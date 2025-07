Diese Regeln gelten neu in der Super League

In der Super League gibt es für die Saison 25/26 neue Regeln. KEYSTONE

In der Super League kommt es zu Regelanpassungen. Betroffen davon sind insbesondere die Torhüter und Penaltyschützen.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die Swiss Football League hat über Regeländerungen in der Super League und weiteren Schweizer Ligen informiert.

Für die neue Saison gilt die 8-Sekunden-Regel. Ein Torhüter darf den Ball acht Sekunden in den Händen halten. Ein Verstoss wird mit einem Eckball für das gegnerische Team geahndet.

Bei einem Penalty gibt es neu eine Regel für unabsichtliche Doppelberührungen. Im Falle eines Treffers wird der Strafstoss wiederholt. Zuvor galt der Elfmeter als verschossen. Mehr anzeigen

Die Swiss Football League (SFL) hat am Dienstagnachmittag über neue Regeln informiert. Diese wurden am 1. Juli vom International Football Association Board (IFAB) ins Leben gerufen.

Die Regeländerungen gelten in der Super League und in der Challenge League und allen anderen Schweizer Ligen, in denen Schiedsrichter*innen zum Einsatz kommen.

Die neuen Regeln im Überblick:

8-Sekunden-Regel

Ein Goalie darf fortan den Ball acht Sekunden in den Händen halten. Zuvor waren im Regelwerk sechs Sekunden definiert. Die Unparteiischen müssen mit dem Inkrafttreten der neuen Regel die Zeitspanne strikt kontrollieren. Der Referee zählt die letzten fünf Sekunden sichtbar mit der Hand herunter. Hält der Keeper den Ball länger als die acht Sekunden in der Hand, erhält das gegnerische Team einen Eckball. Bei einem zweiten Verstoss sieht der Torhüter zusätzlich die Gelbe Karte. Mit dieser Massnahme wolle das IFAB das Zeitspiel minimieren, heisst es seitens der SFL.

Doppelberührung bei einem Penalty

Nach dem Champions-League-Achtelfinal zwischen Atlético Madrid und Real Madrid vom März 2025 geht eine Szene um die Welt. Julian Alvarez verwandelt einen Elfmeter, der Treffer zählt nicht. Der Grund: Eine umstrittene Doppelberührung. Nun wird die Regel angepasst: Fortan wird ein Penalty im Falle einer versehentlichen, doppelten Berührung wiederholt. Bei einem verschossenen Elfmeter mit doppelter Berührung gibt es zwei Szenarien: Indirekter Freistoss für das gegnerische Team während des Spiels, Penalty zählt als verschossen bei einem Elfmeterschiessen.

Schiri-Experte Erlachner erklärt: Deshalb wurde der Elfmeter von Alvarez annulliert Der Ball zappelt im Netz, Alvarez jubelt nach seinem verwandelten Elfmeter. Doch dann meldet sich der VAR und der Treffer wird annulliert. Schiedsrichter-Experte Pascal Erlachner erklärt, weshalb das alles seine Richtigkeit hatte. 12.03.2025

Schiedsrichter-Ball

Ist der Ball zum Zeitpunkt einer Spielunterbrechung im Strafraum, wird die Partie mit einem Schiedsrichter-Ball mit dem Torhüter des verteidigenden Teams in dessen Strafraum fortgesetzt. Ausserhalb des Strafraums geht das Spiel mit Schiedsrichter-Ball mit einem Spieler des Teams weiter, das in Ballbesitz war oder gekommen wäre.

Reminder zur «Captain only»-Regel

Die «Captain only»-Regel gilt seit abgelaufener Saison in der Super League. Die «SFL» betont, dass diese auch in der Kommunikation zwischen den vierten Offiziellen am Spielfeldrand und den Trainern gelte. Mitspieler oder Funktionäre, die sich nicht an die «Captain only»-Regel halten, würden verwarnt oder bei «aggressivem Verhalten, Beleidigungen oder dergleichen» des Feldes verwiesen.