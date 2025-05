«Wenn es da nicht Rot gibt, weiss ich nicht, wofür es noch Rot geben soll»

Bregy: «Für mich ist das eine Tätlichkeit» 04.05.2025

Junior Ligue verliert im Spiel gegen Sion die Nerven und kommt mit einer Gelben Karte davon. Für blue Sport Experte Georges Bregy ist es unverständlich, dass der Zürcher nach dem Rencontre mit Kreshnik Hajrizi nicht vom Platz gestellt wird.

Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Junior Ligue und Kreshnik Hajrizi geraten in der 30. Minute aneinander.

Der Zürcher packt den Sittener am Kragen, für Experte Georges Bregy ist das «eine klare Tätlichkeit».

Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen erklärt, dass beide aggressiv ans Werk gehen und die Gelben Karten gerechtfertigt sind. Mehr anzeigen

Es läuft die 30. Minute in Sitten, als plötzlich Junior Ligue seinem Gegenspieler Hajrizi an den Kragen geht. Der Sittener geht zu Boden und seine Mitspieler stossen den Zürcher weg. In der Wiederholung wird klar, weshalb Ligue so reagiert: Er wird zuerst von Hajrizi hart angegangen.

Schiedsrichter Fedayi San zeigt den beiden Streithähnen die Gelbe Karte. Für Experte Georges Bregy nicht nachvollziehbar: «Für mich ist das ganz klar eine Tätlichkeit. Hajrizi ist sicher kein Lamm, er hat ihn auch gestossen. Ligue packt ihn bewusst und geht mit den Fäusten Richtung Kinn.»

Bregy habe kein Verständnis, dass es für die Aktion des 20-Jährigen keine Rote Karte gibt. Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen klärt auf: «Für mich ist die Gelbe angebracht. Hajrizi fängt an, stösst Ligue ziemlich aggressiv um. Die Gelbe Karte für Hajrizi ist klar.»

Schiri-Experte sieht keinen deutlichen Faustschlag

Für Bregy sei auch das Kragenpacken von Ligue eine «Aggression», denn er gehe mit den Fäusten rein. «Wenn es in solchen Situationen nicht Rot gibt, weiss ich nicht, wofür es noch Rot geben soll.»

Für Grossen sei die Aktion von Ligue gerade noch grenzwertig. Er sehe keinen deutlichen Faustschlag vom Zürcher. «Ich nehme an, dass der VAR auch keinen deutlichen Fehlentscheid erkennen konnte und deshalb nicht eingegriffen hat.»

Ligue muss den Rasen fünf Minuten später trotzdem verlassen. Moniz wechselt ihn aus, als er kurz nach der Szene mit Hajrizi übermotiviert in den Zweikampf mit Berdayes geht und der zweiten Gelbe nahekommt.

Sion – Zürich 2:1 Credit Suisse Super League // 34. Runde // Saison 24/25 04.05.2025

