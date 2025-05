Im Cornaredo gab es für Hoppers schon lange nichts mehr zu feiern. Keystone

Heute kommt's zu Teil 1 im Kampf um den letzten Super-League-Platz zwischen GC und Aarau. Das musst du vor dem Anpfiff um 20:30 Uhr im Cornaredo in Lugano (live auf blue Sport) wissen.

GC kann im Cornaredo nicht gewinnen

Weil GC wegen eines Konzerts nicht im Letzigrund spielen kann, wird das Barrage-Hinspiel heute um 20:30 Uhr im Cornaredo in Lugano angepfiffen. Ein Heimspiel über 200 Kilometer südwärts. Ist das Cornaredo wenigstens ein gutes Pflaster für GC? Nein, im Gegenteil. Seit September 2017 lief GC elfmal da auf, die schwache Bilanz: 0 Siege, 8 Unentschieden, 3 Pleiten. Immerhin ist auch Aaraus Cornaredo-Bilanz nur unwesentlich besser. In den 5 Partien seit Sommer 2003 gab's 1 Sieg, 2 Remis und 2 Niederlagen.

Direktduelle sprechen für GC

Wie sieht's denn in den Direktduellen aus? Da dürfen die Oberklassigen um einiges optimistischer sein. 9 der letzten 12 Direktduelle hat GC gewonnen und nur eines verloren.

Aarau scheiterte schon zweimal als Unterklassiger

Geht's um Erfahrung, hat Aarau die Nase vorn. Dreimal stand man schon in einem Barrage-Duell. Gewonnen hat man jedoch nur als Superligist (2007 gegen Bellinzona), 2012 und 2019 verlor man als Unterklassiger gegen Sion respektive Xamax. GC muss zum zweiten Mal hintereinander Überstunden schieben. Letzte Saison setzte sich der Rekordmeister knapp gegen Thun durch und hielt die Liga.

Die schlechte Saisonbilanz von FCA-Captain Jäckle

Oliver Jäckle (32) ist der Mister Barrage beim FC Aarau. Der Captain war schon bei den misslungenen Aufstiegs-Versuchen 2012 und 2019 mit dabei. Der Routinier ist zumindest in dieser Saison nicht der ganz grosse Erfolgsgarant beim FCA. Während der Siegesserie von 9 Spielen fehlte er mit gebrochenem Knöchel, bei der darauffolgenden Sieglos-Serie von 7 Partien stand er wieder auf dem Platz. Captain Jäckle stand nur bei 2 von den 16 Saisonsiegen 90 Minuten auf dem Platz.

Aarau-Captain Olivier Jäckle tauscht sich mit Trainer Brunello Iacopetta aus. KEYSTONE

Das verrückteste Barrage-Duell: vom 4:0 zum 0:4

Eine Achterbahnfahrt war auch das letzte Barrage-Duell im Sommer 2019 der Aarauer. Das Hinspiel in Neuenburg gewinnt das Team von Patrick Rahmen 4:0. Die Aufsteiger-Shirts sind schnell gedruckt, die Party vorbereitet. Doch Aarau vergeigt das Rückspiel so richtig, verliert ebenfalls 0:4 und dann im Penaltyschiessen. Es ist bis heute das verrückteste Barrage-Duell der Schweiz.

«Mr. Barrage» bei GC? Trainer Thomas Oral

Am meisten Barrage-Erfahrung bei den Hoppers hat Trainer Tomas Oral. Mit dem FC Ingolstadt war er dreimal in Folge Teilnehmer der Relegation (so heissen die Entscheidungsspiele in Deutschland) zwischen der 2. und 3. Bundesliga. Seine Quote? Einmal erfolgreich, zweimal nicht.

GC-Trainer Tomas Oral will den Super-GAU verhindern. sda

Gibt es Spieler, die schon im Dress des Gegners aufgelaufen sind? Gibt es natürlich. Hier die Übersicht:

Aarau-Spieler mit GC-Vergangenheit Nikola Gjorgjev

Valon Fazliu

Raul Bobadilla

Andreas Hirzel

Colin Hegner

Serge Müller

Marcin Dickenmann

Esey Gebreyesus Mehr anzeigen

Umgekehrt bräuchte es eigentlich keine Liste, sieht aber schöner aus.

GC-Spieler mit Aarau-Vergangenheit Pascal Schürpf Mehr anzeigen

Und wie sieht die Statistik aus? Oberklassiger oder Unterklassiger? Wer hat in den bisher 15 Barrage-Duellen die Nase vorn? Die Bilanz spricht eindeutig für GC, die Erfolgsquote der Superligisten liegt bisher bei 67 Prozent. Hier die bisher fünf erfolgreichen Unterklassigen, die den Aargauern Hoffnung machen können: Sion (Saison: 05/06), Bellinzona (07/08), Servette (10/11), Vaduz (19/20), Stade Lausanne-Ouchy (22/23).

All die Bilanzen zählen am Ende nicht wirklich. Die Wahrheit liegt wie so oft auf dem Platz. Einen Fünfliber ins Phrasenschwein und ab vor den TV. Barrage-Hinspiel ab 20:30 Uhr live auf blue Sport.

