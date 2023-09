Bodø-Trainer Knutsen über Letzigrund-Rasen: «Ein Desaster» Bodø-Trainer Kjetil Knutsen spricht nach dem Conference-League-Spiel gegen Lugano über den Zustand des Rasens im Letzigrund. 22.09.2023

Nur kurz nach dem Saisonstart gibt der Zustand des Rasens im Stadion Letzigrund bereits wieder zu reden. Bodø-Trainer Kjetil Knutsen spricht nach dem Conference-League-Spiel gegen Lugano Klartext.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Conference-League-Spiel zwischen Lugano und Bodø/Glimt liefert der Zustand des Rasens im Stadion Letzigrund Gesprächsstoff.

Bodø-Trainer Kjetil Knutsen macht klar: «Der Platz ist ein Desaster.»

Der Letzigrund-Rasen macht nicht zum ersten Mal Probleme und musste erst vor einem Jahr nach einem Konzert komplett ausgetauscht werden. Mehr anzeigen

Obwohl in der neuen Super-League-Saison erst sechs Spieltage absolviert sind, befindet sich der Rasen im Letzigrund in einem bedenklichen Zustand. Die vielen Löcher und braunen Flecken erschweren zuletzt dem FC Lugano das Leben, da die Tessiner ihre Heimspiele in der Conference-League-Gruppenphase im Letzigrund austragen.

«Es war für beide Mannschaften gleich. Wir wissen, dass es nicht ideal ist, aber mit dem müssen wir leben», sagt Luganos Anto Grgic nach dem Spiel im strömenden Regen. Deutlicher wird Kjetil Knutsen, Trainer von Lugano-Gegner Bodø/Glimt: «Der Platz ist ein Desaster. Es ist nicht möglich, Fussball zu spielen auf einem Platz, der komplett zerstört ist.»

Das Wetter und mehrere Veranstaltungen

Dass nebst den beiden Zürchern Klubs nun auch der FC Lugano einige Partien im Letzigrund bestreitet, dürfte der Unterlage nicht besonders guttun. Die Gründe für die Rasen-Probleme dürften aber auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein. Vor allem das Wetter in diesem Sommer schadet dem Zustand des Rasens. Entweder regnete es zu oft und zu stark, oder es war zu lange zu trocken und heiss.

Ausgetragene Konzerte wie zuletzt das «Energy Air» am 9. September, oder das Leichtathletik-Meeting «Weltklasse Zürich» beanspruchen die Unterlage zusätzlich. Erst vor rund einem Jahr musste der Rasen nach einem Konzert der «Büezer Buebe» komplett ersetzt werden. Droht nun ein ähnliches Szenario?

Schliesslich geht es Schlag auf Schlag. Am Samstag spielt GC im Letzigrund gegen den FC St.Gallen, am Dienstag steigt das Zürcher Derby zwischen GC und dem FCZ und nur vier Tage später ist Meister YB zu Gast in Zürich.

