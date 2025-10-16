Dylan Bronn (links) hat sich mit Tunesien für die WM qualifiziert. Keystone

Insgesamt 28 Nationen sind bereits für die WM 2026 qualifiziert. Auch der eine oder andere Spieler aus der Super League dürfte im kommenden Sommer ein WM-Aufgebot erhalten.

In der Super League tummeln sich Spieler aus der ganzen Welt – und manch einer dürfte es im kommenden Sommer an die WM schaffen. Bei der folgenden Auflistung werden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens ein Spiel für die A-Nationalmannschaft bestritten haben und deren Land sich bereits für die WM qualifiziert hat.

Diese Länder sind bei der WM 2026 dabei Gastgeber (3): USA, Mexiko, Kanada

Südamerika (6): Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Uruguay, Ecuador, Paraguay

Afrika (9): Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde, Elfenbeinküste, Südafrika, Senegal

Asien (8): Japan, Südkorea, Iran, Australien, Jordanien, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien

Europa (1): England

Ozeanien (1): Neuseeland

Nord- und Mittelamerika: noch kein sportlicher Qualifikant ermittelt

Noch offen: 15x Europa, 3x Nord- und Mittelamerika, 2x interkontinentales Playoff-Turnier Mehr anzeigen

Basel

Bénie Traoré mit der Elfenbeinküste 🇨🇮

Hat insgesamt fünf Länderspiele absolviert, kam in der WM-Quali aufgrund von Verletzungen nicht zum Einsatz. Der 22-Jährige hat aber intakte Chancen, es ins WM-Kader zu schaffen.

Jonas Adjetey mit Ghana 🇬🇭

Hatte für Ghana während der WM-Quali eine wichtige Rolle in der Innenverteidigung – insgesamt steht er bei fünf Einsätzen für die Blackstars.

YB

Jaouen Hadjam mit Algerien 🇩🇿

Seit seinem Wechsel im Jahr 2023 von der französischen U20 zur algerischen Nationalmannschaft hat sich der Offensivverteidiger einen festen Platz im Team erarbeitet.

Lugano

Hadj Mahmoud mit Tunesien 🇹🇳

Feierte im Herbst sein offizielles Debüt gegen Liberia und kam bisher zu zwei Einsätzen in der WM-Qualifikation.

Ahmed Kendouci mit Algerien 🇩🇿

Der 26-Jährige hat 13 Länderspiele für die algerische Nationalmannschaft bestritten, das letzte im März. Wegen eines Schienbeinlbruchs fällt er jedoch seit Monaten aus. Er hat sicher intakte Chancen, von Vladimir Petkovic für die WM aufgeboten zu werden.

Zachary Brault-Guillard mit Kanada 🇨🇦

Der 26-Jährige hat acht Länderspiele für Kanada bestritten, sein letzter Einsatz datiert allerdings aus dem Jahr 2023. Er dürfte es kaum an die WM schaffen.

St. Gallen

Lawrence Ati Zigi mit Ghana🇬🇭

An der WM 2022 stand Zigi im Nationalteam zwischen den Pfosten. In der WM-Qualifikation war der FCSG-Goalie zuletzt nur Ersatz.

Stephan Ambrosius mit Ghana 🇬🇭

2023 debütiert Ambrosius im Nationalteam, zuletzt bestritt er im Mai dieses Jahres zwei Länderspiele. In dieser Saison hat er aufgrund von Verletzungen noch kein Spiel bestritten.

Lausanne-Sport

Theo Bair (auf Leihbasis von AJ Auxerre) mit Kanada 🇨🇦

Zuletzt glänzt Bair in der Super League mit einem Hattrick gegen YB. 2020 gibt der 26-Jährige sein Nati-Debüt. Allerdings kommen seither nur fünf weitere Einsätze hinzu. Im September dieses Jahres kam er zu einem Kurz-Einsatz. Ob er es ins Aufgebot von Co-Gastgeber Kanada schafft, ist fraglich.

Muhannad Al Saad mit Saudi-Arabien 🇸🇦

Am 8. September debütierte der 22-Jährige in einem Testspiel im Nationalteam. Es ist bisher sein einziger Einsatz. Will er es an die WM schaffen, muss er sich wohl erst mal bei Lausanne einen Stammplatz erkämpfen.

Servette

Dylan Bronn mit Tunesien 🇹🇳

Der 30-jährige Innenverteidiger hat schon 45 Länderspiele auf dem Buckel. In den letzten Jahren wurde er nur noch sporadisch fürs Nationalteam aufgeboten, in der WM-Quali spielte er nun aber mehrmals über die volle Distanz.

GC Zürich

Salifou Diarrassouba mit der Elfenbeinküste 🇨🇮

Der 23-Jährige hat in dieser Saison zwei Teileinsätze für GC gemacht. 2023 machte er beim Afrika-Cup vier Länderspiele. Seither wurde er allerdings nicht mehr fürs Nationalteam aufgeboten.

Mathieu Choinière (bei Los Angeles auf Leihbasis) mit Kanada 🇨🇦

Der aktuell bei Partnerklub Los Angeles FC spielende Mittelfeldspieler hat immerhin schon zwanzig Länderspiele für Kanada auf dem Buckel. Der 26-Jährige kam auch in den letzten Testspielen als Joker zum Einsatz. 2026 kehrt er nach aktuellem Stand nach Zürich zurück.

Winterthur

Stéphane Cueni mit Kap Verde 🇨🇻

Sein einziges Länderspiel bestritt Cueni im Mai gegen Malaysia. Zuletzt bleibt er ohne Aufgebot.

