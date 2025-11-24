Diese Bundesligisten sind heiss auf FCSG-Talent Alessandro Vogt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Shootingstar hat Ausstiegsklausel Diese Bundesligisten sind heiss auf FCSG-Talent Alessandro Vogt

Patrick Lämmle

24.11.2025

Wie lange schiesst Alessandro Vogt seine Tore noch für den FC St.Gallen?
Wie lange schiesst Alessandro Vogt seine Tore noch für den FC St.Gallen?
Keystone

Alessandro Vogt vom FC St.Gallen ist die grosse Neuentdeckung der Saison. Der 20-Jährige hat in 15 Spielen 10 Tore erzielt und drei vorbereitet. Bereits jetzt strecken ausländische Vereine die Fühler aus.

Patrick Lämmle

24.11.2025, 20:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Alessandro Vogt spielt in dieser Saison gross auf und hat für St.Gallen in 13 Super-League-Spielen schon 8 Tore erzielt.
  • Die blue Sport Experten sind begeistert von den Qualitäten des 20-Jährigen, der in St.Gallen noch einen bis Sommer 2029 laufenden Vertrag hat.
  • Laut Transfer-Experte Florian Plettenberg hat er aber eine Ausstiegsklausel. Im Sommer dürfte er den FCSG für 2,5 Millionen Franken verlassen. Erste Bundesligisten bekunden bereits Interesse.
Mehr anzeigen

Vergangene Saison spielt Alessandro Vogt noch in der 1. Liga. Dort schiesst er für die U21 des FC St.Gallen in 25 Spielen 13 Tore und bereitet eines vor. Drei Einsätze hat er 2024/25 auch bei den Profis, wobei er dabei zwei Mal tief in der Nachspielzeit eingewechselt wird und einmal ab der 88. Minute mittun darf. Ins Rampenlicht spielt er sich dabei nicht.

Nun, ein paar Monate später, hat sich Vogt längst in die Herzen der Fans geschossen. Der 20-Jährige ist bei den Profis angekommen und hat in 13 Super-League-Spielen acht Tore erzielt und eines vorbereitet. In den beiden Cup-Spielen hat er auch noch je zwei Tore und Assists beigesteuert. Und in der U21-EM-Quali erzielte er jüngst beim 1:1 gegen das favorisierte Frankreich den Führungstreffer.

Experten sind begeistert von Vogt

Nachdem Vogt in seinem dritten Super-League-Einsatz die Saisontore zwei und drei erzielt, gerät blue Sport Experte Alex Frei ins Schwärmen. Der ehemalige Weltklassestürmer erkennt die Qualitäten sofort.

FCSG-Youngster sorgt für Aufsehen. Alex Frei über Vogt: «Macht Freude, wieder einen Schweizer Stürmer zu haben»

FCSG-Youngster sorgt für AufsehenAlex Frei über Vogt: «Macht Freude, wieder einen Schweizer Stürmer zu haben»

Einen grossen Auftritt hat Vogt auch Ende Oktober beim 5:0-Sieg gegen GC. In dieser Partie schiesst er gleich zwei äusserst sehenswerte Tore. Die blue Sport Experten Pascal Schürpf und Admir Mehmedi sind begeistert. Letzterer staunt über das vielseitige Profil des 20-jährigen Stürmers und meint: «Umso schöner, dass er einen Schweizer Pass hat.»

St.Gallen-Juwel schiesst GC ab. «Der Riesenslalom der Herren ist eigentlich erst am Sonntag»

St.Gallen-Juwel schiesst GC ab«Der Riesenslalom der Herren ist eigentlich erst am Sonntag»

Ja, Alessandro Vogt hat in dieser Saison schon so manch einen Zuschauer verzückt. Und sowas registriert man natürlich auch im Ausland. Laut Transfer-Experte Florian Plettenberg dürfte Vogt den FC St.Gallen im Sommer für die festgeschriebene Ablösesumme von 2,5 Millionen Franken verlassen. Wolfsburg und Hoffenheim hätten bereits die Fühler ausgestreckt.

2,5 Millionen, das hört sich nach einem richtigen Schnäppchen an für einen so jungen und treffsicheren Stürmer, der beim FCSG einen noch bis Sommer 2029 gültigen Vertrag besitzt. Natürlich sind 2,5 Millionen ein schöner Batzen, aber was, wenn im Winter ein Verein eine höhere Summe auf den Tisch legen würde? Lässt man Vogt, sofern der das überhaupt will, einfach ziehen?

Das könnte dich auch interessieren

Vogt zaubert St.Gallen sehenswert in Führung

Vogt zaubert St.Gallen sehenswert in Führung

25.10.2025

Jugendtrainer über Vogt: «Ich habe Alessandro als Schlitzohr kennengelernt»

Jugendtrainer über Vogt: «Ich habe Alessandro als Schlitzohr kennengelernt»

Der Mann der Stunde beim FC St.Gallen heisst Alessandro Vogt. Sein Jugendtrainer David Garcia erzählt, warum Vogt nie aufgehört hat, an sich zu glauben.

12.09.2025

Alex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt»

Alex Frei: «Vogt nach Basel holen, das wäre der logische Schritt»

25.09.2025

Meistgelesen

Patzer bei Zarrella-Show – doch Beatrice Egli reagiert souverän
Bundesgericht weist Anklage gegen Ex-FBI-Chef James Comey ab
Diese Bundesligisten sind heiss auf FCSG-Talent Alessandro Vogt
Hat Andrew das Epstein-Opfer bespitzelt, das auch ihn des Missbrauchs beschuldigte?
Lara Gut-Behrami droht dasselbe Schicksal wie diesen Ski-Stars

Fussball-News

Premier League im Ticker. Kann Manchester United im Old Trafford Everton bezwingen?

Premier League im TickerKann Manchester United im Old Trafford Everton bezwingen?

Final-Einzug in Katar. Österreich feiert bei U17-WM einen historischen Erfolg

Final-Einzug in KatarÖsterreich feiert bei U17-WM einen historischen Erfolg

Grösster Aussenseiter der WM-Geschichte. FCZ-Profi Comenencia über das Curaçao-Märchen: «Ich sah meine Mutter weinen»

Grösster Aussenseiter der WM-GeschichteFCZ-Profi Comenencia über das Curaçao-Märchen: «Ich sah meine Mutter weinen»

Söldner-Check. Manzambi trifft gegen Bayern, Embolo gegen Ex-Klub – und Zakaria fliegt vom Platz

Söldner-CheckManzambi trifft gegen Bayern, Embolo gegen Ex-Klub – und Zakaria fliegt vom Platz

Einblick in Podcast. «Ich weiss nicht, wie man einen Flug selber bucht», sagt Fussball-Star Toni Kroos

Einblick in Podcast«Ich weiss nicht, wie man einen Flug selber bucht», sagt Fussball-Star Toni Kroos

Fussball-Videos

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Historisch für Curaçao: Der kleine Inselstaat qualifiziert sich für die WM 2026. FCZ-Spieler Comenencia schildert im Interview mit blue Sport, wie emotional die Qualifikation mit seiner Nationalmannschaft war.

24.11.2025

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Hier die korrigierte und stilistisch sauFC-Thun-Trainer Mauro Lustrinelli lädt blue Sport zum Risotto ein und verrät, mit welchen Zutaten er sein Team an die Tabellenspitze führt.

24.11.2025

Cristiano Ronaldo glänzt mit traumhaftem Fallrückzieher-Tor

Cristiano Ronaldo glänzt mit traumhaftem Fallrückzieher-Tor

24.11.2025

Elche - Real Madrid 2:2

Elche - Real Madrid 2:2

LALIGA | 13. Runde | Saison 25/26

23.11.2025

Getafe - Atlético Madrid 0:1

Getafe - Atlético Madrid 0:1

LALIGA | 13. Runde | Saison 25/26

23.11.2025

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Cristiano Ronaldo glänzt mit traumhaftem Fallrückzieher-Tor

Cristiano Ronaldo glänzt mit traumhaftem Fallrückzieher-Tor

Elche - Real Madrid 2:2

Elche - Real Madrid 2:2

Getafe - Atlético Madrid 0:1

Getafe - Atlético Madrid 0:1

Mehr Videos