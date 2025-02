Sony Kittel: «Ich weiss, dass Stürmer von Toren leben» Adam Bojang wartet weiterhin auf sein erstes Super-League-Tor. Im Spiel gegen YB verschiesst er einen Elfmeter, den ihm Mittelfeldspieler Sony Kittel überlässt. Trotz der verpassten Chance gegen YB zeigt Kittel Verständnis für den Stürmer. 31.01.2025

GC-Routinier Sonny Kittel überliess beim 0:0 gegen YB dem jungen Bojang die Ausführung des Penaltys. Dieser verschoss. «Ich übernehme die Verantwortung», sagt Kittel und erklärt weshalb. Wer schiesst heute einen allfälligen Penalty gegen Servette?

Bei der Nullnummer zuletzt gegen YB kommt's bei GC zu einer skurrilen Szene vor dem Penalty. Sonny Kittel schnappt sich, wie vor der Partie abgemacht, den Ball. In Abwesenheit von Giotto Morandi ist er der Mann für die stehenden Bälle.

Statt dem routinierten Kittel läuft aber der junge Adama Bojang (20) an. Doch der Gambier verschiesst und weint nach dem Schlusspfiff bittere Tränen.

Warum liess Kittel Bojang den Vortritt? Amir Abrashi meint: «Sonny ist eben ein total netter Kerl.» Kittel muss schmunzeln, als blue Sport ihn darauf anspricht, sagt: «Ich denke schon, dass ich ein sehr netter Mensch bin. Ich würde jeden jungen Stürmer von uns, der sich ein gutes Gefühl holen und sein erstes Tor schiessen will, unterstützen.»

Er fände es gut, dass junge Spieler Verantwortung übernehmen möchten, so Kittel weiter. «Ich habe in dem Moment entschieden, dass Adama schiessen soll. Ich weiss, dass Stürmer von Toren leben. Leider ist es nicht so eingetroffen.»

«Auch die Besten haben schon verschossen»

Gab's Vorwürfe, dass er dem Youngster den Vortritt liess? «Ich wurde gefragt, weshalb ich das tat. Ich übernehme die Verantwortung, da ich ihm den Ball gegeben habe.»

Bojang schiesst den Ball YB-Keeper Marvin Keller in die Hände. Kittel cool: «Auch ich habe schon verschossen, auch die besten Spieler der Welt haben schon verschossen, dass passiert. Adama ist noch sehr jung, er wird daraus lernen.»

Und wer schiesst am Samstagabend einen allfälligen Penalty gegen Servette (20:30 Uhr live auf blue Sport)? Kittel: «Das werden wir dann sehen.» Wetten, dass er dieses Mal selbst anläuft?

