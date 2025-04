Deshalb darf BVB-Legende Karl-Heinz Riedle nicht mehr an die FCZ-Spiele 15.04.2025

Dortmund-Legende Karl-Heinz Riedle erklärt im exklusiven Interview mit blue Sport, wieso und von wem er ein Verbot hat, die Spiele des FC Zürich live im Stadion mitzuverfolgen.

Schafft es der FCZ in die Top 6 und damit in die Championship Group oder werden die Zürcher am letzten Spieltag vor der Tabellentrennung am Montag tatsächlich noch verdrängt? Lausanne (zuhause gegen Lugano) und St.Gallen (zuhause gegen Sion) haben beide nur drei Punkte Rückstand – und hoffen, dass es für Zürich im Auswärtsspiel bei den Young Boys nichts zu holen gibt.

Der FCZ dagegen will nach der 0:4-Klatsche im Klassiker gegen Basel eine Reaktion zeigen und zumindest den einen Punkt ergattern, der für die definitive Qualifikation für die Championship Group noch fehlt. Ein vielleicht gutes Omen für die Zürcher: Dortmund-Legende Karl-Heinz Riedle dürfte die Partie nicht live im Stadion verfolgen.

Der Grund dafür ist schnell erklärt. Riedles Sohn Alessandro ist seit Juli 2024 Assistenztrainer beim FCZ – und hat offenbar ein Machtwort gesprochen. «Ich habe mittlerweile ein Verbot von ihm, zu kommen. Weil jedes Mal, wenn ich da war, haben sie verloren», erklärt Karl-Heinz Riedle im Gespräch mit blue Sport und fügt an: «Dann komme ich vielleicht für die Heimspiele dann doch nicht mehr. Aber er macht einen sehr guten Job. Es ist keine einfache Aufgabe beim FC Zürich. Aber ihm gefällt es sehr gut.»

Die Partie zwischen YB und Zürich siehst du wie alle anderen Super-League-Spiele live auf blue Sport. Anpfiff ist am Ostermontag um 16.30 Uhr.

