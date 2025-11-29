Deshalb kochten nach dem Zürcher Derby die Emotionen hoch

Nach dem Schlusspfiff kochen die Emotionen hoch im Zürcher Derby 29.11.2025

In einem unspektakulären Zürcher Derby kochen die Emotionen erst nach dem Schlusspfiff über. Während im blue Sport Studio die Szenen für Unverständnis sorgen, nervt sich der FCZ über zwei Rote Karten.

Es ist wahrlich kein Leckerbissen, was die Zürcher Fussball-Fans an diesem Samstagabend im Letzigrund geboten bekommen. Mehr Freude dürften am Ende diejenigen haben, die dem FC Zürich die Daumen drücken. Dieser gewinnt die Partie gegen GC mit 1:0 dank des Treffers von Lindrit Kamberi in der 1. Halbzeit.

Viel mehr als das Spiel geben die Szenen nach dem Schlusspfiff zu reden. Als Schiedsrichter Urs Schnyder den Sieg des FCZ amtlich macht, gehen plötzlich die Spieler auf den Ersatzbänken aufeinander los. In der Hauptrolle die beiden FCZ-Spieler Livano Comenencia und Jahnoah Markelo, die sich kaum mehr einkriegen.

Es sind auch sie zwei, die, nachdem sich die Gemüter wieder beruhigt haben, bei Schnyder antraben müssen – Comenencia sieht Gelb-Rot, Markelo die direkte Rote Karte.

Was hat die Rudelbildung ausgelöst? «Markelo provoziert komplett unnötig nach dem Spiel. Er schimpft die Spieler auf unserer Ersatzbank an. Das ist undiszipliniert», sagt GC-Trainer Gerald Scheiblehner nach dem Spiel gegenüber blue Sport.

«Aggressiv und konfrontativ»

«Das hätte es jetzt nicht mehr gebraucht», sagt blue Sport Experte Rolf Fringer. «Es ist völlig unnötig, man vergisst fast, dass Zürich verdientermassen gewonnen hat.»

«Dennis Hediger wird heute Abend durchdrehen. Es sind zwei Spieler, die Rot sehen, wenn du 1:0 gewonnen hast. Sie haben alles richtig gemacht und dann verlieren sie so zwei Spieler», nervt sich auch Pascal Zuberbühler.

«Das wird uns sicher weh tun, dass wir die Spieler nicht zur Verfügung haben werden», stimmt FCZ-Trainer Dennis Hediger den blue Sport Experten zu. Er selbst habe nicht gesehen, wie die Rudelbildung entstanden ist. Es sei ein hart geführtes Derby gewesen, allerdings kein unfaires. «Es hatte alles, was ein Derby braucht.»

Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen lobt im Nachhinein das Schiedsrichter-Gespann um Urs Schnyder: «Sie haben es hervorragend gelöst und in dem Sinne ohne VAR.» Die direkte Rote Karte gegen Markelo sei gerechtfertigt, weil er als ausgewechselter Spieler noch zum Spiel gehört und er auf «aggressiver und konfrontativer Weise in Richtung gegnerische technische Zone geht».

