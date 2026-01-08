  1. Privatkunden
Afrika-Cup Diese Super-League-Spieler träumen vom grossen Triumph

Patrick Lämmle

8.1.2026

Malis Fels in der Brandung: Abdoulaye Diaby (rechts) im Duell mit Marokkos Brahim Abdelkader.
Malis Fels in der Brandung: Abdoulaye Diaby (rechts) im Duell mit Marokkos Brahim Abdelkader.
IMAGO/DeFodi Images

Am Freitag und Samstag wird am Afrika-Cup um den Einzug ins Halbfinale gekämpft. Auch zwei Super-League-Spieler dürfen noch vom Titel träumen.

Patrick Lämmle

08.01.2026, 13:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

Mehr anzeigen

Am Freitag trifft Mali beim Afrika-Cup im ersten Viertelfinal auf Senegal. Mittendrin die beiden Super-League-Spieler Abdoulaye Diaby (GC) und Gaoussou Diakité (Lausanne). Der 25-jährige Diaby ist bei Mali in der Innenverteidigung gesetzt und hat noch keine Minute verpasst. Diakité dagegen sass in der Gruppenphase nur auf der Bank, hat aber doch seinen Anteil am Einzug unter die besten Acht. Gegen Tunesien wird der 20-jährige Stürmer für die Verlängerung eingewechselt und verwandelt dort im Elfer-Krimi seinen Versuch.

Für den Achtelfinal qualifiziert hat sich auch das von Vladimir Petkovic gecoachte Algerien. Der Ex-Nati-Coach hat mit Jaouen Hadjam auch einen Spieler aus der Super League aufgeboten. Im zweiten Gruppenspiel gegen Burkina Faso muss der YB-Profi allerdings bereits in der 13. Minute vom Platz. Inzwischen ist der am Knöchel verletzte Verteidiger aus dem Camp abgereist.

Jaouen Hadjam verletzt sich im Spiel gegen Burkina Faso.
Jaouen Hadjam verletzt sich im Spiel gegen Burkina Faso.
Keystone

Diese «Schweizer» sind ausgeschieden

Ebenfalls verletzt hat sich der 30-jährige Servette-Verteidiger Dylan Brown. Im Achtelfinal gegen Mali (Niederlage nach Elfmeterschiessen) ist für ihn bereits nach 12 Minuten Schluss. Brown steht bei Tunesien zuvor in allen Gruppenspielen über die volle Distanz auf dem Platz. Teamkollege Mohamed Belhadj Mahmoud (Lugano) kommt in der Gruppenphase nur zu einem Kurzeinsatz, darf dann aber im Achtelfinal von Beginn an ran. Allerdings wird er zur Pause beim Stand von 0:0 bereits ausgewechselt.

Imourane Hassane (GC) nimmt bei Benin im Alter von 22 Jahren bereits eine wichtige Rolle ein. Hassane spielt in der Gruppenphase immer durch, im Achtelfinal gegen Ägypten (1:3 n.V.) wird er in der 105. Minute beim Stand von 1:2 ausgewechselt. Abgesehen vom ersten Gruppenspiel hat auch Mohamed Tijani, der mit Yverdon in der Challenge League spielt, keine Minute verpasst. Kurios übrigens: Benin reichte ein Sieg gegen Botswana für den Einzug ins Achtelfinale, die Spiele gegen DR Kongo und Senegal gingen verloren.

Ebenfalls am Afrika-Cup dabei war Signori Antonio, der in der Challenge League für Étoile Carouge spielt. Bei Angola, das bereits in der Gruppenphase ausgeschieden ist, war der 31-Jährige nur Ersatz.

Die Afrika-Cup-Viertelfinal

  • Mali – Senegal (Freitag, 17.00 Uhr)
  • Kamerun – Marokko (Freitag, 20.00 Uhr)
  • Algerien – Nigeria (Samstag, 17.00 Uhr)
  • Ägypten – Elfenbeinküste (Samstag, 20.00 Uhr)
Mehr anzeigen
Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Diese Schlagzeilen wünschen wir uns im Sportjahr 2026

Ein ereignisreiches Sportjahr 2025 ist zu Ende, doch auch im neuen Jahr stehen viele Highlights auf dem Programm. Hier sind – mit aufgesetzter Schweizer Brille – unsere Wunsch-Schlagzeilen für 2026.

29.12.2025

Sport-Videos

Espanyol – Barcelona 0:2

Espanyol – Barcelona 0:2

LALIGA | 18. Runde | Saison 25/26

03.01.2026

Espanyol – Barcelona 0:2

Espanyol – Barcelona 0:2

LALIGA | 18. Runde | Saison 25/26

03.01.2026

Real Madrid – Betis 5:1

Real Madrid – Betis 5:1

LALIGA | 18. Runde | Saison 25/26

04.01.2026

Real Sociedad – Atlético Madrid 1:1

Real Sociedad – Atlético Madrid 1:1

LALIGA | 18. Runde | Saison 25/26

04.01.2026

Barcelona schlägt Athletic Bilbao im Halbfinale der Supercopa mit 5:0

Barcelona schlägt Athletic Bilbao im Halbfinale der Supercopa mit 5:0

07.01.2026

Espanyol – Barcelona 0:2

Espanyol – Barcelona 0:2

Espanyol – Barcelona 0:2

Espanyol – Barcelona 0:2

Real Madrid – Betis 5:1

Real Madrid – Betis 5:1

Real Sociedad – Atlético Madrid 1:1

Real Sociedad – Atlético Madrid 1:1

Barcelona schlägt Athletic Bilbao im Halbfinale der Supercopa mit 5:0

Barcelona schlägt Athletic Bilbao im Halbfinale der Supercopa mit 5:0

Mehr Videos

