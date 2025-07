Ajeti über Magnin: «Gesagt hat er schon viel, gezeigt noch wenig» Er ist, wie er ist. Ludovic Magnin zeigt seine Emotionen auch in Basel. blue Sport hat mit drei Spielern über ihren neuen Trainer gesprochen. 22.07.2025

Ludovic Magnin ist zurück in der Deutschschweiz. Der neue FCB-Trainer spricht im Interview mit blue Sport über die Unterschiede zum Welschland und erklärt, dass bezüglich Lautstärke noch viel mehr geht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Endlich geht es wieder los. Die Super League startet am Freitag, 25. Juli. Die Partie zwischen dem FC Zürich und dem FC Sion gibt es ab 20 Uhr im Free TV auf blue Zoom.

Ludovic Magnin fühlt sich vor Saisonstart beim FC Basel zunehmend wohler und betont, dass das gegenseitige Kennenlernen zwischen Trainer und Klub schnell verlaufen sei.

Spieler wie Kevin Rüegg, Dominik Schmid und Albian Ajeti loben Magnins direkte, humorvolle und emotionale Art sowie seine Fähigkeit, das Team zu motivieren.

Magnin gilt als lautstarker Trainer mit klaren Ansagen, wobei er selbst meint, seine volle Lautstärke habe das Team noch gar nicht erlebt. Mehr anzeigen

Ludovic Magnin wechselt auf die aktuelle Saison hin von Lausanne-Sport zum FC Basel. Kurz vor Saisonstart sagt er im Interview bei blue Sport, dass er sich beim Schweizer Meister immer wohler fühle: «In einem neuen Verein musst du dich immer erst finden. Du hast Vorstellungen, wie der Laden laufen sollte und der Verein hat seine Vorstellung.» Man müsse sich immer erst finden, aber das sei ziemlich schnell gegangen, so Magnin.

Nach drei Jahren in Lausanne ist der Job bei Basel für Magnin, der von 2018 bis 2020 den FC Zürich trainierte, auch eine Rückkehr in die Deutschschweiz. Die Kultur sei eine andere, erklärt der 46-Jährige und nimmt dabei vor allem Bezug auf die Disziplin und erklärt: «Was man in der Deutschschweiz morgen machen könnte, macht man schon heute. Und im Welschland ist es eher, was wir morgen machen könnten, machen wir übermorgen.»

Die Lautstärke von Magnin

Einen Spieler, den Magnin noch aus seiner Zeit beim FCZ kennt, ist Kevin Rüegg. Der Aussenverteidiger erinnert sich an die damalige Zusammenarbeit: «Ich habe schon in Zürich gute Erfahrungen gemacht mit ihm. Er hat mich als junger Spieler auch sehr gefördert.» Vom Typ her sei Magnin noch ziemlich ähnlich wie damals, ein angenehmer Trainer, der auch mal direkt Dinge sagt, die für einige vielleicht unangenehm sind.

«Humorvoll, zielstrebig und Winnermentalität» Kevin Rüegg in drei Worten über Ludovic Magnin

Super League 2024/25 Verfolge alle Super League News: Spiele, Resultate, Highlights, aktuelle Tabelle und spannende Hintergrund-Stories – immer aktuell auf blue News. sda

Natürlich sei Magnin zudem noch immer sehr lautstark. Dabei habe er ihm zu Beginn noch erklärt, dass er nicht mehr so laut sei wie früher: «Das war vielleicht die ersten zwei Tage so und dann hat er wieder Fahrt aufgenommen», sagt Rüegg mit einem Lachen.

Darauf angesprochen entgegnet Magnin: «Ich finde, dass sie bis jetzt noch geschont worden sind. Ganz ehrlich, also wenn sie das gesagt haben, dann haben sie noch nicht meine ganze Lautstärke kennengelernt. Es gibt punkto laut sein noch Luft nach oben.»

«Er kann die Mannschaft überzeugen, dass wir für ihn brennen»

Einen guten Eindruck von Magnin hat bisher auch Dominik Schmid: «Ludo ist ein sehr angenehmer Mensch, er hat immer einen lustigen Spruch auf den Lippen.» Zudem sei er sehr authentisch und habe die Fähigkeit, alle in seinen Bann zu ziehen: «Er kann die Mannschaft überzeugen, dass wir für ihn brennen.»

«Humorvoll, menschlich, emotional» Dominik Schmid in drei Worten über Ludovic Magnin

Magnin sei noch ein bisschen Old School, behandle aber alle gleich, sei herzlich, menschlich und rede viel: «Wir geniessen es alle unter ihm», so Schmid.

Stürmer Albian Ajeti schwärmt ebenfalls von Magnin und erklärt die direkte Art des neuen Trainers: «Wenn ihm etwas nicht passt, bricht er die Aktion direkt ab», auf der anderen Seite zögere er aber nicht, einen lustigen Spruch zu bringen. Bezüglich Lautstärke von Magnin sagt Ajeti: «Er kann der lauteste sein in der Garderobe. Auf dem Platz muss er das und er macht es auch.»

«Kommunikativ, immer ansprechbar und direkt.» Albian Ajeti in drei Worten über Ludovic Magnin

Videos aus dem Ressort