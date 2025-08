Raphael Wicky musste 2018 beim FC Basel bereits nach dem ersten Spieltag gehen. Keystone

Die Freistellung von Thomas Häberli nach der zweiten Meisterschaftsrunde ist in der Geschichte der 2003 eingeführten Super League kein Rekord. Diesen hält der FC Basel.

Das Aus in der Champions-League-Quali gegen Viktoria Pilsen, zwei Liga-Niederlagen gegen YB und St.Gallen und in den letzten drei Partien 10 Gegentore – Servette reagiert auf den schwierigen Saisonstart und entlässt Trainer Thomas Häberli bereits nach dem zweiten Super-League-Spieltag.

Dass ein Coach in der Schweiz so früh in der Saison entlassen wird, kommt eher selten vor. Aber in den letzten 20 Jahren hat es auch schon andere Trainer früh erwischt. Ein Blick auf frühe Trainer-Entlassungen:

2018 Raphael Wicky (FC Basel)

Vor sieben Jahren war Raphael Wicky in Basel bereits angezählt. Nach acht Meistertiteln in Folge blieb der FCB in der Saison 2017/18 unter Wicky deutlich hinter YB. So brauchte es in der neuen Saison bloss zwei Pflichtspiele, ehe die Klubleitung die Reissleine zog. Nach einer 1:2-Heimniederlage beim Meisterschaftsauftakt gegen St. Gallen und einem 1:2 im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation bei PAOK Saloniki wurde Wicky freigestellt. Auch die schwachen Resultate in den Testspielen hätten beim Entscheid eine Rolle gespielt, liess der Klub verlauten.

2011 François Ciccolini (Xamax)

Wie Häberli nach der zweiten Liga-Runde musste 2011 Xamax-Trainer François Ciccolini gehen. Zwar hatte das Team beim 0:2 gegen Meister Basel keine schlechte Leistung gezeigt, doch dem tschetschenischen Klubbesitzer Bulat Tschagajew war dies offenbar zu wenig. Er entliess neben Ciccolini auch den gesamten Trainer-Staff direkt nach dem Spiel. Es war der Anfang vom Ende: Nach der Hinrunde wurde Xamax die Lizenz entzogen und der Klub in die 2. Liga interregional relegiert.

2015 Urs Meier (Zürich)

Eine Runde länger als Servette hat der FC Zürich vor zehn Jahren gewartet. Ein 2:3 im Derby gegen GC wurde Urs Meier zum Verhängnis. Es war die eine Heimspiel-Enttäuschung zu viel – im Kalenderjahr hatte der FCZ vor heimischem Publikum bis dahin erst einen Sieg vorzuweisen. Nach dem 0:1 gegen Dynamo Minsk in der Europa-League-Qualifikation und der zweiten Meisterschaftsniederlage musste Meier gehen.

2008 Martin Andermatt (Young Boys)

Ebenfalls nur drei Runden hat Martin Andermatt 2008 als YB-Trainer erlebt. Nach zwei Niederlagen war das torlose Unentschieden gegen Vaduz der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die frühe Freistellung war auch der Enttäuschung aus der letzten Saison geschuldet, als YB drei der letzten fünf Partien verlor – darunter auch die Finalissima gegen Basel.

