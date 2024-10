Patrick Rahmen ist der nächste ehemalige Winterthur-Trainer, der nun ohne Job ist. KEYSTONE

Patrick Rahmen wechselte auf diese Saison hin von Winterthur zu YB. Ein Blick in den Rückspiegel zeigt, dass sich ehemalige Winti-Trainer anderswo oft schwertun. Nun hat der «Fluch» auch Rahmen erwischt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zehn verschiedene Trainer standen in diesem Jahrtausend bei Winterthur an der Seitenlinie. Derzeit ist keiner von ihnen als Cheftrainer tätig.

Nach Bruno Berner und Alex Frei ist auch Patrick Rahmen nach seinem Winti-Abgang bei seinem neuen Arbeitgeber gescheitert. Mehr anzeigen

Patrick Rahmen hatte in Winterthur hervorragende Arbeit geleistet und folgte dem Lockruf von Meister YB. Schon seine beiden Vorgänger beim FC Winterthur, Bruno Berner und Alex Frei, scheiterten nach ihren Abgängen krachend. Nun erlebte Rahmen das gleiche Schicksal, nach nur 15 Spielen als YB-Trainer wurde er bereits entlassen.

Von den zehn Trainern, die in diesem Jahrtausend beim FC Winterthur an der Seitenlinie standen, ist aktuell keiner mehr als Cheftrainer tätig. Sie sind vereinslos, Co-Trainer oder haben einen anderen Weg eingeschlagen. Ein Überblick.

03.07.2023 - 30.06.2024 Patrick Rahmen

In seiner Saison als Winterthur-Trainer schafft es Patrick Rahmen, den FCW sensationell unter die Top 6 der Liga und damit in die Championship Group zu coachen. Danach klopft YB an und holt den damals 54-Jährigen. Doch der Start beim Meister misslingt Rahmen gründlich. Zwar qualifiziert sich YB für die Champions League, doch dort gehen die ersten beiden Partien klar verloren und in der Liga liegt der Titelverteidiger nach neun Spielen am Tabellenende. Rahmen wird deshalb bereits am 8. Oktober, rund drei Monate nach Amtsantritt, entlassen.

01.07.2022 - 30.06.2023 Bruno Berner

Im Sommer 2022 übernimmt Bruno Berner das Traineramt bei Aufsteiger Winterthur. Es ist eine zähe Saison, die für Winti ein gutes Ende nimmt. Am 32. Spieltag siegt das Team von Bruno Berner auswärts bei Sion 1:0 und überholt in der Tabelle die Walliser. In den folgenden vier Runden bis zum Saison-Ende verliert Winterthur jedes Spiel. Weil auch Sion nicht mehr punktet, bleibt Winterthur in der Super League, Sion steigt mit einem Punkt weniger auf dem Konto ab. Berner wechselt nach nur einem Jahr zu GC, wo er nach der 31. Runde entlassen wird. Aktuell ist Berner vereinslos.

20.12.2021 - 30.06.2022 Alex Frei

Alex Frei übernimmt im Dezember 2021 das Ruder bei Winterthur und führt den Verein in die Super League. Nach dem Erfolg folgt er dem Lockruf aus Basel. Dort wird er im Februar 2023 entlassen. Knapp fünf Monate später darf er sich beim FC Aarau versuchen. Das Engagement ist nicht von Erfolg gekrönt und so schmeisst er im März den Bettel hin. Seither ist Frei vereinslos, aktuell ist er als blue Sport Experte tätig.

09.12.2021 - 19.12.2021 Dario Zuffi

Dario Zuffi ist seit Juli 2017 Assistenztrainer bei der 1. Mannschaft und hat in dieser Zeit mit acht verschiedenen Chef-Trainerin zusammengearbeitet. Im Dezember 2021 hat er als Interimscoach für zwei Spiele die Hauptverantwortung übernommen.

01.07.2018 - 08.12.2021 Ralf Loose

Der 61-Jährige steht während 137 Spielen an der Seitenlinie beim FC Winterthur. Im Dezember 2021 muss er den Posten nach einer 0:2-Niederlage in Aarau räumen. Dies, obwohl der FCW von Platz 2 grüsst und damit noch voll im Aufstiegskampf mitmischt. Seit der Entlassung in Winterthur ist Loose vereinslos.

03.01.2018 - 30.06.2018 Livio Bordoli

Bordoli stand in seiner Karriere bei fast allen klangvollen Tessiner Klubs an der Seitenlinie. Seinen letzten Trainerjob hatte er aber beim FC Winterthur inne. Seit Ende Juni 2018 ist er vereinslos.

15.02.2017 - 03.01.2018 Umberto Romano

2017 endet Umberto Romanos Zeit beim FC Winterthur. Danach amtet er als Co-Trainer bei Lausanne-Sport, ehe er beim FCZ-Nachwuchs einsteigt. Zuletzt bildet Umberto Romano zusammen mit Murat Ural ein Co-Cheftrainer-Duo beim FCZ. Inzwischen hat bei den Zürchern aber Ricardo Moniz das Sagen, Romano hat den FCZ derweil verlassen und ist aktuell vereinslos.

01.01.2016 - 14.02.2017 Sven Christ

Sven Christ ist nicht von der Bildfläche verschwunden, aber als Trainer ist auch er nicht mehr tätig. Der 50-Jährige ist Leiter der Leistungszentren SFV/SFL und trägt in dieser Rolle dazu bei, dass der Schweiz die Talente nicht ausgehen.

27.11.2015 - 31.12.2015 Dario Zuffi

Ende November 2015 hatte Zuffi, damals noch Trainer im Nachwuchs, schon einmal interimistisch für zwei Spiele übernommen. Mit einer Ausbeute von sechs Punkten hat er das Maximum herausgeholt.

09.07.2014 - 26.11.2015 Jürgen Seeberger

Jürgen Seeberger hat Winterthur während 57 Spielen als Chef-Trainer betreut, danach trainierte er den FC Kosova, die Stuttgart Kickers, den FC Schaffhausen, Freienbach und zuletzt war er zwischen Januar und Februar 2023 für vier Spiele Coach in Vaduz. Der 59-Jährige wagt neu ein Abenteuer im Amateurfussball und steht seit wenigen Tagen beim aargauischen 2.-Liga-Klub FC Mutschellen an der Seitenlinie.

01.06.2009 - 08.07.2014 Boro Kuzmanovic

Zwischen 2009 und 2014 ist Kuzmanovic Trainer der 1. Mannschaft von Winterthur. Danach coacht er mehrere Nachwuchsteams in St.Gallen und bei den Hoppers. Ab Juli 2018 war er Co-Trainer beim FC St.Gallen, seit Juli 2024 ist er beim FCSG als Entwicklungscoach tätig.

