St.Gallen zerlegt GC in Einzelteile und setzt nach einem ausgezeichneten Saisonstart ein dickes Ausrufezeichen. Mittendrin ist einmal mehr Stürmer-Juwel Alessandro Vogt. Im Studio bei blue Sport hält man sich mit Lob nicht zurück.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alessandro Vogt bringt den FC St.Gallen gegen GC mit zwei sehenswerten Toren in der Startphase auf Siegkurs.

Die beiden Treffer sorgen im Studio bei blue Sport für viel Aufsehen und grosses Lob.

Fussball-Experte Admir Mehmedi staunt über das vielseitige Profil des 20-jährigen Stürmers und freut sich für das ganze Land: «Umso schöner, dass er einen Schweizer Pass hat.» Mehr anzeigen

Was für eine Show von Alessandro Vogt: Der 20-jährige Stürmer schiesst die Grasshoppers am Samstagabend in den ersten 15 Minuten im Alleingang ab. Die beiden Treffer des Schweizer Nachwuchs-Juwels sind beide sehenswert. In der 10. Minute lässt er im Strafraum drei Gegenspieler stehen und GC-Goalie Hammel keine Chance, fünf Zeigerumdrehungen später lupft er die Kugel nach einem cleveren Lauf lässig über selbigen.

Dementsprechend auch die Reaktionen im Studio bei blue Sport. «Der Riesenslalom der Herren ist eigentlich erst morgen», lacht Moderator Stefan Eggli bei der Analyse zum 1:0 – und auch das Experten-Duo hält sich mit Lob nicht zurück.

Pascal Schürpf, seinerseits ein ehemaliger Torjäger, beeindruckt vor allem der erste Treffer: «Ein unglaubliches Solo von Vogt. Jeder andere hätte schon beim ersten oder beim zweiten Haken geschossen – und dann kommt noch ein Haken», staunt der blue Sport Experte. «Er sprüht vor Selbstvertrauen, das sieht man in dieser Situation. Er hat diese Leichtigkeit, das macht er sensationell.»

«Umso schöner, dass er den Schweizer Pass hat»

«Das ist ein Instinkt-Stürmer. Dass er nebenbei noch so dribbeln kann, das habe ich bisher noch gar nicht gesehen», staunt Admir Mehmedi – und freut sich für die gesamte Nation: «Er hat ein sehr spannendes Profil. Umso schöner, dass er den Schweizer Pass hat. Er ist torhungrig, er ist genau dort, wo es gefährlich ist und setzt sich dann auch durch. Ein ganz spannender Spieler.»

Vogt hat auf internationaler Ebene bislang vier Partien für die Schweizer U-21-Nationalmannschaft absolviert. Dabei gelang ihm ein Treffer. Bei St.Gallen war der 20-Jährige in dieser Saison in 12 Spielen an 12 Treffern beteiligt. Dabei erzielte er 9 Tore und legte 3 weitere auf. 7 dieser Treffer erzielte Vogt in der Super League.

