Dereck Kutesa wechselt auf kommende Saison von Servette zu AEK Athen. Keystone

Dereck Kutesa verlässt Servette zum Saisonende. Der 27-jährige Stürmer, mit 15 Treffern zweitbester Torschütze der Super League, wechselt nach Griechenland.

Keystone-SDA SDA

In einem Video, das der Genfer Klub veröffentlicht hat, verabschiedet sich der 27-jährige Stürmer von den Fans. Der Verein habe ihm die Erfüllung mehrerer Träume ermöglicht, so Kutesa. Er wurde bei Servette zum Profi, gewann im letzten Jahr den Cup und wurde zudem erstmals für die Schweizer Nationalmannschaft nominiert.

Kutesa, der neben diversen Stationen in der Schweiz bisher bei Stade Reims in Frankreich und Zulte Waregem in Belgien gespielt hat, bleibt in einer «Super League» – neu der griechischen. Er stösst zu AEK Athen, das die Saison hinter Meister Olympiakos Piräus, Panathinaikos Athen und PAOK Thessaloniki auf dem 4. Platz abgeschlossen hat.