Giotto Morandi war in der Hinrunde der wichtigste Offensivspieler der Grasshoppers. Eine spezielle Klausel im Vertrag des Tessiners könnte jetzt aber zum Problem führen – und zum baldigen Abgang?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Giotto Morandis Vertrag bei GC läuft im Sommer aus. Allerdings hat der Offensivmann eine spezielle Klausel im Kontrakt.

Absolviert der beste GC-Skorer noch fünf weitere Ligaspiele, verlängert sich sein Vertrag automatisch um ein Jahr. Das würde vor allem dem Klub entgegenkommen.

Droht nun der grosse Knatsch zwischen Spieler und Verein? Oder folgt ein Abgang im Winter? Man sucht jetzt nach einer Lösung. Mehr anzeigen

Vier Tore und drei Assists lieferte Giotto Morandi in der ersten Saisonhälfte. Damit war der 25-Jährige einer der wenigen Lichtblicke in der schwierigen Hinrunde der Grasshoppers. Der Rekordmeister wird auch in der Rückrunde auf Morandis Skorer angewiesen sein, soll der Abstieg in die Challenge League verhindert werden.

Doch steht der Offensivmann am 18. Januar, wenn GC in Sion in die Rückrunde startet, überhaupt noch bei den Hoppers unter Vertrag? Wie der «Blick» berichtet, hat Morandi eine brisante Klausel in seinem im Sommer eigentlich auslaufenden Kontrakt verankert: Kommt er in 22 Liga-Spielen zum Einsatz, verlängert sich sein Vertrag automatisch um ein Jahr. blue Sport kann das bestätigen.

Zuletzt hiess es, die Meisterkandidaten Basel und Servette hätten Morandi auf dem Zettel. Insbesondere die Genfer sollen sich intensiv um den Tessiner bemühen. Nach fünf Jahren GC könnte er bereit sein für den nächsten Schritt. Doch nur fünf weitere Einsätze in der Liga trennen Morandi noch von einer Vertragsverlängerung.

Wer sitzt am längeren Hebel?

GC dürfte daran interessiert sein, dass einer seiner wertvollsten Spieler weiter fleissig zu Einsätzen kommt und so zumindest bis zum Saisonende im Klub bleibt. Einerseits wegen seiner sportlichen Wichtigkeit. Andererseits, weil sich sein Wert so weiter steigern und man Morandi nicht ablösefrei verlieren würde.

Doch was, wenn sich Morandi querstellt und einen Transfer erzwingen will? Da er im Sommer ablösefrei wechseln könnte, birgt die spezielle Vertragsklausel Zündstoff. So wäre es womöglich für alle Parteien das Beste, wenn sich die Wege nun doch schon in diesem Winter trennen.

Gemäss Informationen von blue Sport plant Morandi eigentlich einen Wechsel im Sommer. Möglich wäre, dass die Spielerseite mit GC eine tiefe Ausstiegsklausel vereinbart, die es Morandi ermöglichen würde, nach der Saison zu wechseln – auch wenn er mehr als 21 Liga-Einsätze hätte.

Derzeit laufen Gespräche zwischen GC und Morandis Beratern, man sucht nach einer Lösung. Noch bleiben einige Wochen Zeit für eine definitive Entscheidung. Denn das Transferfenster in der Super League öffnet erst am 15. Januar und läuft bis am 17. Februar.

