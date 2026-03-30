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Super League Die letzten Runden sind festgelegt

SDA

30.3.2026 - 16:40

In der Super League beginnen ab dem 25. April die Championship und Relegation Group
In der Super League beginnen ab dem 25. April die Championship und Relegation Group
Keystone

Die Swiss Football League hat die letzten fünf Runden der Super League terminiert. Für alle Teams gibt es in dieser Saison gleich viele Heim- und Auswärtsspiele.

Keystone-SDA

30.03.2026, 16:40

30.03.2026, 16:53

Die Teilnehmer der Championship Group und der Relegation Group stehen seit dem vorletzten Wochenende fest und die Konstellation ist so, dass diesmal alle Mannschaften nach 38 Runden je 19 Heim- und Auswärtspartien haben werden. Entsprechend spielen in den Runden 34 bis 38 jene Klubs daheim, die im gleichen Duell der Runden 23 bis 33 auswärts antreten mussten.

Die letzten Runden finden jeweils über zwei Tage verteilt statt, vom 25. April bis zum 17. Mai. An den abschliessenden zwei Spieltagen sind die drei Begegnungen der jeweiligen Gruppen um die gleiche Zeit angesetzt. Auffällig ist, dass der designierte Meister Thun zum Saisonabschluss kein Heimspiel hat, sondern beim derzeit ersten Verfolger St. Gallen antreten muss. Mit Lugano und Basel treffen an diesem Tag auch der derzeit Dritt- und Viertplatzierte aufeinander, in einem Duell, das über den letzten Europacup-Platz entscheiden könnte.

In der Relegation Group steht das brisanteste Duell in der 37. Runde an, wenn die an vorletzter Stelle klassierten Grasshoppers am 12. Mai das Schlusslicht Winterthur empfangen.

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