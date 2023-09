Yanick Brecher zu seinem Dok-Film: «Es ist mir wirklich ans Herz gegangen»

Der Captain des FC Zürichs gewährt in seinem Film «Yanick Brecher - FCZ Fieber» intime Einblicke in seine persönliche Meister-Saison 2021/22. blue Sport war an der Premiere im Kino Corso mit dabei.

07.09.2023