Terrain unbespielbar Die Partie in Winterthur gegen Leader Thun wird verschoben

Patrick Lämmle

21.2.2026

Einmal mehr war es zu kalt für den Rasen auf der Winterthurer Schützenwiese
Einmal mehr war es zu kalt für den Rasen auf der Winterthurer Schützenwiese
sda

Zum zweiten Mal in diesem Winter fällt ein Super-League-Spiel in Winterthur der Kälte zum Opfer. Das für Samstag geplante Duell zwischen Schlusslicht Winterthur und Leader Thun muss verschoben werden.

Keystone-SDA

21.02.2026, 14:15

21.02.2026, 15:56

Schiedsrichter Hüseyin Sanli stufte den Rasen auf der Schützenwiese nach der Inspektion am Samstagmorgen als unbespielbar ein. Wegen der tiefen Temperaturen sei an gewissen Stellen, insbesondere in den Strafräumen, die Verletzungsgefahr zu gross. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Bereits zum Start in die zweite Meisterschaftsphase nach der Winterpause hatte das Winterthurer Heimspiel gegen St. Gallen wegen vereisten Rasenflächen verschoben werden müssen. Vor drei Tagen war es auf der nicht mit einer Rasenheizung ausgerüsteten Schützenwiese nachgeholt worden. Winterthur verlor mit 1:5.

