit einer Sportkommission arbeiten. Dies teilte der Klub am Mittwochabend mit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel zieht eine Sportkommission auf. Darin sitzen unter anderem David Degen, Marco Streller und Valentin Stocker.

Mit diesem Schritt will der FC Basel «Kontinuität und Unabhängigkeit garantieren», heisst es in einer Mitteilung des Klubs.

Der Klub sei davon überzeugt, dass er mit dem neuen Modell langfristig die besten Entscheidungen für die sportliche Zukunft treffen könne. Mehr anzeigen

Der FC Basel unternimmt einen Schritt, der gleichbedeutend mit dem Aus von Heiko Vogel als Sportchef ist. Der Klub um Präsident David Degen zieht eine Sportkommission auf. Darin sitzen neben Degen selbst, Andy Rey, Marco Streller, Ruedi Zbinden, Martin Andermatt, Daniel Stucki und Valentin Stocker.

«Die Kommission umfasst bewusst Personen, die nicht direkt im operativen Tagesgeschäft der 1. Mannschaft tätig sind», heisst es in einer Mitteilung des Klubs. Das neu geschaffene Organ bilde fortan die sportliche Leitung und vereine die abteilungsübergreifend vorhandene Expertise in einem Gremium.

Mit dieser Massnahme will der FC Basel in «jeder Situation Kontinuität und Unabhängigkeit garantieren und die sportliche Entscheidungsfindung auf mehrere Schultern verteilen.» Die Leitung der Sportkommission wird David Degen zugeteilt. «Der Klub ist überzeugt, dass in einer Runde, in der die Erfahrung und das Wissen aus verschiedenen Abteilungen des Klubs vertreten sind, langfristig die besten Entscheidungen für die sportliche Zukunft getroffen werden.»