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«Serie A würde mich reizen» Matteo Di Giusto über FCL-Zukunft und seinen grossen Traum

Björn Lindroos

2.5.2026

Di Giusto: «Ich fühle mich in Luzern wohl, aber die Serie A reizt mich»

Di Giusto: «Ich fühle mich in Luzern wohl, aber die Serie A reizt mich»

Matteo Di Giusto ist der überragende Spieler in dieser Saison beim FC Luzern. Mit blue Sport spricht der Offensivmann über die Zusammenarbeit mit Trainer Mario Frick und seine persönliche Zukunft.

02.05.2026

FCL-Überflieger Matteo di Giusto spricht mit blue Sport über seinen Stand beim FCL, seine sportliche Zukunft und seine Traumliga im Ausland. Ausserdem erklärt er, warum er trotz bedeutungsloser Liga-Spiele keine Probleme hat, sich zu motivieren.

,

Björn Lindroos, Jüri Christen

02.05.2026, 14:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Matteo di Giusto überzeugte nach seinem Wechsel von Winterthur zum FC Luzern mit zwölf Toren und zehn Assists in 34 Spielen.
  • Trotz der enttäuschenden FCL-Saison ohne Top-6-Platz sieht di Giusto keine Motivationsprobleme und verweist auf den eigenen Siegeswillen sowie die Fans.
  • Seine Zukunft lässt er offen, nennt aber Serie A und Bundesliga als reizvolle Traumligen für einen möglichen Auslandsschritt.
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Er ist einer der Transfers des Jahres in der Super League. Matteo di Giusto schlug nach seinem Wechsel von Winterthur zu Luzern voll ein. In 34 Spielen erzielte der 25-Jährige zwölf Tore und bereitete zehn weitere vor.

«Ich fühle mich extrem wohl in Luzern», sagt er gegenüber blue Sport. «Ich glaube, man sieht es auch an den Leistungen, die ich zeigen konnte. Das ist etwas, das nicht einfach so kommt, sondern das ist ein Zusammenspiel, dass ich mich als Mensch und als Spieler extrem wohlfühlen kann», führt er aus.

Trotz di Giustos starker Leistungen war es für den FCL keine gute Saison. Weil man den Sprung in die Top 6 knapp verpasste, muss man den Rest der Saison in der ungeliebten Relegation Group zu Ende spielen. Sportlich gehts für die Luzerner dort um gar nichts mehr. 

Keine Motivationsprobleme

Fällt es di Giusto schwer, so noch Motivation zu finden? Nein. «Einerseits ist man ein Spitzensportler und man will immer gewinnen. Das Gefühl geht nicht einfach so weg, nur weil es gerade um nichts geht. Andererseits kommen Wochenende für Wochenende Fans ins Stadion, die Geld ausgeben, um uns zu sehen. Dann sind wir es ihnen auch schuldig, dass wir alles auf dem Platz liegen lassen», erklärt der Schweizer.

Bei di Giustos starken Statistiken drängt sich auch die Frage nach seiner sportlichen Zukunft auf. Spielt er auch kommende Saison in Luzern? «Ich habe mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich schon jemand bin, der den Kopf verliert. Dementsprechend habe ich mich immer auf das Hier und Jetzt fokussiert», gibt er sich ganz diplomatisch.

Serie A und Bundesliga als Traumligen

Daraus, dass auch er gerne mal im Ausland spielen würde, macht di Giusto aber kein Geheimnis. «Ich glaube, es ist das Ziel von jedem hier in der Schweiz, mal in einer Topliga aufzulaufen.»

Und hätte der Mittelfeldspieler eine Traumliga im Kopf? «Ich habe italienische Wurzeln und habe somit sehr viel italienischen Fussball geschaut. Das ist sicher eine Liga, die mich sehr reizen würde», sagt er. Und ergänzt: «Gleichzeitig hatte ich auch schon ein Auslandsabenteuer in der U19 von Freiburg. Somit ist auch die deutsche Bundesliga eine Liga, die mich sehr interessiert.»

FC Lausanne-Sport - FC Luzern
FC Lausanne-Sport - FC Luzern

Sa 02.05. 17:25 - 20:15 ∙ blue Sport Live ∙ FC Lausanne-Sport - FC Luzern

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