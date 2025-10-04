  1. Privatkunden
Steiler Aufstieg beim FCL Die Geschichte von Lucas Ferreira: «Für den Fussball mache ich alles»

Luca Betschart

4.10.2025

Die Geschichte von FCL-Juwel Lucas Ferreira

Die Geschichte von FCL-Juwel Lucas Ferreira

Bis vor ein paar Monaten kickt Lucas Ferreira noch in der U19 des FC Luzern. Dann wird er kurzfristig ins Trainingslager der 1. Mannschaft geholt – und legt seither einen steilen Aufstieg hin.

03.10.2025

Im Sommer wird Lucas Ferreira kurzfristig aus den Ferien geholt und fürs Trainingslager der 1. Mannschaft des FC Luzern aufgeboten. Seither startet der 18-Jährige durch. Mit blue Sport spricht er über seinen steilen Aufstieg.

,

Julian Barnard, Luca Betschart

04.10.2025, 13:00

Vor wenigen Monaten läuft Lucas Ferreira noch für die U19 des FC Luzern auf, wird im Sommer aber kurzfristig für das Trainingslager der 1. Mannschaft aufgeboten. «Ich flog mit zwei Kollegen nach Malta. Im Flugzeug bekam ich das Telefon und es hiess, dass ich zurückfliegen muss», erzählt Ferreira im Interview mit blue Sport. 

Der 18-Jährige zögert keine Sekunde. «Für den Fussball mache ich alles. Wenn ich aus den Ferien früher zurückkehren muss, mache ich das», sagt Ferreira, der in seinen ersten sieben Super-League-Spielen seit Ende Juli bereits vier Tore verbuchen kann. «Es ist alles noch sehr frisch. Aber es steckt sehr viel Arbeit dahinter, von allen Seiten.»

Das Versprechen an den Grossvater

Ferreira kommt aus einer Fussball-verrückten Familie. Das grösste Vorbild: Sein Grossvater. «Er ist auch ein Grund, wieso ich Silva und nicht Ferreira auf meinem Dress habe», erzählt der gebürtige Portugiese. «Ich und mein Grossvater standen uns sehr nahe. Ich habe ihm das versprochen, bevor er verstorben ist. Das gibt mir Kraft, wenn ich auf den Platz gehe.» 

Das nächste Mal den Rasen betritt Ferreira voraussichtlich am Samstag, wenn der FCL zuhause auf den FC Sion trifft. Anpfiff ist um 18 Uhr, mit blue Sport bist du live mit dabei.

FC Luzern - FC Sion
FC Luzern - FC Sion

Sa 04.10. 17:25 - 20:15 ∙ blue Sport Live ∙ FC Luzern - FC Sion

Mit tv.blue.ch mieten

Basel – Stuttgart 2:0

Basel – Stuttgart 2:0

UEFA Europa League | Matchday 2 | Saison 25/26

02.10.2025

FCSB – Young Boys 0:2

FCSB – Young Boys 0:2

UEFA Europa League | Matchday 2 | Saison 25/26

02.10.2025

