Der FC Basel kassierte beim 2:4 in Luzern im wettbewerbsübergreifend siebten Spiel unter Stephan Lichtsteiner die fünfte Niederlage. Auf X verlieren die FCB-Fans schon die Geduld mit dem neuen Trainer.
Ich habe nichts anderes als eine Niederlage erwartet. Wir haben Probleme auf den Positionen: TW, IV, DMF, Flügel, Sturm. Kein Spielsystem, wenig Mentalität, zu wenig Qualität und notgedrungen wirft man zu Hauf 18j. rein. Ohwe FCB… :(#rotblaulive— iron (@iron1234567891) February 22, 2026
Was denkt ihr wie lange machts lichtsteiner? Ich denke nicht allzulange— Mad Moody (@MadDaniels1) February 23, 2026
Päddy Rahmen übernimmt im März 🤝— sali zämme (@salizaemme) February 23, 2026
Ganz Ehrlich. Das öffentliche bennenen der Probleme von SL erscheint mir wichtig. Denn die Probleme sind Trainer und Saison übergreifend schon länger bekannt. Und mit den Soft-Skills schien es ja ausser unter Celestini nie zu funktionieren. #rotblaulive— In_Dubio_pro_Basilea (@Fc_Basel_1893) February 23, 2026
Die @FCBasel1893 -Verantwortlichen wissen es (jetzt), das Gros der Experten schon immer, der Fan nach 3-4 Spielen: #Lichtsteiner kann Premium-League nicht! Nicht mit seiner Expertise u. schon gar nicht mit seiner Attitude!— Carla dalla Svizzera (@Observe56887530) February 22, 2026
Ein Ende mit Schrecken? Unbedingt!#rotblaulive
Die Handschrift von Stephan Lichtsteiner ist klar ersichtlich.— sali zämme (@salizaemme) February 22, 2026
So spielt ein Abstiegskandidat. #rotblaulive#fcbasel1893#allizaemme#derRausch#fclfcb
Das Projekt Stucki und Lichtsteiner ist kläglich gescheitert. #rotblaulive— AllezRootBlaau (@ZuCoolxD) February 22, 2026
Lichtsteiner in die U21! Stucki & Degen raus. Habe genug von dieser „Poker Strategie“ mit jungen „Talenten“. Der Tittel und Cup Sieg gegen Biel waren mehr Zufall als können und haben das können der genannten Herren massiv verzerrt . #rotblaulive— Schindler's List (@schindy97) February 22, 2026
Es ist nicht die Lösung, aber Lichtsteiner raus. #rotblaulive— Semih (@iamsemihtali) February 22, 2026
Stefan lichtsteiner hat noch einen vertrag bis ende juni 2029🔥🎇— Luzerner 🏆 (@ma_xi_4) February 22, 2026
Wie viele Spiele bekommt Lichtsteiner noch, da waren wir unter Magnin noch besser #rotblaulive und Glück das es keinen Penalty für Luzern gab— Muzikman (@MrMuzikman78) February 22, 2026
„Du kasch spiele und mache wie du wotsch wenn d Mentalität fählt denn kunnts so use“ #rotblaulive— AllezRootBlaau (@ZuCoolxD) February 22, 2026
Das isch di Job Lichtsteiner, di Job isch‘s die Mannschaft bissig z mache.
Mer cha immer no kämpfe und seckle. Mer hend gse das mannschafte mit weniger qualität das chönd und drom gäg üs chönd gwönne. Das fählt komplett und nid erst sit 4 wochen. Das gseht de sl scho richtig. #rotblaulive— fbo (@dareel_fbo) February 23, 2026
Wär au immer em Lichtsteiner e 3 Jooresvertrag gäh het söll uf dr Stell kündet wärde.— AllezRootBlaau (@ZuCoolxD) February 22, 2026
S längt langsam mit däne scheiss Experimänt! #rotblaulive
Kein Mitleid mit Lichtsteiner!!! Er hätte das Amt ausschlagen können! #rotblaulive— Angi (@Alegna2Ernst) February 22, 2026
Ich seh gfühlt no weniger Spielidee mitem Lichtsteiner als mitem Magnin. #rotblaulive— AllezRootBlaau (@ZuCoolxD) February 22, 2026
Lichtsteiner fällt bis jetzt nur mit lamentieren auf. Gewisse Interviews waren auch fragwürdig. #rotblaulive— Schindler's List (@schindy97) February 22, 2026
noch em hütige uftritt isch für mi jegliche restglaube an dr lichtsteiner weg. wie kame sone negativi usstrahlig ha in alli richtige, er reklamiert nur, schreit spieler ah und lauft hässig drvo. sorry aber wer meint er eigentlich wer er isch?#rotblaulive— Tim (@Tim48075148) February 22, 2026
Ein Trainer ist dafür verantwortlich dass eine Mannschaft zusammenhält und für einander rennt und kämpft.dass schafft man sicher nicht wenn man die spieler hochnäsig und arrogant von der bank behandelt.Lichsteiner hat null sozialkompetenz und ist eine fehlbesetzung#rotblaulive— calomelony (@carlomelone2) February 22, 2026
Das isches ja, syt em Magnin isch kein Spieler besser worde, keine. Aber fascht alli schlächter (Neuzuegäng usgnoh). Und de SL macht det wiiter, wo dr Magnin ufghört het. Schlimmer als vom Räge id Traufi. Es isch zum Schreyye. #rotblaulive— Angi (@Alegna2Ernst) February 22, 2026
Ludo war nicht das Problem deshalb ist Lichtsteiner entlassen auch nicht die Lösung. Wir können auch den Platzwart oder die Buchhalter ersetzen, bringt gleich viel. Solange die Vereinsleitung der Meinung ist, dass es "einfach so" mit Daumen drehen besser wird. #rotblaulive— Robi-Wan Kenobi (@RobiWanKenobi3) February 22, 2026
Wir haben es soweit gebracht das ein junger Verteidiger der kurz vor dem weinen ist, vor die MK stehen muss.— FCB-Tratsch (@FCBTratsch) February 22, 2026
Da ist unsere Führung leider auch komplett schuld daran. Schämt euch wirklich #rotblaulive