Sportlich lief der FC Basel im letzten Jahrzehnt YB meist hinterher, doch auf dem Transfermarkt erteilte der FCB der heimischen Konkurrenz oft Lektionen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel hat in den letzten zehn Jahren mehr als 200 Millionen Euro aus Spielertransfers (ohne Weiterbeteiligungen) erzielt und ist damit der klare Spitzenreiter in der Super League.

Basels Modell, talentierte Spieler im tiefen Millionenbereich zu verpflichten und teuer weiterzuverkaufen, hat sich als äusserst profitabel erwiesen. Dies zeigt sich an hochkarätigen Verkäufen wie Breel Embolo, Thierno Barry oder Renato Veiga.

Die anderen Super-League-Klubs haben deutlich weniger Transfererlöse erzielt. Rivale YB hat beispielsweise im gleichen Zeitraum nur 90 Millionen Euro eingenommen. Mehr anzeigen

Den Young Boys ist am letzten Montag ein Transfer-Coup gelungen. Der Schweizer Internationale Alvyn Sanches wechselt mit einem Vertrag über vier Jahre von Lausanne-Sport zu den Bernern. Für den aktuell verletzten Offensivspieler legte YB kolportierte fünf Millionen Euro auf den Tisch.

Das Ziel: Eines Tages Kasse mit ihm zu machen. Denn die Super League ist international gesehen ein kleiner Fisch. Um im grossen Teich zu überleben, sind die Klubs daher auf Transfererträge angewiesen, wenn sie nicht die Löcher – Beispiel Ancillo Canepa beim FC Zürich – selbst stopfen wollen.

Mit Abstand am erfolgreichsten agiert der FC Basel im letzten Jahrzehnt auf dem Transfermarkt. Seit der Saison 2015/16 hat der aktuelle Double-Gewinner mit Transfers gut 172 Millionen Euro Gewinn erzielt. In der laufenden Saison kommen aktuell noch 11,95 Mio. dazu.

Transfererlöse FC Basel in den letzten zehn Jahren 2015/16: +22 Mio. Euro

2016/17: +13,63 Mio.

2017/18: +18,16 Mio.

2018/19: +14,28 Mio.

2019/20: +23,2 Mio.

2020/21: -7,28 Mio.

2021/22: +23,3 Mio.

2022/23: -12,75 Mio.

2023/24: +46,18 Mio.

2024/25: +31,37 Mio.

2025/26*: +11,95 Mio. Mehr anzeigen

Zum Vergleich: Die Young Boys haben im gleichen Zeitraum knapp 90 Millionen vorwärtsgemacht.

Transfererlöse Young Boys in den letzten zehn Jahren 2015/16: -7,35 Mio. Euro

2016/17: +5,27 Mio.

2017/18: +9,88 Mio.

2018/19: +12,95 Mio.

2019/20: +15,95 Mio.

2020/21: +8,75 Mio.

2021/22: +2,75 Mio.

2022/23: +15,43 Mio.

2023/24: +30,15 Mio.

2024/25: - 3,9 Mio.

2025/26*: +9,35 Mio. Mehr anzeigen

Dabei sind die (lukrativen) Weiterverkaufsklauseln bei Basel wie etwa jüngst bei Dan Ndoye (Nottingham), Thierno Barry (Everton), Andy Diouf (Inter), Renato Veiga (Villarreal), Wouter Burger (Hoffenheim) oder Egon Zhegrova (Juventus) in dieser Auflistung gar nicht eingerechnet.

Basel ist und bleibt das Mass aller Dinge

Der FC Basel knackte bei Transfergewinnen in den letzten zehn Jahren die 200-Millionen-Euro-Grenze. Auch in dieser Spielzeit schwingt der FCB mit plus 11,95 Millionen Euro Transfer-Bilanz oben aus – Leon Avdullahu (für 8 Mio. Euro zu Hoffenheim) und Kevin Carlos (für 6 Mio. Euro zu Nizza) sei Dank.

Transfererlöse der Super League Klubs 2025/26 Basel: +11,95 Mio. €

Servette: +1,35 Mio. €

Young Boys: +9,35 Mio. €

Luzern: +4,35 Mio. €

Lugano: +3,46 Mio. €

Lausanne: +7,55 Mio. €

St.Gallen: +8,35 Mio. €

FC Zürich: +0,25 Mio. €

Thun: -0,02 Mio. €

Sion: +0,94 Mio.€

Winterthur: + 1,8 Mio. €

GC: +0,8 Mio. € Mehr anzeigen

Knapp dahinter rangieren die Young Boys: Vor allem das Trio Zachary Athekame (für 10 Mio. Euro zu Milan), Filip Ugrinic (für 7 Mio. Euro zu Valencia) sowie Cheikh Niasse (für 3,5 Mio. Euro zu Hellas Verona) spülte den Bernern Geld in die Kasse. Auch St.Gallen schreibt mit dem Transfer von Willem Geubbels (für 9 Mio. Euro zu Paris FC) ein dickes Plus, auch wenn sein Ex-Verein Monaco ebenfalls noch mitkassiert.

Im Vorjahr machte Basel mit Thierno Barry (für 20. Mio. Euro zu Villarreal) und Renato Veiga (für 14 Mio. Euro zu Chelsea) die Konkurrenz nass. Die in diesem Fall äussert lukrative Beteiligung am Weiterverkauf von Riccardo Calafiori (für 45 Mio. Euro von Bologna zu Arsenal) kam noch obendrauf.

Basels riskanter Weg zahlt sich aus

Der Rest der Liga kam in der Saison 2024/25 dabei kumuliert nur auf ein Plus in Höhe von 12,4 Mio. Euro. Branchenprimus Basel erzielte also mehr Gewinn als alle anderen Schweizer Klubs zusammen. Ein ähnliches Bild gab es schon in den Jahren zuvor. Die Basler haben mit ihrer Strategie, im tief stelligen Millionensegment talentierte Fussballer einzukaufen und danach teurer zu verkaufen, Erfolg. Auf diese Taktik setzt auch der aktuelle FCB-Boss David Degen, der seit Mai 2021 das Zepter schwingt.

Natürlich gehört bei diesem Konzept auch eine gehörige Portion Mut dazu, schliesslich können nicht alle Transfers einschlagen. Doch trotz einiger Nieten zahlte sich das Risiko (bisher) aus. Rivale YB etwa gibt sich auf dem Transfermarkt viel knausriger. Die Sparsamkeit brachte zwar sportlichen Erfolg, aber finanziell ging der FCB trotzdem als klarer Sieger hervor. Hinter dem Duo klafft jedoch eine grosse Lücke.

Nur Sion hat es mit dem heutigen Manchester-United-Star Matheus Cunha einst geschafft, einen Spieler für einen zweistelligen Millionenvertrag zu verkaufen. Ansonsten muss(te) man ein FCB-Trikot oder alternativ ein YB-Shirt tragen, um einen grossen Transfer zu machen.

Besonders bitter ist es für die Konkurrenz, wenn die Spieler einst in ihren Reihen spielten. So kickten Zeki Amdouni und Dan Ndoye vor ihrem Basel-Kapitel in Lausanne, Djibril Sow spielte früher im FCZ-Nachwuchs und Denis Zakaria lief für Servette auf. Vielleicht wird Alvyn Sanches der nächste Name in der Liste, der die Super League eines Tages für viel Geld verlassen wird. Es wäre auch ein Zeichen aus der Hauptstadt in Richtung Rheinknie.

Die 20 grössten Transfers in der Super League Breel Embolo – Basel zu Schalke – 26,5 Mio. €

Riccardo Calafiori – Basel zu Bologna – 24,5 Mio. €

Manuel AkanjiI– Basel zu Dortmund – 21,5 Mio. €

Thierno Barry – Basel zu Villarreal – 20 Mio. €

Zeki Amdouni – Basel zu Burnley – 18,6 Mio. €

Mohamed Elyounoussi – Basel zu Southampton – 18 Mio. €

Mohamed Salah – Basel zu Chelsea –16,5 Mio. €

Dan Ndoye – Basel zu Bologna – 16,45 Mio. €

Arthur Cabral – Basel zu Florenz – 15,5 Mio. €

Fabian Rieder – YB zu Stade Rennes – 15 Mio. €

Matheus Cunha – Sion zu RB Leipzig – 15 Mio. €

Renato Veiga – Basel zu Chelsea – 14 Mio. €

Andy Diouf – Basel zu Lens – 14 Mio. €

Djibril Sow – YB zu Frankfurt – 14 Mio. €

Mohamed Elneny – Basel zu Arsenal – 12,5 Mio. €

Denis Zakaria – YB zu Gladbach – 12 Mio. €

Xherdan Shaqiri– Basel zu Bayern – 11,8 Mio. €

Albian Ajeti – Basel zu West Ham Utd. – 11,3 Mio. €

Noah Okafor – Basel zu RB Salzburg – 11,2 Mio. €

Seydou Doumbia – YB zu ZSKA Moskau 11 Mio. € Mehr anzeigen

Quelle aller Daten: «transfermarkt.ch»

