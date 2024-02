3. Minute: Fliegt Görtler hier zurecht vom Platz? Lukas Görtler muss den Platz beim Spiel gegen Lugano nach nur drei Minuten verlassen. Der Entscheid von Schiedsrichter Lukas Fähndrich sorgt für viel Diskussionsstoff. 28.01.2024

Die Swiss Football League heisst den Rekurs des FC St.Gallen teilweise gut und reduziert die Sperre gegen Captain Lukas Görtler auf ein Spiel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Swiss Football League heisst den Protest des FC St.Gallen teilweise gut und reduziert die Sperre gegen Lukas Görtler, der im Spiel gegen Lugano früh die Rote Karte sah.

Weil der Captain der Ostschweizer gegen Servette bereits eine Sperre abgesessen hat, ist er ab sofort wieder spielberechtigt. Mehr anzeigen

Der FC St. Gallen kann ab sofort wieder auf seinen Mittelfeldstrategen Lukas Görtler zählen. Die Sperre des Deutschen wegen seiner Roten Karte im Spiel gegen Lugano wurde vom Einzelrichter von zwei auf ein Spiel reduziert. Diese hat er vergangene Woche gegen Servette abgesessen.

In einer Mitteilung schreibt die Swiss Football League: «Der als Einzelrichter amtierende Präsident der Disziplinarkommission der SFL hat dem Rekurs des FC St. Gallen gegen die zwei Spielsperren von Lukas Görtler teilweise stattgegeben und die Strafe auf ein Spiel reduziert. ‹Lukas Görtler handelte weder absichtlich noch fahrlässig, da zum Zeitpunkt seiner Entscheidung zu flanken nicht absehbar war, dass Jonathan Sabbatini sich so vor ihm positionieren würde›, begründet der Richter.»

Ob der 29-Jährige am kommenden Wochenende gegen den FC Basel tatsächlich auflaufen wird, scheint aber fraglich. Aufgrund des eingereichten Protests war Görtler am Sonntag in Luzern spielberechtigt – und musste nach 56 Minuten mit einem Problem am Oberschenkel ausgewechselt werden.

