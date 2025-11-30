  1. Privatkunden
«Ein strittiger Fall» Servette-Tor gegen YB wird aberkannt – aber war das wirklich Abseits?

Jan Arnet

30.11.2025

Gygax über aberkanntes Servette-Tor: «Keller hätte genau gleich reagiert»

Gygax über aberkanntes Servette-Tor: «Keller hätte genau gleich reagiert»

30.11.2025

Servette trifft im Spiel gegen YB kurz vor der Halbzeit zum 3:1, doch das Tor wird nach VAR-Intervention aberkannt. Warum eigentlich? Daniel Gygax und Adrien Jaccottet analysieren die strittige Szene.

Jan Arnet

30.11.2025, 16:38

30.11.2025, 16:43

Im Stade de Genève ist gerade die 41. Minute angebrochen, als die Genfer einen nächsten gefährlichen Angriff lancieren. Im YB-Strafraum brennt es lichterloh – am Ende drückt David Douline den Ball über die Linie zum 3:1. Doch die Freude bei Servette ist nur von kurzer Dauer. Der VAR schaltet sich ein und letztlich annulliert Schiedsrichter Lukas Fähndrich den Treffer, obwohl Torschütze Douline auf den ersten Blick gar nicht im Abseits stand.

Oder doch? In der Entstehung des Treffers verdeckte Douline YB-Goalie Marvin Keller womöglich die Sicht. «Es war eine sehr kurze Distanz zum Goalie, er muss um den Spieler herumschauen und wird in seiner Handlung beeinflusst», erklärt blue Schiedsrichter-Experte Adrien Jaccottet und spricht von einem «strittigen Fall».

Highlights im Video. Wilde Partie zwischen Servette und YB endet mit einem Remis

Highlights im VideoWilde Partie zwischen Servette und YB endet mit einem Remis

blue Sport Experte Daniel Gygax versteht zwar, weshalb die Unparteiischen das Tor aberkannt haben. «Aber ich bin sicher, dass Keller genau gleich reagiert hätte, wenn Douline nicht da gestanden wäre.» Jaccottet sagt dazu. «Das Problem ist, dass man es nicht objektivieren kann. Man kann nicht in Kellers Kopf gucken und schauen, wie er reagiert hätte.»

Bitter für Servette: Nach dem aberkannten Tor kommen die Young Boys besser in Fahrt und drehen das Spiel. Immerhin reicht es den Genfern beim spektakulären 4:4 noch zu einem Punktgewinn. 

Servette – YB 4:4

Servette – YB 4:4

Super League | 15° turno | stagione 25/26

30.11.2025

