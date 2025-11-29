Deshalb kochten nach dem Zürcher Derby die Emotionen hoch

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

FCZ sieht doppelt Rot Deshalb kochten nach dem Zürcher Derby die Emotionen hoch

Andreas Lunghi

29.11.2025

Nach dem Schlusspfiff kochen die Emotionen hoch im Zürcher Derby

Nach dem Schlusspfiff kochen die Emotionen hoch im Zürcher Derby

29.11.2025

In einem unspektakulären Zürcher Derby kochen die Emotionen erst nach dem Schlusspfiff über. Während im blue Sport Studio die Szenen für Unverständnis sorgen, nervt sich der FCZ über zwei Rote Karten.

Andreas Lunghi

29.11.2025, 22:40

Highlights im Video. FCZ entscheidet Zürcher Derby für sich – Kamberi Matchwinner

Highlights im VideoFCZ entscheidet Zürcher Derby für sich – Kamberi Matchwinner

Es ist wahrlich kein Leckerbissen, was die Zürcher Fussball-Fans an diesem Samstagabend im Letzigrund geboten bekommen. Mehr Freude dürften am Ende diejenigen haben, die dem FC Zürich die Daumen drücken. Dieser gewinnt die Partie gegen GC mit 1:0 dank des Treffers von Lindrit Kamberi in der 1. Halbzeit.

Viel mehr als das Spiel geben die Szenen nach dem Schlusspfiff zu reden. Als Schiedsrichter Urs Schnyder den Sieg des FCZ amtlich macht, gehen plötzlich die Spieler auf den Ersatzbänken aufeinander los. In der Hauptrolle die beiden FCZ-Spieler Livano Comenencia und Jahnoah Markelo, die sich kaum mehr einkriegen.

Es sind auch sie zwei, die, nachdem sich die Gemüter wieder beruhigt haben, bei Schnyder antraben müssen – Comenencia sieht Gelb-Rot, Markelo die direkte Rote Karte.

Fringer und Zuberbühler haben kein Verständnis für die Rudelbildung im Zürcher Derby

Fringer und Zuberbühler haben kein Verständnis für die Rudelbildung im Zürcher Derby

251129_Studio-AMBI.mp4

29.11.2025

Was hat die Rudelbildung ausgelöst? «Markelo provoziert komplett unnötig nach dem Spiel. Er schimpft die Spieler auf unserer Ersatzbank an. Das ist undiszipliniert», sagt GC-Trainer Gerald Scheiblehner nach dem Spiel gegenüber blue Sport.

«Aggressiv und konfrontativ»

«Das hätte es jetzt nicht mehr gebraucht», sagt blue Sport Experte Rolf Fringer. «Es ist völlig unnötig, man vergisst fast, dass Zürich verdientermassen gewonnen hat.»

«Dennis Hediger wird heute Abend durchdrehen. Es sind zwei Spieler, die Rot sehen, wenn du 1:0 gewonnen hast. Sie haben alles richtig gemacht und dann verlieren sie so zwei Spieler», nervt sich auch Pascal Zuberbühler.

Bruno Grossen erklärt die Rote Karte gegen Markelo

Bruno Grossen erklärt die Rote Karte gegen Markelo

29.11.2025

«Das wird uns sicher weh tun, dass wir die Spieler nicht zur Verfügung haben werden», stimmt FCZ-Trainer Dennis Hediger den blue Sport Experten zu. Er selbst habe nicht gesehen, wie die Rudelbildung entstanden ist. Es sei ein hart geführtes Derby gewesen, allerdings kein unfaires. «Es hatte alles, was ein Derby braucht.»

Schiedsrichter-Experte Bruno Grossen lobt im Nachhinein das Schiedsrichter-Gespann um Urs Schnyder: «Sie haben es hervorragend gelöst und in dem Sinne ohne VAR.» Die direkte Rote Karte gegen Markelo sei gerechtfertigt, weil er als ausgewechselter Spieler noch zum Spiel gehört und er auf «aggressiver und konfrontativer Weise in Richtung gegnerische technische Zone geht».

Zürich – GC 1:0

Zürich – GC 1:0

Super League | 15. Runde | Saison 25/26

29.11.2025

Stimmen zum Spiel

Hediger: «Es hatte alles, was ein Derby braucht»

Hediger: «Es hatte alles, was ein Derby braucht»

29.11.2025

Brecher: «Man muss mit Klasse gewinnen»

Brecher: «Man muss mit Klasse gewinnen»

29.11.2025

Scheiblehner: «Es war ein komisches Spiel»

Scheiblehner: «Es war ein komisches Spiel»

29.11.2025

Hammel: «Wir haben keine Tore erzielt»

Hammel: «Wir haben keine Tore erzielt»

29.11.2025

Meistgelesen

Deshalb kochten nach dem Zürcher Derby die Emotionen hoch
Zürcher Student löst Lawine aus – und entkommt nur knapp
Robinson gewinnt überlegen, Rast verbessert sich auf Rang 5
Bushido und Ferchichi sind nach wie vor ein Paar
Diese Stars starben unter ungeklärten Umständen

Mehr Super League

Highlights im Video. Winterthur holt sich in Luzern den ersten Auswärtssieg

Highlights im VideoWinterthur holt sich in Luzern den ersten Auswärtssieg

Highlights im Video. Lugano und Sion trennen sich Remis – was bleibt ist das Traumtor von Cimignani

Highlights im VideoLugano und Sion trennen sich Remis – was bleibt ist das Traumtor von Cimignani

Winti-Profi über verfrühtes Comeback. Rohner: «Als das mit dem Kopf passiert ist, war ich nicht immer ehrlich zu mir selber»

Winti-Profi über verfrühtes ComebackRohner: «Als das mit dem Kopf passiert ist, war ich nicht immer ehrlich zu mir selber»

Videos aus dem Ressort

Atlético Madrid - Oviedo 2:0

Atlético Madrid - Oviedo 2:0

LALIGA | 14. Runde | Saison 25/26

29.11.2025

Luzern – Winterthur 1:3

Luzern – Winterthur 1:3

Super League | 15. Runde | Saison 25/26

29.11.2025

Zürich – GC 1:0

Zürich – GC 1:0

Super League | 15. Runde | Saison 25/26

29.11.2025

Atlético Madrid - Oviedo 2:0

Atlético Madrid - Oviedo 2:0

Luzern – Winterthur 1:3

Luzern – Winterthur 1:3

Zürich – GC 1:0

Zürich – GC 1:0

Mehr Videos