Diese drei Teams profitieren vom Cupsieg des FC Basel

Der FC Biel schafft im Cupfinal gegen den grossen FC Basel die Sensation nicht. Über den Cupsieg freuen sich nicht nur die Basler, sondern auch zwei Konkurrenten aus der Super League.

Was wäre das für eine Geschichte gewesen, wenn sich der Klub aus der Promotion League den Cupsieg geholt hätte. Die Bieler hätten nicht nur den Pokal in die Höhe gestemmt, sondern nächste Saison als Drittligist im Europacup teilgenommen.

Am Ende setzt sich aber der klare Favorit aus Basel durch und beschenkt gleichzeitig drei Konkurrenten aus der Super League: BSC Young Boys, FC Lugano und FC Lausanne-Sport. blue Sport liefert dir die Übersicht der Schweizer Teams, die nächste Saison europäisch spielen:

FC Basel (Meister und Cupsieger)

Champions League: Play-offs Champions path Spieldaten: 19./20.8. und 27./28.8.2025

Auslosung: 4.8. 2025 Mehr anzeigen

Der FC Basel steigt als Schweizer Meister in den Play-offs zur Champions League ein und muss auf dem Weg in die Ligaphase der Königsklasse 2025/26 eine Runde gegen einen anderen europäischen Landesmeister überstehen. Die möglichen Gegner heissen Bodø/Glimt, Kopenhagen, Roter Stern Belgrad, Ferencváros und Celtic Glasgow. Bei einer Niederlage steht der FCB in der Ligaphase der Europa League.

Servette (2. Platz)

Champions League: 2. Runde League path Spieldaten: 22./23.7. und 29./30.7.2025

Auslosung: 17./18.6.2025 Mehr anzeigen

Servette ist in der vergangenen Meisterschaft Vizemeister geworden und darf in der 2. Quali-Runde zur Champions League starten. Für den Gang in die Königsklasse müssen die Genfer drei Runden überstehen. Die möglichen Gegner sind Glasgow Rangers, FC Red Bull Salzburg und Viktoria Plzen. Bei einem Scheitern geht es für Servette in der Europa-League-Quali weiter. Verlieren die Genfer auch da, bleibt ihnen die Chance auf die Conference League. Im schlechtesten Fall geht Servette leer aus.

BSC Young Boys (3. Platz)

Europa League: Play-offs Spieldaten: 21./28.8.2025

Auslosung: 4.8.2025 Mehr anzeigen

Die Young Boys sind die grossen Profiteure vom Basler Cupsieg. Mit dem dritten Rang in der Meisterschaft hatten sie sich den Zugang zur 2. Quali-Runde der Europa League gesichert. Jetzt spielen sie in den Play-offs zur Europa League und haben bereits einen Platz in der Ligaphase der Conference League auf sicher.

FC Lugano (4. Platz)

Europa League: 2. Runde Spieldaten: 24./31.7.2025

Auslosung: 17./18.6.2025 Mehr anzeigen

Weil YB in den Play-offs einsteigt, rutschen die Tessiner nach und spielen statt die Qualifikationsphase der Conference League diejenige der Europa League. Für den Einzug in die Ligaphase muss Lugano drei Runden überstehen. Die erste Hürde heisst NK Celje, FC Utrecht, Banik Ostrava, Spartak Trnava oder Hibernian. Bei einer Niederlage haben die Luganesi noch eine weitere Chance in der Qualifikationsphase der Conference League.

FC Lausanne-Sport (5. Platz)

Conference League: 2. Runde Spieldaten: 24./31.7.2025

Auslosung: 17./18.6.2025 Mehr anzeigen

Lausanne-Sport profitiert ebenfalls vom Basler Cupsieg. Die Waadtländer hatten die Europacup-Plätze mit dem fünften Platz verpasst, kommen jetzt aber dank dem FCB zum Handkuss. Sie müssen für die Ligaphase der Conference League drei Runden überstehen. In der 2. Quali-Runde dürfte Lausanne noch auf einen machbaren Gegner treffen.

FC Vaduz (Liechtensteinischer Cupsieger)

Conference League: 2. Runde Spieldaten: 24./31.7.2025

Auslosung: 17./18.6.2025 Mehr anzeigen

Das Team aus der Schweizer Challenge League hat sich Mitte Mai zum 51. Mal den liechtensteinischen Cup geholt und steht in der 2. Quali-Runde der Conference League.

