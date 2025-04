Yanick Brecher: «Wir haben desolat verteidigt» 12.04.2025

Der FC Zürich geht gegen den FC Basel mit 0:4 unter und muss bis zur letzten Runde um die Qualifikation für die Top 6 zittern. Das sagen die Direktbeteiligten und Experte Zubi zum Auftritt im Klassiker.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Zürich muss gegen den FC Basel eine herbe 0:4-Heimschlappe einstecken und verpasst es, sich vorzeitig den Platz in den Top 6 der Super-League-Tabelle zu sichern.

Bledian Krasniqi und Yanick Brecher finden nach dem Schlusspfiff klare Worte und sind insbesondere mit dem eigenen Auftritt in der zweiten Halbzeit unzufrieden.

Am Ostermontag steht für den FCZ mit der Auswärtspartie bei YB «ein kapitales Spiel» an, wie auch Experte Pascal Zuberbühler unterstreicht. Mehr anzeigen

Der FC Zürich muss am 32. Spieltag der Super League unten durch, unterliegt dem FC Basel im Klassiker gleich mit 0:4 und verpasst so die vorzeitige Qualifikation für die Championship Group der besten sechs Teams der Liga.

Im Gegenteil: St.Gallen könnte mit einem Sieg am Sonntag bis auf einen Zähler an den FCZ heranrücken und der Mannschaft von Ricardo Moniz den sechsten Platz noch einmal streitig machen. In der letzten verbleibenden Runde vor der Tabellentrennung trifft der FCZ am Ostermontag auswärts auf YB.

«Ein kapitales Spiel»

«Ich bin gespannt, das ist wirklich ein kapitales Spiel», sagt blue Sport Experte Pascal Zuberbühler im Studio. «Es hätte anders kommen können. Am Anfang war Zürich super im Spiel. Danach mussten sie brutal Lehrgeld bezahlen. Wie Moniz das jetzt hinkriegt, wird ganz interessant werden.»

Die Pleite gegen den FCB gehört aus Sicht der Zürcher möglichst schnell abgehackt. «Ich würde nicht mehr gross Bilder zeigen von diesem Match. Wenn du auf Trainingsgelände kommst und der Trainer beginnt, diese Gegentore auseinanderzunehmen – das willst du dich nicht mehr sehen. Aber es wird sicher noch ein paar Gespräche geben», sagt Zubi.

Zubi: «Wie Moniz das jetzt hinkriegt, wird ganz interessant werden» 12.04.2025

Wie Zubi erwähnt auch Bledian Krasniqi im Interview nach der Partie die gute FCZ-Anfangsphase. «Wir sind gut gestartet, hatte ein paar gute Chancen. Die sind nicht rein. Dann wurde jede Chance von Basel gefährlich, unsere Körpersprache war nicht mehr gut. Wir haben es einfach zugelassen. Das geht gar nicht», wählt der 23-Jährige deutliche Worte. «Wenn jeder ein Prozent nachlässt, dann ist Basel genug stark, um dich zu bestrafen.»

Captain Yanick Brecher zeigt derweil Verständnis für den Frust der FCZ-Fans. «Die Pfiffe vom Publikum sind absolut gerechtfertigt nach so einer zweiten Halbzeit. Nach so einem Resultat, es gab noch aberkannte Tore. Was wir uns vorwerfen müssen, ist, in den ersten zehn Minuten das Tor nicht gemacht zu haben. Danach haben wir desolat verteidigt.»

Und so wartet am 33. Spieltag der Showdown in Bern. «Das ist im Moment noch weit weg. Wir brauchen zuerst ein paar Stunden, Tage und Nächte, um das von heute aufzuarbeiten», sagt Brecher über das wegweisende Duell mit YB und fügt an: «Es ist sicher von Vorteil, dass wir eine extrem lange Woche haben. Wir spielen erst am Ostermontag. Wir haben viel Zeit, den Gegner zu analysieren und zu schauen, was wir auf den Platz bringen wollen.»

Bledian Krasniqi: «Wir haben es einfach zugelassen, das geht gar nicht» 12.04.2025

Die Highlights des Klassikers zwischen Zürich und Basel

Zürich – Basel 0:4 Credit Suisse Super League // 32. Runde // Saison 24/25 12.04.2025

