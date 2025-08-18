Hängende Köpfe beim FC Lugano nach dem Cup-Out gegen Cham. KEYSTONE

Noch vor einem halben Jahr träumte man im Tessin von Titeln, nun steckt der FC Lugano tief in der Krise. Die Chronik des Absturzes.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Lugano scheitert in der ersten Cup-Runde am drittklassigen SC Cham.

Auch in den europäischen Wettbewerben sind die Tessiner bei erst möglicher Gelegenheit ausgeschieden.

Noch vor einem halben Jahr lagen die Tessiner an der Spitze der Super League und träumten von Titeln. Inzwischen folgte der grosse Absturz. Mehr anzeigen

Am 15. Februar 2025 gewinnt der FC Lugano das Heimspiel gegen den FC Luzern mit 2:0 und übernimmt wieder die Spitze der Super League. Die Tessiner sind bereits in der Winterpause der meistgenannte Favorit auf den Meistertitel. Die Bianconeri träumen vom ersten Meistertitel seit 1949, einem zweiten Cupsieg innerhalb von drei Jahren und selbst von einem historischen Exploit in der Conference League.

Es folgte ein halbes Jahr zum Vergessen mit Niederlagen, Blamagen und Unruhen. Das ist die Chronik des Absturzes des FC Lugano.

Die Entlassung von da Silva

Als einer der wichtigen Baumeister des erfolgreichen Lugano gilt Carlos da Silva. Dieser kommt 2021 ins Tessin, fungierte drei Jahre lang als Sportchef, ehe er sein Amt im Sommer 2024 niederlegen muss. Sebastian Pelzer übernimmt seinen Posten, da Silva begleitet die Mannschaft derweil als «Head of First Team» weiter eng.

Sportchef Carlos da Silva und Trainer Mattia Croci-Torti waren ein Dream-Team. KEYSTONE

Und obwohl es beim FC Lugano wie am Schnürchen läuft, kommt es zum Knall. Vor exakt einem halben Jahr, am 18. Februar 2025, wird da Silva entlassen. «Im Zuge der Planung der kommenden Saison», werde er per sofort freigestellt, heisst es damals in einem Lugano-Communiqué.

Out im Cup gegen drittklassiges Biel

Unter da Silva sind die Tessiner zur Cup-Mannschaft schlechthin geworden. Dreimal in Serie steht Lugano im Cupfinal, 2022 holen sie den Titel, 2023 und 2024 verlieren sie das Endspiel. Auch in der vergangenen Saison ist Lugano bestens positioniert, steht im Viertelfinale und trifft dort auf das drittklassige Biel.

Doch für Lugano gibt es beim Team aus der Promotion League eine bittere 0:2-Niederlage. Nichts wird es mit dem vierten Cupfinal in Serie.

Out im Europacup gegen Celje

Für Lugano geht es Schlag auf Schlag weiter. In der Conference League geht es im Achtelfinale gegen die Slowenen NK Celje. Lugano dreht die 0:1-Niederlage aus dem Auswärtsspiel, führt zuhause bis in die 95. Minute mit 4:2. Dann kassieren die Bianconeri allerdings noch den Ausgleich und scheitern in der Folge im Elfmeterschiessen. Der Traum von Europa endet.

Lugano – Celje 1:3 n.P. UEFA Conference League // Achtelfinal-Rückspiel // Saison 24/25 13.03.2025

Absturz in der Meisterschaft

Parallel zu dem Ausscheiden in Cup und Conference League verspielt Lugano auch seine Tabellenführung in der Super League. Gegen YB, Zürich und Sion gibt es drei Niederlagen in Serie, der Meisterzug ist damit abgefahren.

Insgesamt holt Lugano nach dem 18. Februar (Entlassung von da Silva als Tabellenführer) in 14 Super-League-Spielen noch drei Siege und beendet die Saison auf dem 4. Rang, 19 Punkte hinter Meister Basel.

Fehlstart in die Meisterschaft

Neue Saison, neues Glück. Von wegen! Lugano startet katastrophal ins neue Fussball-Jahr. In der Qualifikation zur Europa League scheitert das Team von Mattia Croci-Torti an Cluj. Und auch in der Super League gibt es einen Fehlstart. Erst eine Heim-Niederlage gegen Aufsteiger Thun, dann eine 0:4-Klatsche in Sion. Lugano ist bereits wieder im Krisen-Modus.

Sion – Lugano 4:0 Super League | 2. Runde | Saison 25/26 03.08.2025

Kanterniederlage gegen Celje

Weil Lugano in der Qualifikation zur Europa League scheitert, dürfen sich die Tessiner in der Quali zur Conference League versuchen. Dort kommt es zum vorläufigen Tiefpunkt der Krise. Im Heimspiel, wieder gegen Celje, kassiert Lugano gleich eine 0:5-Klatsche.

Die Tessiner setzen anschliessend immerhin ein dickes Ausrufezeichen, bodigen Meister Basel mit 3:1. Ist es der erste Schritt zur Wende? Auch das Rückspiel gegen Celje gewinnt Lugano mit 4:2 und scheidet damit zwar aus, jedoch mit einem versöhnlichen Sieg.

Blamage gegen Cham

Im Schweizer Cup reisen die Luganesi zum drittklassigen SC Cham. Dass es kein einfaches Los ist, dürfte im Vorfeld bereits klar sein. Doch das Spiel startet für Lugano perfekt, bereits nach sechs Minuten bringt Dos Santos die Gäste in Führung. Doch Cham dreht die Partie mit Toren kurz vor und nach der Pause. Lugano zieht den Kopf erst mit dem Penalty-Ausgleich durch Anto Grgic in der 90. Minute aus der Schlinge. Vermeintlich. Denn Cham hat das letzte Wort und erzielt in der 93. Minute noch den 3:2-Siegtreffer.

Cham, sah und siegte! Joël Ris schiesst Lugano aus dem Cup 17.08.2025

Lugano ist damit nicht nur europäisch ausgeschieden, sondern auch bereits in der ersten Runde raus aus dem Schweizer Cup. In der Super League liegen die Luganesi derzeit auf Rang 9. Das nächste Spiel steht erst am 30. August gegen YB an – die Zeit kann man im Tessin bestimmt gut gebrauchen, Baustellen gibt es schliesslich genug.

