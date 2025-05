Xherdan Shaqiri und der FC Basel haben gute Aussichten auf europäischen Fussball im kommenden Jahr. KEYSTONE

Die Schweiz ist im UEFA-Ranking abgestürzt. Die Auswirkungen werden aber erst in einem Jahr spürbar. Für die Saison 2025/26 treten nach wie vor 5 Schweizer Vertreter in der Europacup-Qualifikation an. Dabei sieht es vor allem für Basel gut aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ab der übernächsten Saison qualifizieren sich nur noch vier statt der bis anhin fünf Schweizer Teams für den Europacup.

Für die Saison 2025/26 bleibt aber noch alles beim Alten.

Hier findest du die Europacup-Zuteilung, je nach Abschlussplatzierung in der Super League. Mehr anzeigen

Aufgrund der schwachen Ergebnisse der Super-League-Teams im diesjährigen Europacup stürzt die Schweiz in der Fünfjahreswertung der UEFA von Platz 12 auf Platz 17 ab.

Das hat schwerwiegende Folgen: Künftig dürfen nämlich nur noch vier statt fünf Schweizer Teams an der Europacup-Qualifikation teilnehmen. Auch die Ausgangslagen dieser Teams gestalten sich schwieriger. So muss der Schweizer Meister bald drei Quali-Runden überstehen, um sich für die Gruppenphase der Champions League zu qualifizieren.

Die einzigen guten Nachrichten: Auf die anstehende Saison 2025/26 hat dies noch keinen Einfluss, weil die UEFA jeweils die Wertung des letzten Jahres für die Zuteilung in die europäischen Wettbewerbe verwendet.

Basel darf mit europäischer Ligaphase rechnen

Weil die Schweiz im vergangenen Jahr noch auf Platz 12 rangierte, werden im Sommer fünf Teams auf europäische Punktejagd geschickt. Für diese sieht es wie folgt aus.

Der Weg des Schweizer Meisters Der Schweizer Meister der Saison 2024/25 ist für die Playoffs der Champions League zugelassen und muss ein Duell (Hin- und Rückspiel) gewinnen, um in die Ligaphase einzuziehen.

Bei einer Niederlage ist er automatisch für die Ligaphase der Europa League qualifiziert. Mehr anzeigen

Der Weg des Vizemeisters Der Vizemeister der Saison 2024/25 tritt in der zweiten Qualifikationsrunde (Q2) der Champions League an. Er muss drei Runden (Q2, Q3 und Playoffs) – alle mit Hin- und Rückspiel – überstehen, um sich für die Ligaphase zu qualifizieren.

Sollte er zuerst in Q2 gewinnen, aber danach entweder in Q3 oder in den Playoffs verlieren, qualifiziert er sich automatisch für die Ligaphase der Europa League .

Sollte er bereits in Q2 verlieren, landet er in Q3 der Europa League und muss erneut zwei Runden gewinnen (Q3 und die Playoffs), um in die Ligaphase der Europa League einzuziehen.

Gelingt ein Sieg in Q3 der Europa League, aber das Playoff geht verloren, so ist er automatisch für die Ligaphase der Conference League qualifiziert.

Geht auch Q3 in der Europa League verloren, ist er zumindest noch für die Playoffs der Conference League qualifiziert.

Dort geht es dann um das europäische Überleben. Ein Sieg reicht für die Ligaphase der Conference League, mit einer weiteren Niederlage wäre das europäische Abenteuer vorbei. Mehr anzeigen

Der Weg des Cupsiegers Der Schweizer Cupsieger ist für die Playoffs der Europa League zugelassen. Mit einem Sieg ist der Einzug in die Ligaphase der Europa League garantiert.

Eine Niederlage führt zur automatischen Qualifikation für die Ligaphase der Conference League. Mehr anzeigen

Der Weg des Drittplatzierten Der Drittplatzierte der Saison 2024/25 tritt in Q2 der Europa League an. Er muss drei Runden überstehen (Q2, Q3 und die Playoffs), um sich für die Ligaphase der Europa League zu qualifizieren.

Schafft er es bis in die Playoffs, verliert diese aber, so ist er automatisch für die Ligaphase der Conference League qualifiziert.

Gewinnt er Q2, verliert aber in Q3, so kämpft er in den Playoffs der Conference League um das europäische Überleben.

Eine Niederlage in Q2 der Europa League hätte zur Folge, dass er in Q3 der Conference League antreten müsste, wo er zwei weitere Runden für den Einzug in die Ligaphase der Conference League benötigt (Q3 und die Playoffs). Eine Niederlage in einem dieser beiden Duelle und das europäische Abenteuer wäre beendet. Mehr anzeigen

Der Weg des Viertplatzierten Der Viertplatzierte der Saison 2024/25 tritt in Q2 der Conference League an.

Hier gilt von Beginn weg: Verlieren verboten. Für den Einzug in die Ligaphase der Conference League sind drei Runden zu überstehen (Q2, Q3 und die Playoffs). Mehr anzeigen

Kurz zusammengefasst: Dem Meister und dem Cupsieger ist die Teilnahme an einer europäischen Ligaphase garantiert. Tabellenführer und Cup-Finalist Basel hat damit gute Chancen, sich zumindest für die Ligaphase der Europa League oder Conference League zu qualifizieren. Mit einer starken Quali käme natürlich auch die Champions League infrage.

Wie steht es um den FC Biel?

Cup-Finalist Biel würde mit einem Sieg gegen Basel nicht nur einen historischen Cupsieg feiern, sondern sich gleichzeitig auch mindestens für die Gruppenphase der Conference League qualifizieren (siehe «Der Weg des Cupsiegers»).

Bei einer Niederlage gegen Basel platzen hingegen auch die europäischen Träume der Seeländer. Denn selbst wenn der FCB nebst dem Cup auch die Meisterschaft gewinnt, ginge Biel leer aus. Das Ticket des Cupsiegers ginge in diesem Fall an den Drittplatzierten der Super League. Dieser wiederum würde sein Ticket an den Viertplatzierten abtreten. Profiteur des letzten Europa-Tickets wäre dann der Fünftplatzierte der Liga und nicht der unterlegene Cup-Finalist.

