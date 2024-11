Magnin: «Wir haben den Protest nicht bestätigt» 30.11.2024

Um ein Haar geht Lausanne im Auswärtsspiel beim FC Basel kurz vor Schluss in Führung. Doch nach einem hauchdünnen Abseits zählt der Treffer nicht – die Lausanner legen zwischenzeitlich gar Protest ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lausanne stoppt am 16. Spieltag der Super League die Siegesserie des FC Basel und holt im St. Jakob-Park einen verdienten Punkt.

Beinahe können die Lausanner gar über den Sieg jubeln, der vermeintliche Führungstreffer von Sanches zählt wegen einer umstrittenen Offside-Entscheidung aber nicht.

Lausanne legt gar zwischenzeitlich Protest ein, bestätigt diesen nach dem Spiel aber nicht. Schiedsrichter-Experte Adrien Jaccottet erklärt im Super-League-Studio, wieso ein solcher Vorstoss ohnehin keine grossen Erfolgsaussichten mit sich bringt. Mehr anzeigen

Lausanne-Sport holt am 16. Spieltag der Super League auswärts beim FC Basel ein 1:1-Remis und stoppt so die Siegesserie des aktuellen Tabellenführers der Super League. Beinahe kommt es gar noch besser für die Lausanner. Doch der vermeintliche Führungstreffer in der 78. Minute zählt nicht – weil Alvyn Sanches hauchdünn im Abseits steht.

So jedenfalls entscheiden Schiedsrichter und VAR. Bei Lausanne traut man der Sache nicht und legt einige Minuten später zwischenzeitlich Protest ein. «In der Schweiz ist es so, dass du den Protest auf dem Platz einlegen und in der Kabine bestätigen musst», erklärt Lausanne-Trainer Ludovic Magnin nach der Partie. «Wir haben von unseren Leuten die Meldung bekommen, dass es nicht so klar ist. Dann haben wir den Protest hinterlegt mit dem Sinn, das nach dem Spiel emotionslos anzuschauen.»

Nach dem Schlusspfiff folgt die nüchterne Erkenntnis. «Die Szene ist nicht klar für mich, die Linien sind nicht so gezogen, wie es von Lausanne-Sport gewünscht wäre, aber das kann man so akzeptieren. Wir haben den Protest nicht bestätigt», stellt Magnin klar. «Das 1:1 ist das offizielle Ergebnis – ein guter Punkt für uns.»

Keine halbautomatische Offside-Linie

Ein Protest wäre ohnehin abgewiesen worden – aus mehreren Gründen. «Der Protest wurde aus meiner Sicht nicht rechtzeitig angemeldet. Das Reglement sagt klar, dass dieser unmittelbar nach dem Vorfall oder Entscheid angemeldet werden muss – bevor das Spiel wieder aufgenommen wird», erklärt Schiedsrichter-Experte Adrien Jacottet im blue Sport Studio und spricht von einem Formfehler.

Zudem handelt es sich um einen Tatsachenentscheid, und nicht einen regeltechnischen Fehler. «Ich weiss nicht, ob ein Protest bei einem Tatsachenentscheid überhaupt eine Aussicht auf Erfolg hätte», so Jacottet, der den Ärger der Lausanner dennoch versteht. «Mit der halb-automatischen Offside-Linie wäre es spannend, zu sehen, ob es der korrekte Entscheid war. In der Super League muss man die Linie aber von Hand ziehen – und dann passieren auch Fehler.»

Pascal Zuberbühler fügt an: «Für die halb-automatischen Offside-Linien braucht man die Stadien, die Systeme und so weiter. Das haben wir in der Schweiz leider noch nicht – und deshalb ist das eine spezielle Situation.»

Die Highlights der Partie

