Erinnerungen an FCZ-Ikone Die legendären Tanz-Einlagen von Sven Hotz bleiben für immer

Patrick Lämmle

8.12.2025

Erinnerungen an FCZ-Ikone: Die legendären Tanz-Einlagen von Sven Hotz

Erinnerungen an FCZ-Ikone: Die legendären Tanz-Einlagen von Sven Hotz

08.12.2025

FCZ-Vereinslegende Sven Hotz ist im Alter von 96 Jahren verstorben. So gross die Trauer auch ist, so schön sind die Erinnerungen an seine unvergesslichen Tanzeinlagen.

Redaktion blue Sport

08.12.2025, 14:29

08.12.2025, 14:53

20 Jahre lang, von 1986 bis 2006, amtet Sven Hotz beim FCZ als Präsident. In dieser Zeit gibt es zwei Cup-Triumphe (2000 und 2005) sowie einen Meistertitel zu bejubeln. Und keiner tut das schöner als Hotz.

Nach dem Cupsieg 2005 legt er in einer Festhütte beim Letzigrund gemeinsam mit Stürmerstar Keita einen Walzer aufs Parkett. Ein Jahr später, nachdem sein Traum vom Meistertitel wahr wird, tanzt er ausgelassen auf dem Balkon am Helvetiaplatz und tausende FCZ-Fans jubeln ihm zu. Die Bilder davon bleiben im Gedächtnis haften.

Mit 96 Jahren verstorben. Der FC Zürich trauert um Ex-Präsident Sven Hotz

Mit 96 Jahren verstorbenDer FC Zürich trauert um Ex-Präsident Sven Hotz

Auch sein letzter Auftritt als FCZ-Präsident im Letzigrund bleibt in Erinnerung. Denn es ist kein Abgang, es ist ein regelrechter Abtanz der besonderen Art. Über 20 Jahre hat sich Hotz für den FCZ engagiert, mit viel Geld und noch mehr Herz. Bei seiner Abschiedsrede sagte der damals 77-Jährige, der FCZ sei sein sechstes Kind.

Von der Bildfläche verschwindet Hotz aber nicht komplett, denn auch 2007 tanzt er nach der erfolgreichen Titelverteidigung auf dem Balkon. Sehr zur Freude der FCZ-Fans.

Nun ist Sven Hotz im Alter von 96 Jahren verstorben. Die Erinnerungen an seine Tanzeinlagen, die bleiben aber für immer.

St.Gallen – Zürich 1:2

St.Gallen – Zürich 1:2

Super League | 16. Runde | Saison 25/26

06.12.2025

