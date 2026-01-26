Reaktionen zum Magnin-Aus «Der Neue wird leider wieder an alten Seilschaften scheitern»

Trainer Ludovic Magnin muss den FC Basel nach einem halben Jahr bereits verlassen. sda

Ludovic Magnin muss den FC Basel verlassen. Auf blue News und X gehen die Meinungen über die Personalentscheidung des FCB auseinander.

ℹ️ 𝘿𝙚𝙧 𝙁𝘾 𝘽𝙖𝙨𝙚𝙡 𝟭𝟴𝟵𝟯 𝙩𝙧𝙚𝙣𝙣𝙩 𝙨𝙞𝙘𝙝 𝙫𝙤𝙣 𝘾𝙝𝙚𝙛𝙩𝙧𝙖𝙞𝙣𝙚𝙧 𝙇𝙪𝙙𝙤𝙫𝙞𝙘 𝙈𝙖𝙜𝙣𝙞𝙣



Nach durchwachsenen Leistungen gegen Ende des vergangenen Jahres blieb die erhoffte Trendwende trotz intensiver Arbeit im Trainerteam und einer guten…

#FCBasel trennt sich von Ludovic #Magnin #rotblaulive hat sich bisher konstant genug Chancen herausgespielt (xG), lag über weite Strecken auf solidem Niveau. Das Problem: Mangelhafte Chancenverwertung und wohl auch fehlender Glauben an eine positive Entwicklung.

Das er diesen Job bekommen hat, war schon ein Riesenfehler. Timing der Entlassung auch sehr unglücklich. Aber jetzt das beste daraus machen. — Loni (@9nonone) January 26, 2026

«Magnin war nie ein wirklich guter Coach. Sein Engagement beim FCB kam für mich überraschend. Sie basierte auf der Freundschaft zwischen Degen und Magnin aus den früheren Fussballzeiten. Doch wer früher mal ein guter Fussballer war, ist nicht automatisch heute ein guter Coach … Nach der Erfolglosigkeit des Clubs in den letzten Wochen ist seine Entlassung also nur logisch …» User Bohnenstange auf blue News

Magnin Fussball ist ein guter Fussball. Doch dieser Fussball war nicht für unsere Mannschaft bestimmt.

Vielen Dank für dieses emotionsvolle Abschlussspiel gestern.

Als logische Konsequenz müsste man sich auch von Sportchef Stucki trennen.

Eine solch miserable Kaderplanung ohne Stürmer und einem 6er in einem Spielsystem mit zwei 6ern, ist bodenlos. Wie soll da ein Trainer Erfolg haben? — Sirocitys (@Sirocitys) January 26, 2026

Endlich!!! Bitte aber einen erfahrenen Trainer als Nachfolger, nicht gleich den nächsten Flopp! — Andreas J. Meier (@Andreas84841330) January 26, 2026

«Wenn die Mannschaft nicht zusammen spielt, muss früher oder später der Trainer gehen. Der Neue wird wieder an alten Seilschaften scheitern. Leider.» User Hinterfragen auf blue News

Leider ist in der sportlichen Leitung des FCB seit bald 10 Jahren nur noch sportliche, sich massiv selbstüberschätzende Inkompetenz vorhanden! — Elfzeh (@Elfzeh) January 26, 2026

1. Richtiger Zeitpunkt für Entlassung verpasst (wenn schon anfangs Winterpause)



2. Solange dieses ‚Team‘ nicht füreinander secklet, kann man jeden noch so guten Trainer hinstellen. Heisst:



3. Bis Ende Saison braucht es einen Feuerwehrmann mit viel Sozialkompetenz#rotblaulive — Rudi Zbinten (@RudiZbinten) January 26, 2026

Stucki hat ja auch überragende Arbeit geleistet bei der Kaderzusammenstellung........ — DAGS_032 (@Dam_Gas) January 26, 2026

«So schlecht war Magnin auch nicht, die Spielerwahl des Sportchefs gibt mir da eher zu denken. Ein Trainer braucht Zeit um eine Mannschaft zusammenzufügen. Ich frage mich wer jetzt kommt – hoffentlich nicht Fink oder Vogel» User Schugrieru70 auf blue News

Was macht eigentlich Heiko Vogel, wir könnten noch ein "Trainer bis auf weiteres" gebrauchen, einfach dass dieser Titel wieder einmal gebraucht wird #rotblaulive

«Was sind das wieder für Verhaltensweisen eines Sportchefs? Wenn Entlassung dann nach dem vergangenen Spiel gegen Salzburg wäre allenthalben verstanden worden, aber nicht jetzt wo dem Turnaround eine Chance gegeben werden sollte statt wieder beziehungsweise noch mehr Unruhe in die Mannschaft zu bringen (...)» Yandev77 auf blue News

So Magnin ist nun definitiv weg, wenn auch zu spät. Der nächste Schuss von Stucki muss sitzen, sonst wird die Luft auch für ihn dünn. #rotblaulive — sischsamstigznacht (@loswiedfuerwehr) January 26, 2026

Obwohl ich auch kein Magnin-Freund war, operierte er nur mit den Spielern, die ihm z.V. standen. Dazu viele Verkäufe (Barisic, Avdullahu, Ze) und Fehlinvestmenst (wir wissen wer).



Da versucht sich jemand oben aus der Schusslinie zu nehmen. Da wissen wir auch wer.



Die Entlassung von Ludovic Magnin wird den fcb nicht guttun es ist doch offensichtlich das das Kader des fcb zu dünn mit hochkarätern besetzt ist und das ist Sache des Präsidiums und des sportchefs

So Magnin ist also weg. Sind wir gespannt ob alle die X-Trainer hier recht hatten und jetzt alles besser wird. #rotblaulive — rotblauesbasel (@rotblauesbasel) January 26, 2026

Wenn die uns jetzt wirklich Lichsteiner vor die Nase setzen tret ich in den Hungerstreik. — Dr Aastössig (@xcrookedxedgex) January 26, 2026

Lichsteiner als fcb trainer ? Dümmer gehts nicht ! — rob linder (@rob_linder) January 26, 2026