  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Über 200 Millionen im letzten Jahrzehnt Die Transfermaschine FC Basel hängte die Konkurrenz in der Super League ab

Syl Battistuzzi

11.9.2025

Die einstigen Basel-Profis Thierno Barry (vorne) und Renato Veiga haben dem Klub viel Geld eingebracht.
Die einstigen Basel-Profis Thierno Barry (vorne) und Renato Veiga haben dem Klub viel Geld eingebracht.
KEYSTONE

Sportlich lief der FC Basel im letzten Jahrzehnt YB meist hinterher, doch auf dem Transfermarkt erteilte der FCB der heimischen Konkurrenz oft Lektionen. 

Syl Battistuzzi

11.09.2025, 11:56

11.09.2025, 11:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel hat in den letzten zehn Jahren mehr als 200 Millionen Euro aus Spielertransfers (ohne Weiterbeteiligungen) erzielt und ist damit der klare Spitzenreiter in der Super League.
  • Basels Modell, talentierte Spieler im tiefen Millionenbereich zu verpflichten und teuer weiterzuverkaufen, hat sich als äusserst profitabel erwiesen. Dies zeigt sich an hochkarätigen Verkäufen wie Breel Embolo, Thierno Barry oder Renato Veiga.
  • Die anderen Super-League-Klubs haben deutlich weniger Transfererlöse erzielt. Rivale YB hat beispielsweise im gleichen Zeitraum nur 90 Millionen Euro eingenommen.
Mehr anzeigen

Den Young Boys ist am letzten Montag ein Transfer-Coup gelungen. Der Schweizer Internationale Alvyn Sanches wechselt mit einem Vertrag über vier Jahre von Lausanne-Sport zu den Bernern. Für den aktuell verletzten Offensivspieler legte YB kolportierte fünf Millionen Euro auf den Tisch.

Kracher-Transfer. Alvyn Sanches: «Ich freue mich extrem auf die Zeit bei YB»

Kracher-TransferAlvyn Sanches: «Ich freue mich extrem auf die Zeit bei YB»

Das Ziel: Eines Tages Kasse mit ihm zu machen. Denn die Super League ist international gesehen ein kleiner Fisch. Um im grossen Teich zu überleben, sind die Klubs daher auf Transfererträge angewiesen, wenn sie nicht die Löcher – Beispiel Ancillo Canepa beim FC Zürich – selbst stopfen wollen.

Mit Abstand am erfolgreichsten agiert der FC Basel im letzten Jahrzehnt auf dem Transfermarkt. Seit der Saison 2015/16 hat der aktuelle Double-Gewinner mit Transfers gut 172 Millionen Euro Gewinn erzielt. In der laufenden Saison kommen aktuell noch 11,95 Mio. dazu.

Transfererlöse FC Basel in den letzten zehn Jahren

  • 2015/16: +22 Mio. Euro
  • 2016/17: +13,63 Mio.
  • 2017/18: +18,16 Mio.
  • 2018/19: +14,28 Mio.
  • 2019/20: +23,2 Mio.
  • 2020/21: -7,28 Mio.
  • 2021/22: +23,3 Mio.
  • 2022/23: -12,75 Mio.
  • 2023/24: +46,18 Mio.
  • 2024/25: +31,37 Mio.
  • 2025/26*: +11,95 Mio.
Mehr anzeigen

Zum Vergleich: Die Young Boys haben im gleichen Zeitraum knapp 90 Millionen vorwärtsgemacht.  

Transfererlöse Young Boys in den letzten zehn Jahren

  • 2015/16: -7,35 Mio. Euro
  • 2016/17: +5,27 Mio.
  • 2017/18: +9,88 Mio.
  • 2018/19: +12,95 Mio.
  • 2019/20: +15,95 Mio.
  • 2020/21: +8,75 Mio.
  • 2021/22: +2,75 Mio.
  • 2022/23: +15,43 Mio.
  • 2023/24: +30,15 Mio.
  • 2024/25: - 3,9 Mio.
  • 2025/26*: +9,35 Mio.
Mehr anzeigen

Dabei sind die (lukrativen) Weiterverkaufsklauseln bei Basel wie etwa jüngst bei Dan Ndoye (Nottingham), Thierno Barry (Everton), Andy Diouf (Inter), Renato Veiga (Villarreal), Wouter Burger (Hoffenheim) oder Egon Zhegrova (Juventus) in dieser Auflistung gar nicht eingerechnet.

Basel ist und bleibt das Mass aller Dinge

Der FC Basel knackte bei Transfergewinnen in den letzten zehn Jahren die 200-Millionen-Euro-Grenze. Auch in dieser Spielzeit schwingt der FCB mit plus 11,95 Millionen Euro Transfer-Bilanz oben aus – Leon Avdullahu (für 8 Mio. Euro zu Hoffenheim) und Kevin Carlos (für 6 Mio. Euro zu Nizza) sei Dank. 

Transfererlöse der Super League Klubs 2025/26

  • Basel: +11,95 Mio. €
  • Servette: +1,35 Mio. € 
  • Young Boys: +9,35 Mio. €
  • Luzern: +4,35 Mio. €
  • Lugano: +3,46 Mio. €
  • Lausanne: +7,55 Mio. €
  • St.Gallen: +8,35 Mio. €
  • FC Zürich: +0,25 Mio. €
  • Thun: -0,02 Mio. €
  • Sion: +0,94 Mio.€
  • Winterthur: +1,8 Mio. €
  • GC: +0,8 Mio. €
Mehr anzeigen

Knapp dahinter rangieren die Young Boys: Vor allem das Trio Zachary Athekame (für 10 Mio. Euro zu Milan), Filip Ugrinic (für 7 Mio. Euro zu Valencia) sowie Cheikh Niasse (für 3,5 Mio. Euro zu Hellas Verona) spülte den Bernern Geld in die Kasse. Auch St.Gallen schreibt mit dem Transfer von Willem Geubbels (für 9 Mio. Euro zu Paris FC) ein dickes Plus, auch wenn sein Ex-Verein Monaco ebenfalls noch mitkassiert.

Im Vorjahr machte Basel mit Thierno Barry (für 20. Mio. Euro zu Villarreal) und Renato Veiga (für 14 Mio. Euro zu Chelsea) die Konkurrenz nass. Die in diesem Fall äussert lukrative Beteiligung am Weiterverkauf von Riccardo Calafiori (für 45 Mio. Euro von Bologna zu Arsenal) kam noch obendrauf.

Basels riskanter Weg zahlt sich aus

Der Rest der Liga kam in der Saison 2024/25 dabei kumuliert nur auf ein Plus in Höhe von 12,4 Mio. Euro. Branchenprimus Basel erzielte also mehr Gewinn als alle anderen Schweizer Klubs zusammen. Ein ähnliches Bild gab es schon in den Jahren zuvor. Die Basler haben mit ihrer Strategie, im tief stelligen Millionensegment talentierte Fussballer einzukaufen und danach teurer zu verkaufen, Erfolg. Auf diese Taktik setzt auch der aktuelle FCB-Boss David Degen, der seit Mai 2021 das Zepter schwingt.

Degens Masterplan beim FC Basel. Mit 148 Kadermutationen in 3,5 Jahren zurück zum Erfolg

Degens Masterplan beim FC BaselMit 148 Kadermutationen in 3,5 Jahren zurück zum Erfolg

Natürlich gehört bei diesem Konzept auch eine gehörige Portion Mut dazu, schliesslich können nicht alle Transfers einschlagen. Doch trotz einiger Nieten zahlte sich das Risiko (bisher) aus. Rivale YB etwa gibt sich auf dem Transfermarkt viel knausriger. Die Sparsamkeit brachte zwar sportlichen Erfolg, aber finanziell ging der FCB trotzdem als klarer Sieger hervor. Hinter dem Duo klafft jedoch eine grosse Lücke.

Nur Sion hat es mit dem heutigen Manchester-United-Star Matheus Cunha einst geschafft, einen Spieler für einen zweistelligen Millionenvertrag zu verkaufen. Ansonsten muss(te) man ein FCB-Trikot oder alternativ ein YB-Shirt tragen, um einen grossen Transfer zu machen.

Besonders bitter ist es für die Konkurrenz, wenn die Spieler einst in ihren Reihen spielten. So kickten Zeki Amdouni und Dan Ndoye vor ihrem Basel-Kapitel in Lausanne, Djibril Sow spielte früher im FCZ-Nachwuchs und Denis Zakaria lief für Servette auf. Vielleicht wird Alvyn Sanches der nächste Name in der Liste, der die Super League eines Tages für viel Geld verlassen wird. Es wäre auch ein Zeichen aus der Hauptstadt in Richtung Rheinknie. 

Die 20 grössten Transfers in der Super League

  • Breel Embolo – Basel zu Schalke – 26,5 Mio. €
  • Riccardo Calafiori – Basel zu Bologna – 24,5 Mio. €
  • Manuel AkanjiI– Basel zu Dortmund – 21,5 Mio. €
  • Thierno Barry – Basel zu Villarreal – 20 Mio. €
  • Zeki Amdouni – Basel zu Burnley – 18,6 Mio. €
  • Mohamed Elyounoussi – Basel zu Southampton – 18 Mio. €
  • Mohamed Salah – Basel zu Chelsea –16,5 Mio. €
  • Dan Ndoye – Basel zu Bologna – 16,45 Mio. €
  • Arthur Cabral – Basel zu Florenz – 15,5 Mio. €
  • Fabian Rieder – YB zu Stade Rennes – 15 Mio. €
  • Matheus Cunha – Sion zu RB Leipzig – 15 Mio. €
  • Renato Veiga – Basel zu Chelsea – 14 Mio. €
  • Andy Diouf – Basel zu Lens – 14 Mio. €
  • Djibril Sow – YB zu Frankfurt – 14 Mio. €
  • Mohamed Elneny – Basel zu Arsenal – 12,5 Mio. €
  • Denis Zakaria – YB zu Gladbach – 12 Mio. €
  • Xherdan Shaqiri– Basel zu Bayern – 11,8 Mio. €
  • Albian Ajeti – Basel zu West Ham Utd. – 11,3 Mio. €
  • Noah Okafor – Basel zu RB Salzburg – 11,2 Mio. €
  • Seydou Doumbia – YB zu ZSKA Moskau 11 Mio. €
Mehr anzeigen

Quelle aller Daten: «transfermarkt.ch»

Das könnte dich auch interessieren

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Das Transferkarussell dreht sich wieder. Das sind die bisher wichtigsten Wechsel der Super League.

25.06.2025

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

Die 10 teuersten Sommertransfers 2025

02.09.2025

Meistgelesen

Schweigeminute für Kirk eskaliert – Tumult im US-Kongress
Video zeigt Angriff auf Putins Kriegsschiff ++ Lettland schliesst Luftraum an der Ost-Grenze
«Nasse Augen im West Wing» – Charlie Kirks Tod trifft Trump ins Herz
Stiller Feind tötet in Schweizer Spitälern jedes Jahr 4000 Menschen
Miss Arizona, Podcasterin, Mutter – das ist Charlie Kirks Witwe Erika

Mehr Super League

«Das ist jetzt eine Erleichterung». Deshalb ist Mirlind Kryeziu lieber vereinslos als noch beim FC Zürich

«Das ist jetzt eine Erleichterung»Deshalb ist Mirlind Kryeziu lieber vereinslos als noch beim FC Zürich

Abgang bei St.Gallen. Kevin Csoboth wechselt leihweise in die Türkei

Abgang bei St.GallenKevin Csoboth wechselt leihweise in die Türkei

Strafe erhöht. Nach Tätlichkeit gegen FCSG-Verteidiger: Lausanne-Einsprache geht nach hinten los

Strafe erhöhtNach Tätlichkeit gegen FCSG-Verteidiger: Lausanne-Einsprache geht nach hinten los

Fussball Videos

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Jetzt profitieren: Das blue Sport Abo für nur 19.90 / Monat (für die ersten sechs Monate). Mehr erfahren unter bluesport.ch

11.09.2025

Kryeziu: «Die letzten sechs Monate waren nicht einfach»

Kryeziu: «Die letzten sechs Monate waren nicht einfach»

Der Abgang vom FC Zürich ist für Mirlind Kryeziu nicht wunschgemäss verlaufen. Der Verteidiger spricht offen über die grössten Schwierigkeiten seines ehemaligen Vereins und blickt in die Zukunft voraus.

10.09.2025

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Das Transferkarussell dreht sich wieder. Das sind die bisher wichtigsten Wechsel der Super League.

25.06.2025

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Die Stars sind zurück: blue Sport zeigt jedes Spiel der Champions League

Kryeziu: «Die letzten sechs Monate waren nicht einfach»

Kryeziu: «Die letzten sechs Monate waren nicht einfach»

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Mehr Videos