Canepa: «Für die Wintertransfers bin ich in der Lead-Funktion» 23.12.2025

Wie weiter beim FC Zürich? Im Fussball-Talk Heimspiel spricht das Präsidentenpaar Ancillo und Heliane Canepa über die Suche nach einem neuen Sportchef und einem Investor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der Entlassung von Milos Malenovic braucht der FC Zürich einen neuen Sportchef.

Bis der Malenovic-Nachfolger gefunden ist, springt Ancillo Canepa in die Bresche und bestätigt im Heimspiel: «Ich bin für die Winter-Transfers in der Lead-Funktion.»

Erste Unterstützung wurde mittlerweile bereits an Bord geholt. Der FCZ wird im Winter-Transferfenster mit Spielervermittler Dino Lamberti zusammenarbeiten

Das Präsidentenpaar spricht im blue Sport Studio auch über die Suche nach einem Investor für den Klub und die finanziellen Herausforderungen in den letzten Jahren. Mehr anzeigen

Heimspiel als Podcast

Nach gut zwei Jahren ist die Zeit von Milos Malenovic als Sportchef des FC Zürich abgelaufen. «Wir haben klar gesehen, dass das Image des FC Zürich Schaden genommen hat. Für uns ist es wichtig, dass wir auch in der Öffentlichkeit als seriöser Klub wahrgenommen werden», begründet Präsident Ancillo Canepa den Schritt im Fussball-Talk Heimspiel.

Doch wie geht es nun weiter? Gibt es schon Kandidaten für die Malenovic-Nachfolge? «Wir überlegen uns jetzt, wie die Struktur definiert ist. Egal, wie wir es dann nennen und aufziehen wollen – gerade in solch exponierten Positionen geht es um Erfahrung. Wir sind kein Ausbildungs-Klub für gewisse Positionen. In gewissen Positionen brauchst du erfahrene Leute. Wie wir es dann genau machen, kann ich noch nicht sagen», sagt Canepa.

Schweizer Übernahme als Wunschszenario

Bis es so weit ist, wird der 72-Jährige in die Bresche springen – und ist so auch für die Winter-Transfers verantwortlich. «Ich bin in der Lead-Funktion. Aber wir haben sicher Unterstützung. Wir werden da nicht naiv sein und einfach warten. Wir sind da proaktiv», kündigt Canepa an und verrät: «Dass der eine oder andere Spieler geht, ist möglich. Da hat man schon Gespräche geführt. Aber wir sind nicht unter Druck und lassen uns nicht unter Druck setzen. Neue Spieler sind im Moment auch kein Thema. Das Kader ist sehr gut zusammengesetzt.»

Dafür wird die Suche nach einem neuen Sportchef die Canepas in den nächsten Monaten beschäftigen. Erste Hilfe wurde mittlerweile bereits an Bord geholt: Der FCZ wird im Winter-Transferfenster mit Spielervermittler Dino Lamberti zusammenarbeiten, der auf Mandatsbasis zum Klub stösst.

Zudem soll zeitnah auch deutlich werden, wie und von wem der Klub einst übernommen werden soll, sobald das Präsidentenpaar abtritt. «Es geht nicht darum, dass wir uns in den nächsten paar Monaten zurückziehen. Es geht nur darum, dass wir in den nächsten Monaten Klarheit haben, wie wir das aufbauen. Es kann noch drei, vier oder fünf Jahren dauern», stellt Ancillo Canepa klar.

Canepa zur FCZ-Übernahme: «Die Wunschlösung ist eine lokale, regionale, Schweizer Lösung» 23.12.2025

Das Wunschszenario ist klar. «Eine lokale, regionale, Schweizer Lösung. Das streben wir an. Wenn es nicht möglich sein sollte, haben wir sehr viele Anfragen aus dem Ausland. Der FC Zürich ist, auch wenn er sportlich im Moment Probleme hat, immer noch eine sehr attraktive Adresse», so Ancillo Canepa.

«Wir mussten in den letzten Jahren ziemlich brennen»

Eine attraktive Adresse, welche die Canepas in jüngster Vergangenheit aber bluten lässt. «Wenn du in der Schweiz nicht irgendeine reiche Firma im Hintergrund hast, brauchst du Europacup. Wenn du kein Europacup hast und keine Transfers machst, dann fällst du in ein strukturelles Defizit. Wir mussten in den letzten zwei, drei Jahren ziemlich brennen», räumt Ancillo ein.

Den potenziellen Nachfolgern macht der amtierende Präsident aber zugleich Hoffnung: «Mit der Conference League kannst du Gewinn machen, mit der Europa League machst du zwei, drei Millionen Gewinn – dann ist das strukturelle Defizit mal kompensiert.»

Der Fussball-Talk Heimspiel in voller Länge ...

Nach der Malenović-Entlassung: Das Ehepaar Canepa spricht exklusiv im Heimspiel Zwei turbulente Jahre liegen hinter dem FCZ. Wie weiter nach der Entlassung des umstrittenen Sportchefs? Heliane und Ancillo Canepa sprechen im Fussball-Talk Heimspiel über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft des Zürcher Stadtklubs. 23.12.2025