Contini über seine Rolle unter Yakin: «Ich wusste, wo meine Grenzen sind» 20.02.2025

Giorgio Contini erzählt im Fussball-Talk Heimspiel, wie er und Nati-Coach Murat Yakin im Vorfeld die taktischen Ideen für die EM-Kampagne herausgetüftelt haben.

Syl Battistuzzi Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Fussball-Talk Heimspiel verrät Giorgio Contini, unter welchen speziellen Bedingungen er und Murat Yakin bei der EM-Kampagne jeweils die Matchtaktik entwickelt haben.

Für Yakin war Contini mehr als ein Assistenztrainer. So bekam Contini von Anfang an viel Vertrauen geschenkt. Contini nahm seine Rolle dankend an, wusste aber auch, wo seine Grenzen sind.

Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für seine Person bewertet Contini als schwierig. Die Aufgabe als Co-Trainer sei ein Balanceakt. Mehr anzeigen

Giorgio Contini war schon Chef-Trainer bei St. Gallen, Lausanne oder GC. Im Februar 2024 wechselte er zum SFV – und fungierte in der Nationalmannschaft als Co-Trainer von Murat Yakin. In der Hierarchie hätte man das als Rückschritt wahrnehmen können, doch er habe das als Herausforderung und Chance gesehen, hält der 51-Jährige im Fussball-Talk fest.

Am Ende hatte Contini grossen Anteil an der erfolgreichen EM in Deutschland mit der Viertelfinal-Qualifikation. «Es gab ganz viele schöne Momente, es war eine sensationelle Erfahrung», schwärmt Contini und führt aus: «Es hat mir auch die Bestätigung gegeben, dass meine Arbeit und Persönlichkeit – unabhängig vom Niveau – auch geschätzt wird.» Die Nati-Stars seien nicht nur hervorragende Fussballer, sondern auch tolle Menschen, so Contini.

Mehr als ein Assistenzcoach

Zwischen Yakin und Contini – die beiden arbeiteten bereits in der Saison 2011/12 in Luzern zusammen – herrschte keine klassische Rollenverteilung, sprich mit einem klaren Chef und einem ausführenden Assistenten.

«Das war vom ersten Tag klar, dass Muri mir die Chance gibt, so sein zu dürfen wie ich bin, sprich dass ich nicht nur als Assistent da bin. Auch wenn ich Muri als Chef sah und gewusst habe, wo mein Platz ist. Meine Rolle war klar, ich wusste, wo meine Grenzen sind. Und doch kann man sich alles sagen und vertraut sich», fasst Contini das Arbeitsverhältnis zusammen. Sein Fazit: «Es war ein perfekter Match zwischen Muri und mir.»

Das Duo Giorgio Contini und Murat Yakin hat funktioniert. KEYSTONE

Eine grosse Aufgabe war jeweils, der passende Matchplan zu finden. «Du musst die besten Spieler, die regelmässig performen und auf dem internationalen Parkett spielen, einfach in der ersten Elf haben. Und dann hast du das Problem, wenn du einen Granit (Xhaka), (Remo) Freuler und (Michel) Aebischer hast – das sind schon mal drei für nur zwei Positionen», erläutert Contini.

Schwierige Suche nach Contini-Ersatz

«Da musst du tüfteln», verrät Contini. Dabei diskutieren die beiden Taktik-Füchse nicht nur im Büro, sondern auch an der frischen Luft. Sommerliche Temperaturen gab es aber bei der EM nicht wirklich. «Es war gefühlt 6 Grad am Abend. Mit Winterjacken sind wir unter den Heizpilz, um dort komische Ideen auszutauschen», schmunzelt er.

Das gemeinsame Vertrauensverhältnis sei die Basis für den Erfolg der Zusammenarbeit gewesen, meint Contini. Seit Ende Dezember ist Contini nun Chef-Trainer bei YB, während Yakin noch keinen neuen Sparringspartner hat. Contini über die Suche nach seinem Nachfolger: «Das ist die Schwierigkeit: jemanden zu finden, mit dem es zwischenmenschlich passt und es einordnen kann – was kann er, was darf er und wie weit.»

Die ganze Sendung zum Nachschauen