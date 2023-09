Ancillo Canepa, Spielerberater Milos Malenovic, Ex-Nati-Goalie Pascal Zuberbühler und Bayerns Nachwuchs-Chefscout Florian Zahn (v.l.n.r.) verfolgen gemeinsam das Zürcher Derby. Bild: blue Sport

FCZ-Präsident Ancillo Canepa wird am kommenden Montag seinen neuen Sportchef vorstellen. Klar, dass da seine Gäste in der Loge in den Fokus rücken – einer davon ist Pascal Zuberbühler. blue Sport fühlt ihm am Donnerstag auf den Zahn.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FCZ sucht einen neuen Sportchef und wird diesen am Montag vorstellen, so Präsident Ancillo Canepa.

Am Dienstag sassen Pascal Zuberbühler, Spielerberater Milos Malenovic und Bayerns Nachwuchs-Chefscout Florian Zahn in der Loge Canepas.

Zuberbühler stellt klar, dass er nicht der neue Sportchef werde. Ob es einer der beiden anderen sein wird, das will er nicht verraten. Mehr anzeigen

Am Dienstag gewinnt der FCZ das Zürcher Derby gegen GC 2:1 und übernimmt die Tabellenführung, während GC nach acht Spieltagen auf fünf Punkten sitzen bleibt. Zu Reden gibt nach dem Spiel aber nicht nur der FCZ-Höhenflug und die GC-Krise, sondern auch Bilder aus der FCZ-Loge.

Denn da sitzen neben Präsident Ancillo Canepa drei Herren, die das Fussball-Geschäft nur allzu gut kennen. Und das nur sechs Tage bevor Canepa seinen neuen Sportchef vorstellen wird, wie er selber sagt. Auch blue Sport Experte Pascal Zuberbühler, der auch für die FIFA arbeitet, sitzt in der Loge. Läuft da was?

Zubi wimmelt die Frage im blue Sport Studio ab und sagt: «Ancillo Canepa hat mich persönlich eingeladen für das Derby. Und da habe ich natürlich sehr gerne angenommen.» Es sei wunderbar gewesen, das Spiel von dort oben zu beobachten.

Moderator Mevion Heim gibt sich mit dieser Antwort noch nicht zufrieden und will wissen, ob er denn als künftiger Sportchef eingeladen worden sei. «Nein, sicher nicht. Das ist kein Thema», so Zubi ohne auch nur einen Bruchteil einer Sekunde zu zögern.

Zubi: «Da musst du nicht mich fragen …»

Bleiben also noch zwei Kandidaten übrig, die Zubi beim Spiel flankierten: Spielerberater Mladen Malenovic und Florian Zahn. Wird einer der beiden die Nachfolge des im Sommer zu Augsburg abgewanderten Marinko Jurendic antreten?

Zubi lächelt die Frage weg und sagt: «Da bin ich wieder gut vorbereitet worden von dir. Milos ist ein alter Fussballfreund, bei Neuchâtel Xamax durften wir eine wunderbare Zeit erleben miteinander, ich kenne ihn auch schon länger. Und Florian Zahn auf der linken Seite von mir, ist ein interessanter Mann von Bayern München (blue News berichtete). Und da musst du nicht mich fragen, da rufst du am liebsten gleich diesen Herren an oder am besten gleich dem Präsidenten.» Ein Versuch wäre es wert, doch die drei Herren werden wohl bis zur Verkündung des neuen Sportchefs telefonisch nicht zu erreichen sein – und wenn doch, ganz sicher nichts ausplaudern.

Ob Zubi wohl wirklich so ahnungslos ist? Oder verrät ihn am Ende die Köprersprache? Falls du diesbezüglich ein Profi bist, dann schreib es uns doch in die Kommentare.