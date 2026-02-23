  1. Privatkunden
Fans kritisieren FCB-Trainer «Die Handschrift von Lichtsteiner ist klar ersichtlich – so spielt ein Abstiegskandidat»

Syl Battistuzzi

23.2.2026

Lichtsteiner: «Wenn es fehlt, alles für diese Farben zu machen...»

Lichtsteiner: «Wenn es fehlt, alles für diese Farben zu machen...»

22.02.2026

Der FC Basel kassierte beim 2:4 in Luzern im wettbewerbsübergreifend siebten Spiel unter Stephan Lichtsteiner die fünfte Niederlage. Auf X verlieren die FCB-Fans schon die Geduld mit dem neuen Trainer.

Syl Battistuzzi

23.02.2026, 20:37

23.02.2026, 20:38

Video-Highlights. Ekstase in der Swissporarena: Später Luzern-Dreierpack schickt den FCB auf die Bretter

Video-HighlightsEkstase in der Swissporarena: Später Luzern-Dreierpack schickt den FCB auf die Bretter

Videos zum Thema

Luzern – Basel 4:2

Luzern – Basel 4:2

Super League | 26. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

