Reaktionen zum Magnin-Aus «Der Neue wird leider wieder an alten Seilschaften scheitern»

Syl Battistuzzi

26.1.2026

Trainer Ludovic Magnin muss den FC Basel nach einem halben Jahr bereits verlassen. 
Trainer Ludovic Magnin muss den FC Basel nach einem halben Jahr bereits verlassen. 
sda

Ludovic Magnin muss den FC Basel verlassen. Auf blue News und X gehen die Meinungen über die Personalentscheidung des FCB auseinander. 

Syl Battistuzzi

26.01.2026, 16:57

26.01.2026, 17:01

«Magnin war nie ein wirklich guter Coach. Sein Engagement beim FCB kam für mich überraschend. Sie basierte auf der Freundschaft zwischen Degen und Magnin aus den früheren Fussballzeiten. Doch wer früher mal ein guter Fussballer war, ist nicht automatisch heute ein guter Coach … Nach der Erfolglosigkeit des Clubs in den letzten Wochen ist seine Entlassung also nur logisch …»

User Bohnenstange

auf blue News

«Wenn die Mannschaft nicht zusammen spielt, muss früher oder später der Trainer gehen. Der Neue wird wieder an alten Seilschaften scheitern. Leider.»

User Hinterfragen

auf blue News

«So schlecht war Magnin auch nicht, die Spielerwahl des Sportchefs gibt mir da eher zu denken. Ein Trainer braucht Zeit um eine Mannschaft zusammenzufügen. Ich frage mich wer jetzt kommt – hoffentlich nicht Fink oder Vogel»

User Schugrieru70

auf blue News

«Was sind das wieder für Verhaltensweisen eines Sportchefs? Wenn Entlassung dann nach dem vergangenen Spiel gegen Salzburg wäre allenthalben verstanden worden, aber nicht jetzt wo dem Turnaround eine Chance gegeben werden sollte statt wieder beziehungsweise noch mehr Unruhe in die Mannschaft zu bringen (...)»

Yandev77

auf blue News

«Ich tippe auf Otmar Hi … 😎»

User Lungto

auf blue News

